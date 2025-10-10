Suscribete a
ABC Premium

campeonato del mundo 49er/fx

Botín y Trittel ponen el Mundial patas arriba

Los campeones olímpicos ya lideran con solvencia en 49er y Barceló y Cantero consolidan la tercera plaza en FX

Diego Botín y Florian Trittel en una de las salidas del Grupo Oro
Diego Botín y Florian Trittel en una de las salidas del Grupo Oro SAILING ENERGY

JAUME SOLER

El Campeonato del Mundo de 49er no se les podía haber puesto más de cara a Diego Botín y Florian Trittel. Los campeones olímpicos en París, salían en cuarta posición, con la serenidad de quien sabe que los campeonatos se ganan a base de regularidad ... y constancia. Y vaya si lo hicieron. Dos victorias parciales y un quinto les devolvieron al liderato del Mundial de 49er, con 24 puntos de ventaja sobre sus perseguidores, los holandeses Bert Lambriex y Floris van de Werken. Navegaron con precisión quirúrgica, arriesgando lo justo, conscientes de que en Cagliari el viento no perdona a los ansiosos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app