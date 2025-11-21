Lamadrid y Baltasar encabezan al equipo en Italia

Pilar Lamadrid y Nacho Baltasar lideran la escuadra española en el Campeonato de Europa de iQFOIL que dará comienzo el próximo lunes 24 de noviembre en Sferracavallo (Sicilia, Italia). España acudirá con un equipo completo, formado por 10 windsurfistas.

El equipo femenino estará compuesta por ... cinco regatistas, encabezadas por la olímpica en París 2024, Pilar Lamadrid (CN Puerto Sherry). La andaluza llega con ambición, aunque reconoce que la temporada ha sido «larga y con altibajos», especialmente por competir tan tarde, en pleno periodo habitual de pretemporada.

Lamadrid afronta el Europeo con una mentalidad renovada: «Vengo con la mente fría, sabiendo que será una semana larga. Aquí las condiciones son extremas: o viento fuerte y ola grande, o días de mucha espera. La experiencia del campeonato italiano nos ha enseñado que habrá que tener paciencia y no confiar en el parte».

Su objetivo es claro: volver al Top 10 internacional y cerrar la temporada con buenas sensaciones.

Junto a Lamadrid competirán Andrea Torres (CN Arenal), Bárbara Winau (CN Arenal) y Julia Gómez (CN El Balís), integrantes del Programa 2032 y Enricheta Bettini (RCN Gran Canaria).

En la flota masculina, España también presenta un equipo sólido. El mallorquín Nacho Baltasar (CN Sà Ràpita) llega en un momento extraordinario, tras conquistar la plata mundial Sub-23 el pasado mes de septiembre.

Desde Sicilia, Baltasar reconoce la complejidad del campo de regatas: «Es un sitio complicado, con montañas que afectan al viento. Será un campeonato divertido. Nuestro objetivo es seguir dando pasos adelante y sentirnos fuertes de cara a los próximos años».

El equipo masculino lo completan: Bernat Tomàs (CN Arenal), miembro del equipo preolímpico, Sandro Portune y Guillem Segú (CN Salou), ambos del Programa 2032 y Antonio Sánchez (CN Santa Pola).

Un Europeo exigente, con hasta 20 regatas previstas

El campeonato se disputará entre el 24 y el 29 de noviembre, último día reservado para las Medal Series, para las ocho mejores clasificaciones. El formato incluye:

Serie Clasificatoria (24–27 noviembre)

Serie Final

Medal Series (29 noviembre)