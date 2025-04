Didac Costa: «Estoy preparado, pero hay factores que no se pueden controlar»

Así pues el próximo 8 de noviembre al mediodía tomará la salida una de las ediciones que a priori se presenta con más expectativas e interés tanto técnico como mediático.ABC de la Náutica ha entrevistado a Didac Costa para conocer todos los detalles de su proyecto, «One Planet, One Ocean», que comenzó de forma un tanto idealista pero que se ha conformado como una brillante realidad. Algunas de nuestras preguntas no se han podido concretar, debido a que todavía se están realizando gestiones de última hora sobre los últimos «flecos» pendientes.

¿Quién es el propietario del barco?

Lo somos Pep Costa Fäh y Didac Costa

¿El barco está cedido o alquilado?

Esta comprado a la FNOB

¿Cuál es el presupuesto del proyecto?

No tenemos una cifra de presupuesto total fija, sino más bien un margen entre el capital mínimo imprescindible y el que sería ideal. Eso serían unos 400.000 euros.

¿A día de hoy qué importe del mismo se tiene asegurado?

El suficiente para salir

Si una cosa tiene la Vendée Globe es que los IMOCA 60 veteranos en el tiempo y con muchas millas en su haber tienen también su sitio, pero ¿se puede hacer competitivo un barco con tantos años como este y es seguro navegar en él?

Son dos cosas distintas. La seguridad viene establecida por los requisitos de la Imoca y la World Sailing y es la misma en cualquier barco. Quizás en los nuevos diseños podría haber más dudas en cuanto a su resistencia estructural, si no se han probado lo suficiente. A nivel de competitividad, está claro que el mío está en otra categoría que los IMOCA de última generación con foils; pero eso no quiere decir que no se pueda mejorar su rendimiento.

¿Cuáles han sido las principales modificaciones efectuadas en el «refit».

Lo bueno de participar en la Vendée Globe un barco en el que ya he dado la vuelta al mundo dos veces es que lo conozco muy bien y esto nos ayuda a la hora de ha decidir qué cambios son necesarios para hacer que sea más competitivo. Para esta edición de la Vendée Globe, le hemos hecho un «refit» sustancial al «One Planet One Ocean». La modificación principal ha sido la supresión de las derivas y sus cajeras. Después de hacer un estudio exhaustivo de las condiciones de viento durante las pasadas dos vueltas al mundo, con nuestro meteorólogo, Gabi Pérez, hemos determinado que un 80% del trayecto lo efectué con vientos portantes. Como las derivas se usan básicamente en ceñida hemos tomado esta decisión para tratar de ser más ligero en otros rumbos. Siguiendo la misma lógica de maximizar rendimiento en rumbos portantes, también hemos sacado los tanques de lastre situados en crujía del barco, dejando tan solo los de popa. Sin que estas mejoras comprometan estructuralmente el buque. El motor, por su parte, funcionaba con «sail drive» en vez de con eje. Vimos que haciendo el cambio, a parte de disponer de un motor nuevo más fiable y ligero, íbamos a ganar mucho en conjunto. En total, el refit ha conseguido aligerar el peso del barco en una media tonelada, en consecuencia, ha bajado también su centro de gravedad. También hemos simplificado algunas maniobras, por lo que ahora pueden fallar menos cosas. A parte de estos cambios mayores, hemos actualizado muchos otros elementos esenciales como la electrónica (equipo de última generación de B&G), la generación de energía (placas solares de Solbian) así como toda la jarcia y las velas (hechas a medida por Quantum.)

¿Qué papel ha desempeñado la FNOB en tu proyecto

La FNOB nos ha facilitado la compra del barco y nos ha cedido el uso de su nave en el varadero de Barcelona donde hemos guardado el barco todos estos meses y realizado la mayoría de trabajos del «refit».

¿Cómo habéis conseguido el apoyo de la industria náutica de Baleares y porque no se han conseguido en Barcelona y Cataluña cuando en teoría es vuestro entorno natural donde se ha concebido y desarrollado el proyecto.

No podemos saber los motivos por los que la gente decide no apoyarnos, pero estamos muy agradecidos por la ayuda que hemos recibido en Mallorca. El sector náutico es muy potente en la isla y la experiencia técnica de nuestros partners allí ha sido clave durante el proceso de «refit». Dicho esto también hemos recibido apoyos concretos de empresas náuticas del entorno de Barcelona, aunque en conjunto el impacto en todo el proyecto no ha sido tan grande como en Mallorca, pero lo valoramos y agradecemos mucho igualmente.

¿Cuáles son vuestros partners?

En Mallorca: hemos recibido diferentes modos de apoyo de una variedad de empresas. Plaça 18 ha invertido directamente en el proyecto. Otras firmas técnicas nos han ofrecido sus servicios gratuitamente o a precio reducido, incluyendo a Grupo Barco, SNIP, Cover Up, Testia, Sebastiá Sitjar, Akzonobel, Puroca Rigging, STP Shipyard Palma y Quantum Sails Palma. En Barcelona: Global Services (rigging), José Ochavo (motores), Jordi Vila (electrónica), Oscar Trives (soluciones náuticas)

¿Cómo ha solucionado Didac el trabajo de bombero con la participación en el proyecto en su fase inicial, clasificación para la regata y la participación en la misma?

