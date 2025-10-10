Botín y Trittel ponen el Mundial patas arriba

El Campeonato del Mundo de 49er no se les podía haber puesto más de cara a Diego Botín y Florian Trittel. Los campeones olímpicos en París, salían en cuarta posición, con la serenidad de quien sabe que los campeonatos se ganan a base de regularidad ... y constancia. Y vaya si lo hicieron. Dos victorias parciales y un quinto les devolvieron al liderato del Mundial de 49er, con 24 puntos de ventaja sobre sus perseguidores, los holandeses Bert Lambriex y Floris van de Werken. Navegaron con precisión quirúrgica, arriesgando lo justo, conscientes de que en Cagliari el viento no perdona a los ansiosos.

Detrás de ellos, Conrad Konitzer y Antonio Torrado siguen creciendo regata a regata. El tándem balear-alicantino ha firmado un 15-4-4 que les catapulta hasta la quinta posición y les deja a solo cuatro puntos del podio. «De aquí al domingo el plan es cabeza fría y seguir confiando en nuestro ritmo», comentaba Torrado. Esa mezcla de humildad y determinación es la que los ha llevado a codearse con los mejores del mundo en apenas una temporada.

No fue un buen día para los hermanos Martín y Jaime Wizner, que han tenido que abandonar el campeonato por precaución médica debido a una lesión de Jaime. Una decisión responsable que les aparta de la lucha, pero no del futuro. Tampoco para Pol y Álex Marsans, clasificados en la 53ª posición, aunque con el mérito de estar compitiendo en el campeonato más exigente del año.

Barceló y Cantero se mantienen en podio

En FX, las cosas siguen sonriendo, aunque con ese punto de tensión que da saber que cualquier error cuesta caro. Paula Barceló y María Cantero mantienen la tercera posición en la general pese a 24 en la primera prueba del que rápidamente compensaron con un segundo puesto brillante en la siguiente manga. «Tenemos la sensación de querer más, pero estamos en el lío», resumía la balear.

Un escalón más abajo, Patricia Suárez y Melanie Henke firmaron una jornada irregular —segundas en la primera manga, vigésimas en la segunda—, pero que les permite escalar hasta la 14ª posición.

También siguen firmes Alicia Fras y Elena Barrio, que son vigésimo segundas. Las canarias, que hace apenas un mes volvían al agua tras la operación de rodilla de Elena, celebran cada día como una pequeña victoria. «Entrar en el grupo oro ya ha sido todo un logro», decía con esa mezcla de alivio y orgullo que solo entiende quien ha tenido que parar y volver a empezar.

Mientras tanto, en el Nacra 17, los jóvenes Daniel y Nora García de la Casa continúan su progresión en el grupo plata, donde marchan novenos y vigésimo novenos en la general. La joven tripulación catalana es consciente de que este campeonato, más que un examen, es un aprendizaje.

El Mundial de Cagliari encara su recta final y España está dentro, en la pelea, con tres equipos que pueden acabar colgándose una medalla mundial. Botín y Trittel, Konitzer y Torrado, Barceló y Cantero.