Doble liderato español en el estreno en aguas de Cagliari

El cambio de chip del que hablaron Diego Botín y Florian Trittel en Cádiz, tras participar en el Gran Premio de España de SailGP, ha funcionado. Los campeones olímpicos en París 2024, han vuelto a la competición de 49er con fuerza y se han colocado ... líderes del Campeonato del Mundo de 49er que se celebra en Cagliari (Italia). En la categoría femenina FX, Paula Barceló y María Cantero han firmado también un debut brillante como tripulación, y encabezan la clasificación en su estreno oficial como dupla.

El tándem cántabro-catalán ha demostrado que el descanso olímpico no ha pasado factura. Con un segundo, un primero y un séptimo, Botín y Trittel se sitúan al frente de la general empatados con los franceses Erwan Fischer y Clément Pequin, que son los actuales defensores del título mundial. Los suecos Westerlind y Aronsson son terceros, a solo dos puntos de los líderes.

Trittel explicaba tras finalizar la primera jornada que «no hemos tenido la preparación ideal para preparar un Mundial, pero veníamos con la ilusión de disfrutar la vuelta al 49er, sentirnos cómodos, tranquilos pero con exigencia. Queremos rendir bien, llegamos con el mismo equipo de entrenadores que tuvimos en los Juegos».

En cuanto al resto del equipo español, los jóvenes Pol y Alex Marsans, integrantes del programa 2032, se estrenan en su primer gran campeonato mundial con una meritoria 25ª posición. Les siguen Conrad Konitzer y Antonio Torrado, 32, mientras que los vigueses Martín y Jaime Wizner, actuales campeones de Europa, no han tenido su mejor día y marchan 37.

En FX, el protagonismo también ha sido español. Paula Barceló y María Cantero han arrancado con fuerza, ganando la jornada tras completar tres mangas muy sólidas (5-2-1). Con una gran lectura del campo de regatas y buena velocidad en vientos suaves de 5 a 10 nudos, las españolas aventajan en cuatro puntos a las francesas Lovadina y Berthomieu y en siete a las canadienses Lewin-Lafrance.

«Estamos muy contentas con cómo ha ido el día. Las condiciones eran complicadas, pero supimos leer bien el campo y navegar con confianza. Es solo el primer día, así que toca seguir trabajando», aseguró Barceló al finalizar la jornada.

Patricia Suárez y Melania Henke, son undécimas, y las canarias Alicia Fras y Elena Barrio, décimo sextas, en una flota femenina muy compacta y de altísimo nivel.

El Mundial de 49er y FX continuará este miércoles en Poetto Beach, con tres nuevas mangas programadas.

España afronta este miércoles la segunda jornada defendiendo un doble liderato que confirma el excelente momento de forma de sus equipos.