He pedido la denominación de deportista de élite, que está actualmente en trámite y debería publicarse pronto en los boletines oficiales

¿Se detectaron problemas no previstos durante las 2.000 millas de clasificación?

No he tenido ningún problema importante durante las 2.000 millas de la calificación ni durante las varias salidas de entreno posteriores. Siempre hay cosas a ajustar en todos ámbitos del barco. pero todo lo importante funciona como es debido y estoy satisfecho con las decisiones tomadas durante el «refit». Quizás los contratiempos más importantes han sido dos o tres colisiones con objetos que han provocado pequeños daños en el timón y en alguna zona del casco, que ya están solventados.

¿Cuál será la hoja de ruta del proyecto de aquí al día 8 de noviembre

Ahora la prioridad es salir a entrenar y probar el barco tanto como sea posible. En las próximas dos semanas seguiremos haciendo ajustes y partiremos de Barcelona hacia Sables d’Olonne durante la primera semana de octubre. La vuelta a la península durará unos 10 días. El 17 de octubre empieza el Village en Les Sables y, mientras atendemos a la prensa y al público, el equipo seguirá preparándolo todo para estar listos para la salida el día 8.

Esta claro que finalizar la Vendée Globe ya de por sí es todo un éxito, pero en la edición anterior ante la evidente falta de medios, se notó -al menos esa fue nuestra apreciación- que no arriesgaste en la táctica ya que había que cuidar el barco para evitar problemas en forma de averías.

Tuve que navegar de forma conservadora en muchos momentos por no disponer de las velas adecuadas, debido a la rotura de muchas de ellas. Pero no tácticamente. En este aspecto creo que fue muy acertado porque pude mantener el ritmo de los barcos de la misma generación. A pesar de los problemas. Ahora el objetivo siempre es mejorar y pienso que este año tengo el barco en condiciones para hacerlo.

¿En teoría con qué grupo de barcos os encuadráis?

En el grupo de IMOCA de mi generación. Hay dos más de la misma.

¿Tenéis echo algún estudio sobre el puesto que podríais ocupar al finalizar la regata?

No, la referencia que para mí es la mejor es la duración total de la vuelta al mundo, ya que una regata como la Vendée Globe hay muchos factores que no puedes controlar.

¿Crees habida cuenta de la abismal diferencia de los barcos de última generación dotados con foils y los vuestros, la regata debería tener dos vencedores, aunque atente contra la mística y el espíritu de la Vendée?

Pienso que los navegantes y seguidores de la Vendée ya entienden que no todos los barcos son iguales, quizás lo complicaría todo un poco. Pero es una cuestión lógica de plantear.

¿Cómo afrontas la regata y si nos puedes adelantar algo de tus planes tácticos desde la salida?

Aunque debes estar muy pendiente de tu barco sí que haces un seguimiento continuo de los demás. Pero al no haber navegado con otros IMOCA desde la pasada Vendée, sobretodo al principio el objetivo será estar centrado en ver el rendimiento del barco en relación a los otros para ver que opciones o no pueda tener en el resto de la regata.

¿Ha conseguido todo presupuesto?

No

¿Existe ya el patrocinador principal?

Tenemos muchos partners pero no hay patrocinador principal en este momento

¿Qué parte del presupuesto habéis cubierto?

Aproximadamente un 40% de lo que nos habíamos propuesto inicialmente

¿Qué se ha quedado por hacer en el barco ante la falta de presupuesto?

Con un presupuesto mayor probablemente la fase de entrenamiento y probar el barco hubiera sido más amplia, con lo que puedes mejorar muchos aspectos del barco. También el presupuesto influye en poder tener más recursos medios para poder comunicar y crear más contenidos audiovisuales.

¿Qué es lo que más te ha emocionado y qué es lo que más te ha decepcionado en esta búsqueda de patrocinio?

El hecho de que alguien decida apostar por nuestro proyecto siempre es muy emocionante, ya sea una empresa decidiendo hacerse sponsor o un individuo comprando la camiseta del equipo para apoyarnos. Después de la última Vendée, ya sabía que encontrar patrocinio en nuestro contexto no es fácil así que, a pesar de no tener todo el presupuesto que hubiéramos querido, no me siento decepcionado. Pienso positivamente en las empresas y personas que nos apoyan y las considero parte fundamental del proyecto.

¿Quién conforma el equipo y quien te acompañará a Le Sables d’Olonne?

Pep Costa y Fäh / Team Manager: Josep es un capitán y práctico de puerto con tres décadas de experiencia en la industria marítima. Juan Álvarez de Lara / Director de Partnerships: Además de ser un ávido navegante, Juan tiene una experiencia en gestión empresarial de más de 20 años liderando proyectos transformadores y en captación de capital. Laura Secorún / Directora de Comunicación, es la fundadora de ONA, una innovadora agencia de comunicación especializada en el sector marítimo. El meteorólogo del equipo es Gabi Pérez, apasionado de los deportes al aire libre, gran divulgador y fundador de la consultoría MeteoWhizz. Y nuestro médico es Guillermo Cañardo, navegante experimentado y especialista en urgencias, Además contamos con el equipo técnico de unas 6 personas que trabajan preparando el barco así como un fotógrafo y videógrafo que cubren el proyecto.

