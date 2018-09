Equipo español de Surf Leticia Canales: «A un Mundial no va todo el mundo, solo van los elegidos» «Que el seleccionador cuente conmigo es muy importante»

Una de las citas más importantes de la temporada esta a punto de arrancar en Tahara, Japón. El mundial ISA World Surfing Games (WSG) 2018 se diputará durante los días 15 al 22 de septiembre y los miembros de la selección española ya están allí.

Leticia Canales es una de las integrantes de esta expedición que saldrá rumbo a la ciudad nipona el próximo día 11. Antes de ello, Leticia, tuvo unos minutos para atendernos y contarnos que significa para ella estar convocada con la selección o cual será el trabajo del equipo en una competición donde todos los miembros son fundamentales.

Tras superar momentos duros en su carrera deportiva, la bilbaína supo reponerse de los golpes que da la élite y a base de esfuerzo y trabajo; recuperarse de su lesión de rodilla para volver a su mejor nivel, volver a recibir la llamada de la selección y llegar a punto a este mundial.

¿Qué significa para ti formar parte del #larojaSURF en un evento de estas características?

Para mí poder ir a la selección ha sido como un regalo. Llevaba dos años sin ir, estar en la selección en este momento es una oportunidad de cara a los juegos olímpicos, así que, al estar entre los seleccionados me he sentido afortunada. A un mundial no va todo el mundo, solo van los elegidos, que el seleccionador cuente conmigo es muy importante. Además, el año que viene es el preolímpico y este año será la toma de contacto.

Como dices, esta es una gran oportunidad, ¿cómo te encuentras de motivada para el mundial?

Este es mi primer mundial con la selección, así que, ir con ellos es ir a un campeonato nuevo. Este tipo de campeonatos no son como los WQS (World Qualifying Series), aquí somos un equipo donde nos apoyamos, donde sufrimos todos juntos y también donde nos reímos todos juntos. A mí esto es de lo que más me gusta cuando voy con la selección porque esto al final se nota en lo que se hace. Así que estoy muy motivada y quiero ir a disfrutarlo.

En este campeonato van a estar muchos surfistas top ¿qué supone eso?

Yo creo que esto es lo que le falta al circuito WQS, aquí siempre competimos las mismas y a veces nos falta competir un poco más contra las top del CT (Championship Tour). Ahora que el surf se ha hecho olímpico las CT también quieren ir a las olimpiadas y ya se ven nombres del primer nivel contra los que luchar será una motivación extra.

¿Qué sabes de la ola y la zona a la que os vais a Japón?

Es una península en la que también hay una bahía. Respecto a la ola todo el mundo está comentando que hay dos opciones: un point break y un beach break.Yo creo que es un buen escenario para un campeonato del mundo, si el mar está grande tenemos la opción del point break, que suele funcionar mejor, y si está más pequeño el beach break. Además, competir en Japón, que es donde serán las olimpiadas, creo que es un factor positivo.

¿Cuáles crees tú que serán las selecciones rivales a batir?

Las selecciones a batir yo creo que serán Australia, Estados Unidos y Francia, pero este año hubo cambios de nacionalidades así que habrá muchos que despuntaran en cualquier selección y será una sorpresa quien gane. De todas formas, todos los países van con los mejores surfistas y cualquier cosa puede pasar.

¿Cuál crees que sería un buen resultado del #larojaSURF en los ISA World Surfing Games 2018?

Un buen resultado tras el bronce del año pasado sería estar entre los 5 primeros. Los países van a muerte pero nosotros llevamos un equipazo y lo vamos a dar todo. Pero mejor ser cautos, pensar que lo vamos a hacer bien y ver que pasa.

¿Cuáles crees que son los puntos fuertes del equipo?

Los puntos fuertes de la selección creo que se ven en dos factores: uno que tenemos la veteranía de gente como Gony y por otro lado la juventud de Nadia. Somos una selección que en los últimos años los deportistas hemos estado despuntando y que al ser tan diferentes tenemos muchas oportunidades de hacer un buen resultado en diferentes condiciones.

¿Qué mensaje le darías a todos los que os estarán siguiendo desde España?

¡Que estén tranquilos y que confíen en el equipo! Cada deportista está trabajando muy duro para llegar en las mejores condiciones a esas fechas. Que no tengan duda que los que vamos, lo vamos a dar todo en cada manga. Además, aunque sea complicado, no vamos a dejar de luchar.

Por último, ¿cómo te gustaría que se recordasen estos ISA WSG 2017?

Me gustaría que este mundial se recordase como el inicio de una generación que va para arriba, que va a conseguir muchos logros y que ilusiona a la gente con el surf nacional.