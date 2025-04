Climent: «El nivel ha subido muchísimo con respecto al año pasado»

Después de la última parada de las Formula Kite Spain Series celebradas en Tarifa, entrevistamos a Alejandro Climent como bicampeón de este circuito de kitefoil que ha vivido un gran crecimiento a lo largo del año.

¿Cómo se siente después de conseguir revalidar el título de campeón de las Formula Kite Spain Series?

Estoy super contento de revalidar este título porque desde el año pasado que me fijé esta meta y lo he conseguido. No he conseguido vencer en todas las paradas ya que el nivel en alguna de ellas ha sido muy alto, teniendo a los top top del mundo pero aún así estoy contento de haber conseguido este título y haber luchado de manera inteligente este título. Ahora ya espero con ansias el próximo año para seguir defendiéndolo..

¿Ha sido más duro que la temporada pasada?

Sin lugar a dudas ha sido más duro que la temporada pasada ya que el nivel nacional ha subido mucho y el circuito ha recibido regatistas campeones de Europa, del mundo y top ten con lo que, aunque ha habido eventos algo más llevaderos, la verdad es he tenido que trabajar mucho más para seguir liderando hasta el final.

¿Qué le ha parecido la tabla que le ha regalado Tarifa Foil Boards como ganador del circuito?

La tabla es increíble. Ya había visto alguna foto en el Instagram del circuito pero ahora que la tengo cerca y puedo fijarme en los detalles, es increíble. Ahora mismo la tengo colgada en el salón de casa y aunque la necesito para navegar me va a costar meterla en el agua. Es preciosa y un grandísimo recuerdo que además tiene utilidad. El nuevo "shape" es buenísimo para navegar con olas así que espero hacerme el ánimo y meterla en el agua. Por no hablar de las inscripciones en oro de 24 quilates que son detalles que aun más, marcan la diferencia.

¿Qué destacaría sobre este circuito de kitefoil?

Sobre este circuito de las Formula Kite Spain Series destacaría que se está haciendo un gran trabajo por parte de la organización que mira por el deporte y por los deportistas. Que poco a poco está creciendo y haciéndose de notar en todos los países. De hecho ya sé de mucha gente que quiere venir a participar desde la otra parte del mundo y eso, bueno, que vengan a participar los mejores en mi país es un placer. A parte, este circuito está haciendo un gran trabajo respecto a la promoción de la Formula Kite en España, llegando a sitios donde esta disciplina no se conocía o había muy poca aceptación. Y eso va generando más intriga por este deporte, gente que se anima y al final una base que hace que haya un equipo español mucho más fuerte.

¿Hay alguien detrás de Alejandro Climent o esto es un trabajo exclusivamente suyo?

Los primeros que están detrás de mi son mi familia que me apoyan desde el principio y todos tenemos un sueño que es llegar a Paris 2024. Por otro lado tengo el apoyo de Ozone Kites con las cometas, a Mystic, Vivida LifeStyle y Dr Fihs que me visten fuera y dentro del agua con los que estoy muy agradecido. Por otro lado esta GMA que me da todo el poder para seguir entrenando día a día y no decaer ya que es muy importante estar al día en el tema de la nutrición. También tengo a Lip Sunglasses que protege mis ojos con una gafas que me dan una visión sin sombras y con una claridad que marcan la diferencia en un entorno tan complicado como es el mar con tantos reflejos y condiciones de luminosidad tan variable. Por otro lado, y de la cual estoy muy agradecido, tengo a la Federación de Vela de la Comunidad Valenciana que junto a la beca Trinidad Alfonso es muy ilusionador ya que están por la labor de apostar por mí de cara a llegar a los JJOO de Paris. También quería destacar la ayuda que me están prestando Flying Sardine que juntos estamos desarrollando un nuevo hidrofoil para la próxima temporada además de las barras. Estamos muy ilusionados de como estamos evolucionando y esperamos que el año que viene sea un momento de victorias junto a este nuevo foil.

¿Cuales han sido sus mayores logros deportivos durante este 2019?

Mis mayores logros, a parte de este título de las Formula Kite Spain Series han sido el campeonato de España y el campeonato autonómico. A nivel internacional estoy contento con el séptimo puesto en el campeonato de Europa, el primero en el Open de Dubai, el segundo en la Long Distance de Roma pero una de los grandes logros de este año ha sido todo lo que he aprendido en las derrotas, que me van a servir para impulsarme más en mi carrera deportiva y que me han servido para aprender. Hay que analizar todos los errores pero lo mejor es que lo bueno está por llegar y cuando llegue yo ya voy a contar con una experiencia que ya no me lo puede quitar nadie.

Usted es reciente embajador de la Fundacion Water Sports Plastic Free ¿Cómo se siente ser parte de la solución?

Desde el momento que me lo propusieron, fue un tema que no podía decir que no. Es una gran responsabilidad pero que llevo con mucho gusto. Soy una persona muy concienciada con el respeto al medio ambiente y en especial a lo relacionado con el mar y los océanos pero estoy aprendiendo mucho ayudándome a ser una deportista mucho más sostenible. El trabajo que por ejemplo se está haciendo en las Formula Kite Spain Series es muy bueno, haciendo que sea el evento donde menos residuos he visto que se generen a parte de que la utilización de plásticos de un sólo uso es prácticamente inexistente.

¿Qué espera en el 2020?

En el 2020 es el principio de la campaña olímpica y eso significa que empezaré a contar con ayudas que antes no contaba. Entonces creo que va a ser un buen empujón. Si a eso le sumamos que mi familia me va a apoyar más que nunca y contando con el cariño de mis patrocinadores, espero que sea el principio de una cosecha de grandes éxitos. Yo voy a poner todo de mi parte. Es un sueño muy esperado, exigente y de gran responsabilidad. Estoy seguro que juntos podemos llegar muy lejos pero no quiero decepcionar a nadie, ni siquiera a mí mismo. Podría decir que podría estar luchando por las primeras plazas en el mundial pero eso habrá que demostrarlo en el agua.

