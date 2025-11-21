Suscribete a
campeonato de europa iqfoil

Lamadrid y Baltasar encabezan al equipo en Italia

Participan en el Europeo hasta diez españoles en esta modalidad de windsurf olímpico

El equipo masculino de la RFEV de iQFOiL entrenando
J.S.A

Pilar Lamadrid y Nacho Baltasar lideran la escuadra española en el Campeonato de Europa de iQFOIL que dará comienzo el próximo lunes 24 de noviembre en Sferracavallo (Sicilia, Italia). España acudirá con un equipo completo, formado por 10 windsurfistas.

El equipo femenino estará compuesta por ... cinco regatistas, encabezadas por la olímpica en París 2024, Pilar Lamadrid (CN Puerto Sherry). La andaluza llega con ambición, aunque reconoce que la temporada ha sido «larga y con altibajos», especialmente por competir tan tarde, en pleno periodo habitual de pretemporada.

