Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Liberan vivo al Niño Juan con signos evidentes de haber sufrido una paliza

CARLOS MANERA, REGATISTA OCEÁNICO

«Es una pena que con el nivel que tenemos en España, no haya recursos»

Formado a sí mismo, ha sido el único español en participar y ganar The Ocean Race Europe a bordo de Biotherm

Carlos Manera está preparado para ir creciendo en la vela oceánica
Carlos Manera está preparado para ir creciendo en la vela oceánica claire seilier

JAUME SOLER ALBERTÍ

El catalán Carlos Manera es a día de hoy el regatista español que está en la rampa de salida de la próxima edición de The Ocean Race, que partirá desde Alicante en enero de 2027, después de haber sido el único en participar en The ... Ocean Race Europe 2025, la vuelta a Europa que hizo escala en Cartagena, y en la que se incorporó en las últimas dos etapas pudiendo levantar el trofeo de campeón con Biotherm. Manera lleva muchos años abriéndose camino en la Mini Transat, regata transoceánia en solitario en la que acabó segundo, y posteriormente navegando en Class 40 hasta llegar a los IMOCA 60.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app