Real Federación Española El mensaje de Chuchie Hill a los miembros del equipo Pre-Olímpico Javier Torres, Presidente de la Catalana, la territorial que hizo huelga durante un Europeo por la aplicación del Artículo 155 de la Constitución Española a cataluña, representó a España en Enoshima

Javier Torres, Presidente de la Federación Catalana, la territorial que hizo huelga durante un Europeo por la aplicación del Artículo 155 de la Constitución Española a Cataluña, representó a España en Enoshima. No había otra persona un poco más cercana a la Constitución Española para mandar allí a costa de los impuestos de los españoles. Julia Casanueva está perjeñando sus apoyos para controlar la Federación al cien por cien, una vez ha perdido la confianda de los dos pilares más importantes, hasta ahora, del ente público, Javier Ssanz y Chimo González Devesa.

Por otra parte, una tal Chuchie Hill, que según informaciones de dentro de la Real Fedecaión Española es la nueva Directora de Comunicación, esa misma que se dedica a hacer el ridículo y a jugar con el dinero público colocándo chorradas en las Redes Sociales, ha mandado el siguiente comunicado a los regatistas del Equipo Olímpico, a la que ya consideran como la Leticia Sabater de la vela. ¡Vayan ustedes flipando!

"A todos los regatistas: Cuando tengáis un momento, por favor enviarme vuestras direcciones de correo electrónico, uno a uno, por un mensaje de WhatsApp privado. Hay ciertas temáticas que voy a comenzar a comunicar con vosotros vía correo electrónico. Por experiencia, sé que los regatistas no sois muy fans del email, pero os pido que por favor comencéis a hacerle algo más de caso ya que puede que os vaya a comunicar cosas importantes y de vuestro interés.

Recordad que sois el equipo preolímpico. Eso además de reafirmar vuestra posición de atletas de élite, os hace personas profesionales del deporte y el espíritu olímpico. Lo cual, exige un mínimo de disciplina profesional, y ello incluye negociaciones serias por correo electrónico. (Un medio de comunicación considerado válido por el Tribunal Superior, en cambio el WhatsApp no, ya que debe estar certificado y autentificado)

La información que comparta con vosotros es confidencial, es vuestra decisión y responsabilidad con quien compartirla.

Os lo he dicho a casi todos en persona y muchos ya lo tenéis más que claro, pero lo repito aquí, vuestras redes es vuestra cara al público y hoy día son vuestra herramienta más valiosa para que patrocinadores se interesen por vosotros. La calidad de vuestra imagen pública afectará los beneficios que recibáis por parte de patrocinadores actuales, y futuros. Y con imagen pública, me refiero a www, redes, comportamiento, lenguaje utilizado en medios, etc.

Cualquier pregunta que tengas al respecto, no dudéis en contactarme. Estoy aquí para eso.

Besos y ¡que vaya bien la Copa! Esto es el principio de 2020. Si no lo dais todo ahora, no sé cuando pensáis hacerlo.

¡Gambaroooo! #Gambarooo"

Julita, Julita que estás haciendo el ridículo y jugando con nuestro deporte.