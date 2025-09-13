Nacho Baltasar se proclama subcampeón en Portimao

El windsurfista balear Nacho Baltasar se ha proclamado subcampeón del mundo Sub 23 de iQFOiL en el campeonato celebrado en Portimao (Portugal) tras seis intensas jornadas de competición. El regatista del CN Sa Ràpita, que en los Juegos Olímpicos de París 2024 finalizó en undécima posición, firmó una actuación memorable midiéndose cara a cara con el australiano Grae Morris, vigente campeón olímpico y líder indiscutible de la cita mundialista.

Baltasar llegó a las Medal Series en cuarta posición, lo que le permitió acceder directamente a la Semifinal. Con viento de entre 12 y 16 nudos, el mallorquín comenzó con dificultades, pero supo rehacerse y superar a sus rivales para cruzar la meta en primera posición, asegurándose un billete para la Gran Final.

En esa última fase esperaban el italiano Leonardo Tomasini, segundo en las series previas, y el propio Grae Morris, que partía con una victoria ya a su favor. Baltasar salió con fuerza, dominó la primera manga y logró igualar el marcador con el australiano tras un triunfo incontestable. Sin embargo, en la segunda y definitiva regata, Morris impuso su jerarquía y se llevó el oro, dejando la plata para Baltasar y el bronce para Tomasini.

Al finalizar, el regatista balear mostró su satisfacción: «Estoy muy contento con esta medalla. Venía de una semana en la que no acababa de encontrarme fino, pero hoy me he despertado muy bien, con las cosas claras. Ganar la Semifinal y la primera manga de la Gran Final fue impresionante. He demostrado que puedo estar a la altura del campeón olímpico», declaró Baltasar.

Con solo 21 años, Nacho Baltasar se confirma como uno de los grandes talentos de la vela española. Tras su debut olímpico en París 2024, donde rozó las Medal Series, suma ahora a su palmarés esta plata mundialista, que se une al bronce logrado en la Semana Olímpica Francesa de 2024 y al quinto puesto en el Test Event de Marsella 2023.

Más temas:

Vela