Diego Botín y Florial Trittel, cuartos de la general del Mundial de 49er

Otro buen día de regatas en aguas de las Islas Canarias, con la disputa en Lanzarote de la segunda jornada de los campeonatos del mundo de 49er y 49erFX organizados por Marina Rubicón. Las condiciones desafiantes del primer día han dado paso a un viento intermedio de unos 10-12 nudos bastante estable que cayó en intensidad durante la tarde.

Diego Botín y Florian Trittel fueron bronce en el último Mundial disputado en La Haya. Ayer no fue un buen día para ellos y este miércoles salían al campo desde la plaza 21ª pero hoy las cosas han sido muy diferentes y protagonizan el ascenso, probablemente, más meteórico de la flota. Con unos sólidos parciales 3-2-3 en las tres mangas de hoy, ya son cuartos a un punto del podio, por lo que están de nuevo en posición de poder pelear por el campeonato.

«Hemos sabido hacer buenas remontadas», ha declarado Florian Trittel. «Ha sido un día de los que hacían falta, en el que hemos consumido muchas calorías y en el que hemos peleado mucho, pero ha valido la pena. Con ganas de seguir esta semana, que queda muchísimo por delante».

Día con incidencias para los siguientes españoles en la tabla, Albert Torres y Elías Aretz (RCN de Palma), que sufrieron una colisión con una tripulación alemana y no pudieron terminar esa manga, aunque en las otras dos pruebas fueron remontando y quedando hacia la mitad de la flota. «Mañana, en el último día de finales intentaremos pasar al grupo oro», ha afirmado Torres.

Los nuevos líderes Erwan Fischer y Clément Pekín (FRA) coincidían con Trittel en que no había sido un día fácil pero han conseguido hacer tres buenas mangas que les hace entrar en el podio provisional a lo grande: en la primera plaza. Clément, a su vuelta a tierra, aseguraba que «ahora debemos seguir por el mismo camino e ir regata a regata, tramo a tramo y ya veremos qué pasa».

Veremos, pero no podrán despistarse. Empatados a 15 puntos con los franceses están los holandeses Bart Lambriex y Floris van de Werken, que no se apean de la segunda plaza y luchan por el que podría ser su cuarto título Mundial consecutivo, aunque saben que no será fácil como reconocía van de Werken: «Está todo muy apretado y va a estarlo posiblemente hasta el final del campeonato. Ojalá podamos seguir así, ser constantes y conseguir un buen resultado».

Dos pruebas para los FX

A la clase femenina le tocaba hoy empezar más tarde y pagó el descenso de la intensidad de viento, ya que disputaron dos pruebas en vez de las tres programadas inicialmente.

Las mejores españolas en 49erFX siguen siendo nuestras representantes en París 2024, Támara Echegoyen y Paula Barceló, que con unos parciales 10-6 pasan de la sexta a la undécima plaza provisional a un sólo punto del Top 10. Les siguen otras españolas, la catalana Alicia Fras y la canaria Elena Barrio, que pincharon en la primera del día (23ª) pero recuperaron en la siguiente al ser novenas.

Las holandesas Odile van Aanholt y Annette Duetz, bronce en Tokio, ascienden un puesto para ser las nuevas líderes con una exigua ventaja de dos puntos sobre la tripulación china formada por Xiaoyu Hu y Mengyuan Shan. La esperanza sueca y defensoras del título, Vilma Bobeck y Rebecca Netzle, son terceras.

Mañana, último día de las series clasificatorias

Mañana miércoles, la competición continúa en Lanzarote con tres pruebas más programadas para los 49er y cuatro para 49erFX a partir de las 11:00 hora insular.

Será el último día de la serie clasificatoria y decidirá las 25 mejores tripulaciones que pasarán a competir en la flota oro a partir del viernes. Desde ese momento, las regatas podrán seguirse en directo en el Youtube de Lanzarote Sailing Center.

La Lanzarote International Regatta está organizada por Marina Rubicón y cuenta con la colaboración de la Real Federación Canaria de Vela, además de con el apoyo institucional del área de Turismo del Cabildo de Lanzarote a través del producto deportivo European Sports Destination (gestionado por SPEL-Turismo Lanzarote), Promotur Turismo de Canarias, el Ayuntamiento de Yaiza y de las entidades privadas Dinghycoach, Naviera Armas y Cabrera Medina (Cicar).

Clasificaciones

1. Erwan Fischer/Clément Pekín (FRA), (11)+1+7+3+1+3=15

2. Bart Lambriex/Floris van de Werken (NED), 5+4+1+(7)+4+1=15

3. Mikolaj Staniul/Jakub Sztorch (POL), 2+4+6+(11)+6+5=23

… hasta 71 clasificados

FX

1. Odile van Aanholt/Annette Duetz (NED), 1+(3)+1+3=4

2. Xiaoyu Hu/Mengyuan Shan (CHN), 3+1+2+(10)=6

3. Vilma Bobeck/Rebecca Netzler (SWE), (14)+2+3+2=21

… hasta 51 clasificadas

