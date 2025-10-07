Suscribete a
CAMPEONATO DEL MUNDO 49ER/FX

Doble liderato español en el estreno en aguas de Cagliari

Botín y Trittel en 49er y Barceló y Cantero en FX encabezan sendas tablas tras la primera jornada del Mundial

Diego Botín y Florian Trittel en el estreno del Mundial en aguas italianas
Diego Botín y Florian Trittel en el estreno del Mundial en aguas italianas sailing energy

JAUME SOLER

El cambio de chip del que hablaron Diego Botín y Florian Trittel en Cádiz, tras participar en el Gran Premio de España de SailGP, ha funcionado. Los campeones olímpicos en París 2024, han vuelto a la competición de 49er con fuerza y se han colocado ... líderes del Campeonato del Mundo de 49er que se celebra en Cagliari (Italia). En la categoría femenina FX, Paula Barceló y María Cantero han firmado también un debut brillante como tripulación, y encabezan la clasificación en su estreno oficial como dupla.

