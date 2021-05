Entrevista Rafael Bonilla: «Para cambiar la vela tiene que haber consenso» Dejé de ser empleado de la RFEV en abril 2018, en la actualidad soy autónomo, y como tal he prestado mis servicios a la RFEV en el control y emisión de los certificados y también doy servicio a otros muchos clientes que dispongo a nivel nacional e internacional

Medidor de crucero desde 1989, Presidente y fundador del club de regatas 4 Puertos desde el año 2000 hasta el 2006, Presidente de la Federación Insular de Vela de Gran Canaria desde 2006 hasta 2009, Director Técnico del MRCYB desde 2009 a 2013, Vicepresidente de la Real Federación Gallega de vela de 2014 a 2018, técnico de crucero de la RFEV desde 2013 hasta de momento 2021, Presidente de la Federacion Canaria de Vela desde 2020.

Después de tantos años cómo lleva usted en esto de la vela, cambias su perfil de técnico a dirigente, y nada menos que al de presidente de una territorial tan importante como la Canaria, ¿qué le llevó a presentarte para este cargo?

Presentarme a este cargo de presidente era una asignatura pendiente desde hace muchos años atrás, allá por el 2006, cuando fui presidente de la Federación Insular de vela de Gran Canaria, ya que el siguiente paso era ser presidente de la Federación Canaria de Vela, de la que soy actualmente. Es un reto, que tomo con gran ilusión ya que vengo a sumar y aportar mi experiencia en el mundo de la vela.

¿Cuáles son las líneas maestras de su programa?

Las líneas a seguir es la de llevar a cabo un proyecto en común entre todos los clubes integrados en esta federación de vela. La tecnificación deportiva y el apoyo económico, deben ser los pilares fundamentales en que deben sustentarse para conseguir el objetivo común, que es que el deportista llegue a un alto nivel con una perspectiva y una meta final que acabe en los juegos olímpicos.

¿En su territorial algún día veremos que una licencia sea un voto?

Tal y como actualmente recogen los reglamentos y las leyes del deporte se pondera la participación entre los deportistas federados, jueces , técnicos y clubes, ya que depende de la participación para unos y de la organización para otros de copas y campeonatos de España. Es evidente que habría que estudiar maneras para que todos los federados puedan votar directamente al Presidente, y los clubes tengan una parte importante en la asamblea. Es claro que es una cadena, los deportistas depende de los clubes y los clubes dependen de sus federaciones autonómicas.

¿La regata olímpica de Lanzarote recién celebrada fue idea suya?

Cuando visité Lanzarote para hacer campaña para ser presidente de la FCV, me reuní con algunos deportistas, los cuales me informaron de la presencia de muchos deportistas de alto nivel, de diferentes clases olímpicas. Rápidamente vimos la oportunidad y allí mismo lance el reto de que en el caso de ser elegido me comprometía la celebración de un evento de clases Olímpicas con el apoyo del RCN Arrecife, Marina Rubicón, C. de Regatas 4 Vientos y el RCN de Gran Canaria, dichas entidades han prestado su apoyo incondicional para que la regata Olímpica fuese una realidad y un éxito contrastado y validado con el reconocimiento de la World Sailing como un evento internacional válido para ser clasificatorio de algunas selecciones para los juegos. Personalmente y junto con todo mi equipo nos sentimos muy satisfechos del trabajo realizado.

Se dice que usted fue en parte el ideólogo de la candidatura de Pepe Martínez, ¿es eso verdad?

La verdad es que no. Yo trabajé con Pepe durante 8 años, desde el año 2013 cuando me contrataron como técnico de crucero de la RFEV, y Pepe era el Presidente del Comité Nacional de Crucero. Es una persona honesta, trabajadora y cuenta con toda mi confianza, y cuando me pidió que le apoyara no lo dude y fue la persona que me llamó para ir en su candidatura.

También se comenta que algún club importante de su territorial, cambió su voto a última hora a pesar de tenerlo inicialmente otorgado a la candidatura de Pepe Martinez.

Como es obvio todos los asambleístas otorgan su voto a quien consideran oportuno con total libertad y la máxima responsabilidad. Yo soy presidente de la FCV que engloba a todos los clubes y el sentido de su voto en unas elecciones a RFEV no afecta para nada ese principio básico. No es mi labor pronunciarme sobre el legítimo voto de cada asambleísta, tanto deportistas, técnicos, jueces o clubes.

Dicen que su cese como técnico de cruceros de la FEV, se debe a que su cargo no es compatible con la presidencia de una territorial ¿es eso cierto?

En este punto tengo que decir que dejé de ser empleado de la RFEV en abril 2018, en la actualidad soy empresario autónomo, y como tal he prestado mis servicios a la RFEV en el control y emisión de los certificados y también doy servicio a otros muchos clientes que dispongo a nivel nacional e internacional. Sobre la incompatibilidad de la que me habla según los estatutos de la RFEV, hay maneras de entenderla si es sobre miembros con nombre y apellido elegido por los votos o si es miembro nato como puede ser presidente de una federación autonómica. Eso solo es decisión del presidente.

