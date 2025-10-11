Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Muere la actriz Diane Keaton a los 79 años

CAMPEONATO DEL MUNDO 49ER/FX

Botín y Trittel, y Barceló y Cantero se aseguran el bronce y sueñan con el oro

Los campeones del mundo de FX saldrán de un nuevo formato de final a cuatro que está probando la World Sailing

Diego Botín y Florian Trittel en Cagliari
Diego Botín y Florian Trittel en Cagliari sailing energy

JAUME SOLER

España se ha asegurado dos medallas de bronce en el Campeonato del Mundo de 49er y FX con sus dos grandes bazas. A falta de la jornada final, Diego Botín y Florian Trittel en 49er, y Paula Barceló y María Cantero en 49er FX, tienen ... ya asegurada la medalla de bronce mundial. Pero los dos equipos españoles dependen de sí mismos para convertir ese bronce en oro, en un campeonato marcado por el nuevo formato experimental de finales impuesto por World Sailing.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app