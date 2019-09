Mundial RS:X Desastrosa actuación de España en la segunda jornada del Mundial de RS:X Sergi Escandell en el puesto 20 y Blanca Manchón en el 27, primeros españoles

Tras dos días de regatas en Torbole, Lago de Garda (Italia), la flota española participante en los Mundiales de la clase RS:X lucha por escalar puestos después de un comienzo complicado por la cantidad de participantes y las cambiantes condiciones de viento. Hasta ahora se han podido disputar seis mangas para los hombres y seis para las mujeres en las que todos los regatistas han remarcado la dificultad de las salidas

Sergi Escandell es el primer español en la clasificación provisional en la posición número 20, con un destacable segundo puesto en la quinta manga del campeonato. El balear firmó ayer un 10-18-12 seguido de un 12-2-32 (que ha descartado) hoy. “Las cinco primeras mangas han sido con viento terral, con muchos roles y rachas, y las cuatro primeras con condiciones de planeo. He estado muy atento, y, aunque no soy el más rápido en planeo, salí bien y me supe defender”, explicaba Escandell. “La quinta fue con orza, estuve igual de atento y aquí está el resultado, un segundo. Iba primero casi toda la manga pero en los últimos 50 metros no me fijé en una pequeña racha que entraba por la derecha y me pasó el francés. En la última he cometido un fallo gordo en la salida y he ido a remolque toda la regata y no he podido hacer nada”, añadía.

Le siguen con bandera española en la general provisional otros dos pre olímpicos, Juan Manuel Moreno en el puesto 28, tras un 14-19-15 ayer y un 34 (que ha descartado)-10-17 de hoy, y Angel Granda - actual campeón de España - en el puesto 31. El veterano de la flota española masculina y también preolímpico Iván pastor, que clasificara a España para Tokio 2020, ocupa en este momento la 33ª posición, mientras que Tomás Vieito se sitúa en el puesto 34. Primero en la general es, tras cinco pruebas finalizadas, el francés Pierre Le Coq, que firmó un 1-4-5 ayer, y un 1-1-2 hoy.

Por su parte, Blanca Manchón, la actual campeona de España de RS:X y quien diera la plaza a España para Tokio 2020 en féminas, es la primera española clasificada. La sevillana ha finalizado hoy en el puesto 27 de la provisional tras un 11-5-24, subiendo un puesto respecto al 28 de ayer al firmar un 9-17-25 (que ha descartado). ¨No he empezado muy bien, tengo buenas sensaciones pero las salidas se me están atravesando un poco y es difícil estar arriba con una mala salida ya que son carreras de caballos por el tipo de viento”, explicaba Manchón. “Hay muchísimo nivel y cualquier despiste se multiplica por 5. Me noto rápida y tengo que potenciar eso haciendo buenas salidas en las finales y seguir dándolo todo”.

Su compañera de entrenamientos Pilar Lamadrid ha conseguido un meritorio 3er puesto en la última manga de hoy, lo que le permite remontar varios puestos hasta el 29. Por su parte Blanca Carracedo se sitúa en el puesto 97. Lidera la tabla la holandesa Lilian De Geus, con un 10-8-1 ayer, y un 2-1-7 hoy.

“El equipo está con ganas de mejorar los resultados”, explica Marcos Fernández, entrenador nacional del equipo pre olímpico masculino de la RFEV.

Condiciones muy cambiantes

Para poder aprovechar al máximo el viento de ayer día 24, el Comité de Eegatas decidió adelantar la primera salida a las 08:00 de la mañana, razón por la que los deportistas vieron el amanecer desde el Circulo Surf de Torbole. Sin embargo, el esfuerzo valió la pena ya que, tal y como explica el técnico “hicimos una manga con 13 y dos con 18 nudos de tierra”.

Aun así, la flota femenina tuvo que esperar “pues el viento cayó obligando al Comité a posponer la primera salida de la flota femenina, que no se dio hasta las 14:30 y gracias al viento del Sur, el Ora, que fue cobrando intensidad a medida que subía la temperatura alcanzando picos de 16 nudos”, añade Fernández.

Para asegurarse de que ambas flotas completaban la fase de grupos, el comité “ha programado hoy dos mangas por la mañana para chicas más dos para chicos. Justo al acabar la segunda de chicos se acabó el viento de norte y nos fuimos a esperar a tierra. Estuvimos aplazados dos horas y en cuanto entro el sur fuimos al agua y acabamos la manga que había pendiente”, detalla el técnico.