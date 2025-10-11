Botín y Trittel, y Barceló y Cantero se aseguran el bronce y sueñan con el oro

España se ha asegurado dos medallas de bronce en el Campeonato del Mundo de 49er y FX con sus dos grandes bazas. A falta de la jornada final, Diego Botín y Florian Trittel en 49er, y Paula Barceló y María Cantero en 49er FX, tienen ... ya asegurada la medalla de bronce mundial. Pero los dos equipos españoles dependen de sí mismos para convertir ese bronce en oro, en un campeonato marcado por el nuevo formato experimental de finales impuesto por World Sailing.

Un formato que lo cambia todo

El Mundial de Cagliari está sirviendo como banco de pruebas para un nuevo sistema que podría revolucionar las grandes competiciones. Ya no basta con ser regular ni con sumar menos puntos. Ahora, tras las series clasificatorias, los veinte primeros pasarán una ronda eliminatoria y, finalmente, solo los cuatro mejores disputarán una única final —a todo o nada— de la que saldrá el campeón del mundo.

Un formato que premia el espectáculo, pero que también castiga la constancia. En una Medal Race tradicional, Botín y Trittel tendrían asegurada la plata, con 13 puntos de ventaja sobre los holandeses Bart Lambriex y Floris van de Werken, campeones del mundo en las tres últimas ediciones. Pero con este nuevo sistema, todo se reinicia: el oro dependerá de una sola regata.

Eso sí, hay algo que ya no les puede quitar nadie: el bronce. Los británicos James Grummet y Rosh Hawes, terceros en la general, están a 34 puntos y ya no pueden alcanzarlos. A partir de ahí, todo puede pasar.

Konitzer y Torrado, al acecho

La jornada también dejó buenas sensaciones para Conrad Konitzer y Antonio Torrado, que se han afianzado en la quinta posición, a tan solo cinco puntos del equipo británico que marca el corte para la gran final. «Hemos navegado con cabeza, sin arriesgar demasiado, sabiendo que todo se decidirá el domingo», comentaba Torrado al volver a tierra. Su progresión en este Mundial está siendo una de las notas más positivas del campeonato. Si las condiciones lo permiten y logran mantenerse firmes, no sería extraño verlos mañana entre los cuatro elegidos.

Barceló y Cantero, son segundas

En el 49er FX, Paula Barceló y María Cantero siguen con paso firme, llegarán a la jornada decisiva con la tranquilidad del podio asegurado. Han mostrado una regularidad envidiable en una flota de altísimo nivel, donde las distancias entre las mejores son mínimas.

Las suecas Vilma Bobeck y Ebba Berntsson, actuales campeonas del mundo, lideran con solo dos puntos de ventaja, una diferencia perfectamente remontable en la gran final. Por detrás, las canadienses Georgia y Antonia Lewin-Lafrance se quedan ya a 20 puntos, y las británicas Freya Black y Saskia Tidey a 24. Todo apunta a que la lucha por el oro será un duelo cerrado entre las suecas y las españolas.