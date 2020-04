Equipo Olímpico Silvia Mas:«Iremos a Tokio el año que viene con la misma ilusión, la medalla» «Ha sido una pena este aplazamiento porque nos veiamos en la mejor forma para acudir con garantía de éxito»

Efe Actualizado: 03/04/2020 20:30h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La barcelonesa Silvia Mas, que será la regatista española más joven del equipo olímpico español en los Juegos de Tokio 2020, aseguró que irán "con la misma ilusión" con la que iban "a ir este verano: estar en el podio".

Nacida en El Masnou (Barcelona) es, a sus 23 años, la patrona del 470 femenino español con la canaria Patricia Cantero, de 30 años como tripulante, y conforman uno de los mejores dúos del mundo en su clase (número 2 del ránking mundial).

Está confinada en el CEAR de Santander junto a varios integrantes del equipo olímpico. Dice que lo lleva bien pero que, "es duro ya que no podemos salir al agua, intentamos entrenar como podemos y tenemos una buena rutina diaria de preparación".

Lo más duro para ella y su compañera fue la cancelación del Campeonato del Mundo de la clase, que se iba a iniciar en Palma de Mallorca el pasado 13 de marzo.

"Llevábamos más de un mes en Palma entrenando y lo teníamos todo a punto ya que iba a ser el último Mundial (en el próximo ciclo olímpico para París 2024, el 470 será mixto) y teníamos muchas ganas", aseguró.

Su primera compañera en el 470 fue la palmesana Paula Barceló (que también estará en Tokio junto a Támara Echegoyen en el 49er.FX), con quien fue campeona del mundo júnior de 470 en 2016 y 2017.

"Paula dejó la competición entonces para dedicarse a su carrera de medicina y tuve que buscar una nueva compañera", explicó Mas.

Pidió consejo a su padre, exregatista y entrenador, a la Federación y no conocía a Patricia Cantero. "La había visto en la preparación olímpica para Río 2016. Aunque ella había decidido dejar la vela para estudiar, la llamé y le propuse hacer la campaña para Tokio y dos días después me respondió afirmativamente que aceptaba", revela Mas.

Es curioso que una regatista formada en el catalán Club Náutico El Masnou compita con un club mallorquín. "Al estar con Barceló entrenábamos mucho en Palma y el Club Náutico L'Arenal nos facilitó muchas ayudas, desde fisios a psicólogos, entrenadores, desplazamientos y me salió la oportunidad de competir por el club porque nos daban todas las facilidades", explicó.

El aplazamiento de los Juegos al 2021 ha sido un golpe duro, reconoció. "Nos veíamos en el mejor momento de forma. Aún así somos un equipo joven y cuanto más tiempo tengamos, mejor y tenemos la misma ilusión. Es normal que haya sido así porque ahora lo importante son las vidas y no queremos pensar más allá; solo en superar esto", destacó.

En las últimas 21 competiciones internacionales en las que han participado han quedado en el top-10 en 19. Lograron la plata en el Mundial 2018 y el oro en la Copa del Mundo 2019 de Enoshima (Japón).

No ha olvidado que su padre siempre le dice: "lo que hagas, hazlo bien". "Por eso sé que estoy compitiendo al máximo nivel y lo máximo es una medalla olímpica. Sé que soy la más joven de las regatistas del top-5 mundial y que voy por el buen camino. Si me paró me pasarán todas mis rivales", aseguró.

A nivel de estudios está cursando las tres últimas asignaturas y el trabajo final de grado de la carrera de Administración y Dirección de Empresas. "Mis padres están también muy contentos por esta parte. Además, mi padre me ayuda mucho en la organización, en la logística, en el material que me hace falta o en buscar patrocinios", declaró.

Es la tercera de cinco hermanos, todos varones menos ella, y tanto su padre, David Mas, como su madre, Silvia Depares, han sido regatistas y entrenadores. "La verdad es que todo lo que he hecho se lo debo a ellos, siempre han estado encima de mí, presionando para que siguiera navegando y estudiando y doy gracias porque lo hayan hecho así".

Sus rivales más duras en la cita olímpica serán las francesas, las inglesas o las japonesas. "Al final siempre nos peleamos por el podio con ellas. Pero nosotras somos jóvenes y estamos bien preparadas físicamente, solo tenemos que tener la cabeza bien centrada frente la gran experiencia de ellas", advirtió.

Lo importante para Silvia es que en la competición se han ganado el respeto de esas rivales tan experimentadas y que ya han visto que "la niña va en serio".