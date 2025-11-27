Suscribete a
theresa zabell, ex regatista y doble campeona olímpica

«Tenemos a grandes regatistas en eventos top, pero no tenemos base»

entrevista

La dos veces campeona olímpica, es una voz autorizada con la que hablamos del presente y futuro del deporte de la vela

Theresa Zabell, en el stand de Volvo en Cartagena, durante The Ocean Race Europe
JAUME SOLER ALBERTÍ

Theresa Zabell es un referente en el mundo de la vela. Tres décadas después de haberse retirado, sigue teniendo el privilegio ser la única mujer española en contar dos oros olímpicos (Barcelona 92 y Atlanta 96). Alejada, en primera persona, de la vela de competición, ... pero, sigue ligada estrechamente con el mar como presidenta de la Fundación Ecomar, trabajando por la sostenibilidad de mares y costas. Aún así sigue muy de cerca la evolución del deporte y de los regatistas.

