Mas/Cantero y Cornudella/López, a la final de 470 femenino del Mundial de Aarhus

La sexta jornada del Campeonato del Mundo de Vela Olímpica que se está disputando en Aarhus, Dinamarca, ha vuelto a estar marcada por unas condiciones inestables de viento. La única flota que ha terminado la fase final ha sido la de 470 femenino y dos tripulaciones españolas, Mas/Cantero y Cornudella/López, han conseguido el pase a la medal race del jueves. Además destacan las posiciones de Xammar/Rodríguez, sextos en 470 masculino; Blanca Manchón, octava en RS:X femenino; y Echávarri/Pacheco, décimos en Nacra 17.

Silvia Mas y Patricia Cantero continúan en cuarta posición, a cinco puntos de entrar en el podio, y Bàrbara Cornudella y Sara López en la sexta plaza de la general de los 470 femeninos, lo que les permitirá competir por las medallas en la regata final de su clase que se disputará el jueves 8 de agosto. Por su parte, Sofía Toro y Ángel Pumariega han terminado en vigésimo novena posición de la general.

En la flota masculina de 470, Jordi Xammar y Nicolás Rodríguez están en sexta posición y suman 56 puntos netos. La medalla de bronce está a solo nueve puntos. Mañana el grupo oro de esta clase disputará una última manga antes de la medal race del jueves.

La última jornada de la fase clasificatoria para los RS:X femeninos se ha resuelto con buenos resultados para las dos regatistas españolas. Blanca Manchón ha subido hasta la octava posición de la general y Marina Alabau está en el puesto 15, a solo ocho puntos de entrar en puestos de medal race. Manchón hoy ha sumado 3+5+1 para un total de 26 puntos netos, lo que le sitúa a seis del podio. Mientras tanto, Alabau ha cerrado el día con un 6+9+6 y cuenta con 38 puntos netos.

Blanca Manchón ha asegurado sentirse “muy contenta” con su actuación en las tres primeras jornadas del Campeonato del Mundo de vela olímpica. “Hoy me había propuesto estar arriba en las tres mangas y lo he conseguido he navegado con cabeza y lo he dado todo”, ha asegurado la andaluza quien ha explicado que ha sabido leer mejor el viento y tomar buenas decisiones. “Me he sentido cómoda navegando y segura de lo que hacía”, ha añadido.

Fernando Echávarri y Tara Pacheco han terminado en la décima posición la fase clasificatoria de los Nacra 17. Con siete pruebas completadas, el equipo español suma 46 puntos netos y está a veinte de acceder al podio. El jueves comenzarán las series finales para esta clase y el objetivo principal de Echávarri y Pacheco será quedar entre los ocho primeros países, meta que en estos momentos están cumpliendo.

En RS:X masculino, Iván Pastor se pone al frente de la flota española desde el puesto 15 de la general. Con tres mangas completadas, para un total de seis, el alicantino, con 45 puntos, está a solo cuatro del top 10 de las tablas masculinas, clase en que conseguirán plaza para Tokio 2020 las diez primeras naciones.

Por su parte, Angel Granda-Roque se ha colocado hoy como segundo mejor español ocupando la vigésimo quinta posición del RS:X masculino. Joan Carles Cardona cae al puesto 28, Sergi Escandell ocupa la plaza 34, Juan Manuel Moreno está en el puesto 42, Tomás Vieito es el 45 y Fernando González de la Madrid se sitúa en el pues 77 de la general.

La flota de la clase Finn ha disputado hoy las dos primeras mangas de su fase final con un viento de escasos ocho nudos del sureste, condiciones que no han favorecido a los deportistas españoles. El catalán Alex Muscat ha caído al puesto 25 de la general, justo por delante del balear Joan Cardona, vigésimo sexto. Además, Pablo Guitián ocupa el punto 34 y Victor Gorostegui el 39.

Tras disfrutar de su jornada de descanso, los regatistas de Laser Standard y Radial han vuelto a la competición dando comienzo a las fases finales de su clase. En Standard, Joaquín Blanco destaca entre los españoles desde el la vigésimo sexta posición y Joel Rodríguez ocupa el puesto 55 de la general.

En Radial, Martina Reino, con solo una manga disputada hoy, ha cerrado la jornada en el puesto 28 de la general mientras que Fátima Reyes ocupa la plaza 60 de su clase.

Mañana, miércoles 8 de agosto, las clases 49er y 49er FX empezarán las series finales, los Laser Standard y Radial disputarán la última jornada antes de las medal race y la clase Finn y 470 masculino, que tenían prevista jornada de descanso, recuperarán parte de las mangas que no han podido navegar en las dos últimas jornadas. Los 470 femenino, Nacra 17 y RS:X masculino y femenino tendrán jornada de descanso. El Campeonato del Mundo de vela olímpica que se está disputando en Aarhus, Dinamarca, terminará el domingo 12 de agosto.