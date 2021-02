Elecciones Arturo Delgado: «Saldrá elegido el que más capacidad haya tenido de comprar bajo promesa o engaño a los asambleístas» «Todo ello gracias a la caduca y nefasta legislación deportiva que somete por igual a todas las FFEE, sea cual fuere la modalidad, a conducirse bajo el mismo rasero, sin permitir que cada cada cuál introduzca sus propias particularidades»

Arturo Delgado de Almeida
Madrid
Actualizado: 18/02/2021 09:33h

Tal y como estaba previsto, solo se han presentado dentro del plazo establecido dos candidatos a presidir la RFEV los próximos cuatro años. Ellos son, como ya es conocido, Javier Sanz y Pepe Martínez que se presentan con sus “innovadoras” ideas y proyectos para nuestra caótica y fallida Federación, tras el aprendizaje y experiencia adquirida tras su larga colaboración con la cesante y desastrosa Srª Casanueva y los dos antecesores de esta (vaya trío). Resulta que los dos descubren ahora la forma de conducir los destinos de nuestra Federación y todo sin el menor rubor ni que se les mueva un solo músculo de la cara, lo mismo que sus más directos y estrechos colaboradores.

Saldrá elegido pues el que más capacidad haya tenido de comprar bajo promesa o engaño a los asambleístas ya elegidos al efecto. Muchos de ellos repiten, son estómagos agradecidos (y no solo personas físicas) que no les interesa nada más que lo suyo: el Colectivo en general o su estamento en particular les importa un rábano como así ya lo han demonstrador los que repiten, diciendo amén a todo lo que les proponga el Presidente de turno e incluso aplaudiendo con las orejas si es preciso, sin haberse leído un solo papel. Todo ello gracias a la caduca y nefasta legislación deportiva que somete por igual a todas las FFEE, sea cual fuere la modalidad, a conducirse bajo el mismo rasero, sin permitir que cada cada cuál introduzca sus propias particularidades a imagen p.ej. de su respectivas FFII.

A esto nos ha conducido la vigente legislación, muy en especial el Decreto de Federaciones. Pues eso: chocolate para todos y si quieres más, dos tazas...

Esta normativa, que a pesar de las advertencias de algunos Presidentes en aquél entonces (pocos la vedad) de que acabaría mal, funcionó mientras la mayoría de los directivos éramos devotos aficionados, pero se acabó de estropear cuando el CSD suprimió el tope de dos mandatos por lo que enseguida aparecieron tipos como Gerardo Pombo con su ideología progresista y poniendo en práctica aquello de "profesionales al poder" y a partir de ahí ya vemos a lo que nos ha conducido No importa si están preparados o no, la cuestión es pertenecer al "aparato". Desgraciadamente, ni el CSD ni el COE tienen el menor interés en acabar con este disparate. Y mientras sigamos así, sin que se permita modificar la constitución de la Asamblea, entre otras cosas prohibiendo que aquellos que perciban sueldos o emolumento, bien directa o indirectamente, tanto de las FFAA como de la Española, estén en la Asamblea, no se presentará nadie independiente y honesto. Excluyo del sueldo o emolumentos al Presidente de la Española, que en tal caso debería aportar un CV aprobado por el CSD o con un número reforzado de avales, pero siempre con cargo a fondos propios y vigilando muy de cerca al personaje para que no ocurra lo de Gerardo Pombo que además del sueldo cobraba en especie y no poco precisamente, un caradura que el CSD y el Patronato de Fundaciones han permitido que esté de rositas, eso sí con la aquiescencia de la Srª Casanueva y los ahora dos candidatos.

El tiempo dirá, ojalá que el candidato elegido me dé ocasión a cambiar de opinión.