World Sailing La Wordl Sailing puede estar al borde de la quiebra Noche de cuchillos largos en contra de la administración del CEO Andy Hunt y el presidente Kim Andersen

Michelle Tognozzi

Actualizado: 08/10/2018 14:23h

Traducimos y reproducimos el artículo de Michelle Tognozzi publicado en Farevela. No tiene desperdicio. Dice así:

World Sailing estaría al borde de la bancarrota. En la próxima Conferencia Anual de Sarasota (del 27 de octubre al 4 de noviembre), es probable que ocurra una "noche de cuchillos largos" en contra de la administración del CEO Andy Hunt y el presidente Kim Andersen. Según lo publicado por Fare Vela, este octubre hubo una llamada en conferencia del Consejo de la federación mundial, confidencial y convocada con urgencia, en la que se abordó precisamente la crítica situación financiera que detenta World Sailing. El plan de reingreso se basa esencialmente en el uso de futuras contribuciones del Comité Olímpico Internacional, admitiendo de hecho el fracaso de los proyectos de patrocinio que no han tenido éxito y una exposición financiera en riesgo para los próximos años.

La transferencia de la oficina de WS desde Southampton a Londres ha llevado a un aumento significativo en los costos, las únicas rentas han pasado de $ 107,900 a $ 480,000, más la compensación sustancial del CEO Hunt, quien también tiene en su Cláusulas contractuales con aprobación "vinculante". Ya se iniciaron los primeros recortes de personal, que en 2017 tenían dos millones de dólares, que habían aumentado sobre todo en los nuevos medios y las campañas de restauración. Además, World Sailing habría quemado las reservas, no habiendo podido hacer frente a ninguna crisis o, por ejemplo, a las sanciones de la Comunidad Europea sobre la cuestión de los monopolios en las clases olímpicas. Específicamente, según lo informado por Fare Vela, el procedimiento llegó a Bruselas y las primeras evaluaciones serían muy críticas para el trabajo de WS.

El problema financiero está siendo vigilado cuidadosamente por una serie de navegantes influyentes, con amplia experiencia en gestión, que están llevando a cabo una batalla bajo el lema "Vamos a navegar con los marineros". Entre otros están Tom Ehman, Gus Miller, el decano de los periodistas de vela Bob Fisher, el ex presidente Paul Henderson, Dingo Schoonmaker.

En particular, las pérdidas operativas ya registradas en los estados financieros para el año 2017 podrían continuar hasta 2020, llevando a World Sailing a la bancarrota. ¿Cómo intervendrá el World Sailing Board?

La visión Huntiana de un World Sailing que quiere convertir la navegación en un espectáculo deportivo, sin tener en cuenta sus características fundamentales de práctica y emulación de disciplina, con una carrera a la velocidad y eventos super exclusivos, lo que de hecho reduce el número de practicantes posibles y los une a grupos de ingresos cada vez más altos, está implosionando. Los costos aumentan y los patrocinadores prometidos no están allí.

La vela, como se ha señalado varias veces, es agradable hacerlo y se sigue principalmente en ocasiones de grandes eventos con la participación del tipo (Copa América, Juegos Olímpicos) o aventura (grandes regatas oceánicas). Para todo lo demás, la navegación necesita más que todos los practicantes, que son el alma del movimiento y el motor de la economía vinculada a nuestro sector. Precisamente aquí se encuentra la censura entre lo que siempre había sido la federación mundial de la navegación s vrls y el nuevo curso iniciado por el ex presidente Carlo Croce y llevado a cabo por Andy Hunt y, no está claro en qué forma, por el actual presidente Kim Andersen.

La navegación fue dirigida y administrada por ex navegantes que, una vez que terminaron su carrera, se convirtieron en gerentes. Entonces, la realidad fue que prácticamente todos los clubes de vela, incluso los italianos, dispersos en las orillas y lagos del planeta, también funciona. Apasionados veleristas que se convierten en (no) gerentes. Todos menos uno, Andy Hunt, que no es navegante y proviene del sector del marketing deportivo de Londres

La junta actual, con el CEO pagado, por lo tanto, quisiera crear una elite cada vez más separada de la base en la práctica. El riesgo concreto es obvio: perder el grupo de practicantes sin encontrar patrocinadores.

Crear eventos para un pequeño círculo de navegantes del Gran Prix, sin reunir ninguna audiencia real para luego venderlos a lss televisiones.

El fracaso total de los proyectos de Larry Ellison en San Francisco 2013 y Bermudas 2017, con la America's Cup prácticamente invisible y sin público, es una prueba de ello.

Y, en este sentido, también se debe leer el anuncio, que se espera para mañana en Londres, donde Ellison y Russell Coutts formalizarán el SailGP, o el circuito superpro con el ex AC50 foiling cat. El enésimo circuito que solo servirá para fragmentar el calendario de nuevo y llenar el ego de unos pocos y las carteras de unos veinte del sector. La America's Cup, La Copa América, afortunadamente, y más y esta vez tienen los kiwis con Luna Rossa como el primer retador y que, no es un GP de vela difícil de seguir, será la regata a seguir, en 2021 y con auténtica participación popular, en Auckland.

Cerrado el inciso, se debe tener en cuenta que en la propia constitución de World Sailing, el trabajo financiero del CEO debe ser supervisado por los miembros de la junta y el Consejo. Y este parece ser el escenario actual, con una comparación entre las asociaciones nacionales y la junta directiva de World Sailing.

La Conferencia de Sarasota promete ser el campo de batalla en el que se decidirá el destino del futuro de la navegación.

Y no se dice que la vela misma y genuina salga por completo.