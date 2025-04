Carlos Torrado: «Valencia se presentará a la presidencia de la Española»

Carlos Torrado, madrileño y torrevejense de residencia y adopción, gerente en el Real Club Náutico de Torrevieja, presidente de la Federación de Vela de la Comunitat Valenciana. Torrado sucedió en el cargo a José Martínez David, que fue presidente durante más de tres legislaturas.

¿Cómo está de salud la vela en la Comunitat Valenciana?

Estamos contentos, nunca satisfechos, pero contentos. La red de escuelas de vela, las 54 escuelas abren todas este verano tan difícil, aporta muchos nuevos aficionados a nuestro deporte y en verano da gusto ver el número de niños y niñas que se inician. Los equipos de competición autonómicos están consiguiendo muy buenos resultados, y esto es como consecuencia del trabajo que se hace en los clubes. Tenemos algunas de las flotas mejores de España en vela ligera. En cuanto al crucero, también hay muy buenas tripulaciones. En la última Copa Autonómica de crucero, vimos cómo barcos que se habían parado de nuevo están en marcha. La Copa Autonómica es un nuevo sistema de competición aglutinador de todas las clases de crucero, con especial atención a las más modestas o familiares, que se celebra anualmente en cada uno de los clubes de la CV.

En general, ¿la Comunitat está de espaldas al mar?

No, en nuestro caso no. Especialmente detectamos una gran sensibilidad en las Autoridades para todos los proyectos que les presentamos o el apoyo institucional que recibimos. Quiero mencionar especialmente a la Fundación Trinidad Alfonso que apoya especialmente a los deportes de mar en nuestra comunidad con programas de tecnificación, competición y apoyo a los deportistas que destacan. Casi todos los Ayuntamientos tienen una relación estrecha con los clubes náuticos de sus localidades y entre ellos existen multitud de acuerdos de colaboración para que los ciudadanos de la CV puedan acceder a disfrutar de la experiencia de navegar a vela. Mantenemos constante y en pequeño aumento el número de licencias cada año -a excepción de lo que pase este año-.

¿Por qué hemos olvidado ese boom que fue la Copa América de 2007?

Porque ese espectáculo fantástico fue como un circo. Que cuando levanta el campo, se va y se acabó. Nunca colaboraron o tuvieron la intención de dejar un poso con instituciones locales, como por ejemplo la Federación de Vela de la Comunitat Valenciana, o los clubes náuticos, salvo el de Valencia. No era del interés de los que gestionaban la Copa América más que dar un espectáculo deportivo, y al terminar, se apagaron las luces y fin. También los políticos de entonces no fueron hábiles para exigir que quedara algún legado, estaban pensando en otras cosas. Vd. me entiende.

¿Está Alicante haciendo todo lo posible por darle continuidad a la salida de The Ocean Race?

Si. Me consta que la Generalitat Valenciana tiene muchísimo interés en conservar este hito en la ciudad de Alicante. El Ayuntamiento, las instituciones de Alicante, nuestra federación estamos apoyando para que año a año sea realidad. Este evento es mundialmente conocido. Y estamos todos contentísimos de que se sigan firmando acuerdos para ser el puerto de salida. A mi personalmente me agrada ver como homenaje el VOR «Piratas del Caribe» en una plaza a la entrada del Puerto. Y el Museo que recibe muchísimas visitas. Es genial.

¿Por qué tras las salidas de la vuelta al mundo, Alicante deja de existir para la náutica?

Pasa como con las Olimpiadas en la vela o en deportes que no son de consumo de la mayoría. Cuando se apagan los focos y la medalla ya está en casa, nadie se acuerda del deportista ni de ese deporte hasta 4 años. Solo mantienen el interés los verdaderamente aficionados, que no suelen ser muchos en comparación con otros deportes de masa. Alicante tiene dos clubes náuticos muy activos, ambos con escuela de vela homologada, con multitud de licencias y con equipos de competición en todo lo alto e incluso equipos de crucero ganadores. Permítame felicitar de nuevo al barco Tanit por ser Campeón del Mundo de ORC la pasada temporada.

¿Qué presupuesto manejan ustedes? Desglóselo

Un millón de euros. Competición veinte por ciento, Tecnificación diez por ciento, red de escuelas de vela diez por ciento, Escuela municipal de vela treinta por ciento, instituto de formación profesional de técnicos quince por ciento, resto gestión federativa quince por ciento.

¿Cuántos federados aporta su territorial a la Española?

En un año normal entre dos mil y dos mil quinientas. El resto, que no computan en la española son las de escuela y los carnets deportivos que son más de 20.000.-

¿Hay un inventario de barcos de crucero?

Como ya he comentado, la reciente Copa Autonómica nos da el panorama de los barcos que al menos han participado en una regata aunque sea de la clase promoción. Tenemos un seguimiento a 150 barcos de ORC y de otros 140 barcos de clase promoción, que al menos han hecho una regata este año.

¿Los clubes se vuelcan con la vela o son más sociales?