Tenemos entendido que usted dejó de emitir certificados de rating porque desde la nueva Junta Directiva de la FEV así se lo pidieron incluso antes de finalizar su contrato. ¿Eso es cierto?

No he dejado hasta el momento de ser el responsable de la emisión de los certificados ORC, y como le he dicho anteriormente soy un autónomo que presta un servicio a la RFEV con contrato hasta final de este año 2021. Está previsto que antes de que finalice nos sentaremos a negociar la renovación o finalización del contrato.

¿Sabe si ya está nombrada la persona que le sustituirá en su puesto?, según tenemos entendido y constatado por fuentes fiables, el puesto podría ya estar asignado.

No tengo ninguna información oficial al respecto y en consecuencia poco puedo decir al respecto.

No cree usted que, según parece la actividad regatera de los cruceros vuelve con fuerza, ¿cree usted que cambiar ahora -en estos meses- la estructura existente es posiblemente una temeridad.

El departamento de crucero de la RFEV siempre ha tratado de adaptarse a los cambios y sobre todo para mejorar la comunicación con los clubes que organizan regatas de crucero, y con los armadores para darles toda la información sobre las regatas y el sistema de hándicap ORC necesaria. No creo que la estructura de gestión deba cambiar necesariamente, siempre que esta funcione correctamente y los resultados en términos de número de ratings y de satisfacción de los armadores sean los previstos y deseados. Debe trabajarse en equipo con rigor, transparencia y eficiencia y no debemos olvidar que el equipo que ha gestionado el crucero en los últimos años ha situado a España a la cabeza del mundo en número de ratings emitidos.

¿Le han ofrecido la continuidad o renovación de sus funciones?

Como le he transmitido anteriormente este es un tema que ha final del año 2021 se verá, espero que se valore mi profesionalidad y seriedad, ya que he mostrado siempre durante estos años dar garantía de dar un servicio impecable tanto a clubes como a armadores.

No cree usted que como es su caso, algunos estatutos de la FEV deberían ser cambiados o eliminados, porque cambiar lo que funciona a veces no tiene sentido, sobre todo cuando las razones para esos cambios tienen un tinte más de capricho político que de argumentos profesionales.

Siempre he pensado que cuando se deba cambiar algún artículo de los estatutos siempre debe de ser para mejorar y no por caprichos políticos ni personales, y como no puede ser de otra manera aprobado por una amplia mayoría y con consenso.

¿Quién nos representa o defiende los intereses españoles del crucero en la ORC?

En el año 2014 nos planteamos tener más presencia en los órganos de la ORC y demostrar que el nivel organizativo, técnico y deportivo de nuestros clubes y armadores es realmente alto y constituye una potencia mundial. En los diferentes comités de la ORC, a día de hoy están entre otros personas como Pepe Martinez, Joaquin Barenys, Emilio Feliu, Tacha Muntaner, Ruiz de Elvira Pablo Ferrer, yo mismo y desde luego el presidente de la RFEV.

¿Estamos bien representados en el organismo que rige los destinos a nivel mundial el crucero?

Creo que si estamos bien representados y también creo que en nuestro país tenemos gente muy válida y con experiencia para ocupar cargos en las organizaciones internacionales.

Vemos que el papel de las Islas Canarias, cuya territorial usted preside, empieza a coger un peso específico en las regatas mundiales de altura, como es el caso del nuevo circuito Ocean Fifty (ex Multi50), cuya primera regata el Pro Sailing Tour llegará a Las Palmas el 30 de Junio. ¿Están ustedes dispuesto a potenciar a las islas como destino y etapas de regatas oceánicas?, ¿Qué actuaciones tomarán al respecto?

Las islas Canarias, por su situación geográfica y estratégica, siempre ha sido un lugar de paso o final para muchos eventos oceánicos, como ejemplo tenemos ya un evento consagrado como es la ARC y es evidente que la FCV, estamos por apoyar cualquier tipo de evento deportivo, y como ha dicho, aparte de los Ocean 50, el RCN de la Palma a conseguido ser isla de paso de la regata Mini Transat. No cabe duda, queremos que las islas sigan siendo paso de las grandes regatas oceánicas, pero para ello necesitamos el apoyo de las instituciones públicas tanto deportivas como turísticas, ir de la mano hace que todos ganemos.

En su larga vida como técnico en el mundo del crucero cual ha sido su mejor y peor experiencia.

La vela me lo ha dado todo, mi mejor experiencia es sin duda los 24 años que llevo colaborando en la Copa de Rey, y peor experiencia fue en mis inicio, presentar un informe contra un barco y perder el juicio a sabiendas que su hándicap era erróneo.

Brevemente, solo para la historia de la vela pesada española, de la que usted ha sido un gran conocedor.

Ja ja ja… puedo decirle que he sido y seguiré siendo un conocedor y actor de la vela, no me retire tan pronto y además no es fácil decir solo un nombre porque sería injusto con mucha gente … pero, le sigo el juego