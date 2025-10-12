Suscribete a
campeonato del mundo 49er/fx

Doblete dorado español en Cagliari

Diego Botín y Florian Trittel (49er) y Paula Barceló y María Cantero (FX) son los nuevos campeones del mundo

Diego Botín, María Cantero, Paula Barceló y Florian Trittel en Cagliari
Diego Botín, María Cantero, Paula Barceló y Florian Trittel en Cagliari sailing energy

JAUME SOLER

El 49er habla español tanto en hombres como en mujeres. En aguas de Cagliari (Italia), los equipos formados por Diego Botín y Florian Trittel en 49er, y Paula Barceló y María Cantero en FX, firmaron un doblete histórico que sitúa de nuevo a la vela ... española en lo más alto del panorama internacional. Dos oros mundiales el mismo día. Dos tripulaciones distintas, una misma bandera.