Hoy la mayoría de los clubes se gestionan como empresas. Estamos todos muy preocupados por la competencia con las marinas y los precios de nuestros servicios con otros puertos, incluso en competencia con otras ofertas de ocio. Trabajando para ofrecer calidad en lo que hacemos y seguridad sanitaria para nuestros socios y el turismo Náutico seguro. Casi todos dedican más de un 15% de su presupuesto al deporte. Algunos como el mío el 25% del presupuesto, en vela y en remo, por igual. Todos estamos en zona pública y sujetos a concesión, por ello con permiso de los socios, colaboramos activamente con nuestras ciudades para que los escolares, los jóvenes, y los turistas, puedan traspasar la puerta a practicar deporte Náutico. La imagen de un club tipo casino, y con bedel en la puerta ya es historia en blanco y negro.

El RCN de Valencia es la «gallina de los huevos de oro» de la Comunitat en cuanto a regatistas, ¿por qué no toman nota los demás?

Valencia es la capital y tiene muchos más habitantes que otras localidades. Por eso es lógico que tenga más licencias que nadie. Sin embargo en cuanto a licencias de Escuela de vela es el club Costa Blanca de Alicante quien nos gana a todos. Proporcionalmente todos los clubes náuticos tienen su importancia según el tamaño del municipio donde están. También tenemos una losa ya que en nuestra comunidad hay 13 clubes náuticos que conviven con el peligro de desaparecer porque su concesión está extinguida. Ahí andamos tratando de apoyar su renovación a clubes como por ejemplo el CN Altea que desde hace 14 años está en precario y sin embargo acaba de hacer un campeonato de España de 420, una copa de España de optimist u organiza año tras año la regata más importante de invierno de crucero que son las 200 millas a Dos. Yo estoy muy orgulloso de nuestros clubes, que como es de ver: «a Dios rogando y con el mazo dando».

¿Cuándo volverán a unirse los tres grandes clubes de la Comunitat para tener un gran circuito de regatas de crucero y vela ligera?

Todos los clubes de mi comunidad son grandes. En nuestra comunidad tenemos esa unión entre Castellón, Valencia y Alicante en un trofeo que se llama La Copa Generalitat Valenciana. Que junta a las tres regatas de crucero de nivel 0 que hay en nuestra Comunitat. El Tabarca del RCR Alicante goza de muy buena salud y es muy competitivo todos los años, con muy buenas unidades en su inscripción. La Copa de la Reina es una gran cita para el ORC en el Mediterráneo. Aunque el Costa Azahar en Castellón espera encontrar ese sponsor que le permita volver de nuevo a brillar como en otra época fue.

Con el sitio que tiene la Marina de Valencia, ¿no están un poco arrinconadas las instalaciones de Som Vela?

Somos humildes y aunque tenemos una sede en contenedores simpáticos, pero provisionales, estamos trabajando para dar el siguiente paso. Recuerdo cuando dimos el salto de la oficina de la calle Garrigues al puerto en estos contenedores y con una escuela de vela accesible y una grúa. Entonces nos pareció el no va más. Hoy se ha quedado pequeño al crecer el centro de tecnificación que tenemos y toda la actividad que desarrolla el instituto para los técnicos. Tenemos encaminado junto con el Consorcio de Valencia, la Dirección general de Deportes y el Ayuntamiento de Valencia un proyecto a cuatro años vista para la construcción de una sede definitiva en el Puerto, donde la compartiremos con remo y con piragüismo. Esto es una de las carencias de nuestra comunidad.

Usted ha demostrado tener mucha capacidad de trabajo, pero sin embargo se le acusa de carecer de transparencia

En este caso, mis conocimientos, experiencia profesional de más de 35 años en la gestión de puertos y club náutico así como mis contactos los pongo al servicio del deporte que me ha dado tanto a mi como a mi familia. Es un altruismo que cuando me preguntan porqué, tiene una respuesta emocional. Porque amo este deporte, porque quiero que transmita los valores del juego limpio y lo que como crecimiento personal aporta a las personas estar en la mar y competir con la cabeza. Es un sentimiento de orgullo, algo así como ocurre cuando darte un poco a los demás en un comedor social o trabajar para una ong. He estado y estoy en otros apartados de la Náutica española, en entornos empresariales, en organizaciones sectoriales y de calidad. He colaborado en la puesta en marcha de proyectos técnicos para nuestro sector y en la mejora de la gestión de nuestros clubes. He pertenecido y pertenezco a organizaciones deportivas, pero no solo de la vela, del remo, del voleybol e incluso del tenis. Serán todas estas personas con las que he colaborado y con las que actualmente estoy colaborando las que pueden opinar tanto de mi capacidad de trabajo, la calidad del mismo, como de la transparencia en la gestión. Yo no voy a opinar.

¿Es verdad que hay una candidatura valenciana a la Española?

Si, será una candidatura apoyada en tres federaciones grandes. La clave es que estas federaciones consiguen sumar todos sus votos a una, sin disidencias. Una candidatura aglutinadora, que incluirá a todas las sensibilidades y que le de el protagonismo a la vela de crucero, a la vela preolímpica y juvenil tanto como a la vela olímpica. Una candidatura con el objetivo de hacer más popular y más conocido nuestro deporte.

