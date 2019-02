Entrevista Surf Andy Criere: «Formar parte de la Selección Española va a estar muy caro» Campeón de España y primer líder de la Liga FeSurfing

Andy Criere es uno de los nombres propios del surf nacional. Actual campeón de España y primer líder de la nueva Liga Iberdrola Fesurfing, el vasco, tras un duro final de año, arranca la temporada de la mejor manera posible.

Tras su victoria en la primera prueba del año de la Liga Iberdrola Fesurfing, Andy nos contó cuales son sus objetivos y metas en un año preolímpico tras dejar atrás la lesión que sufriócon la selección durante el mundial de Japón y que le lastró el último tramo de la pasada temporada.

Primer líder de la Liga Iberdrola Fesurfing ¿qué sensaciones te llevas de esta primera competición del año?

He ganado este campeonato con 18 puntazos y frente a unos rivales que estaban a un nivel increíble. Tanto Vicente Romero como Luis Díaz o Rubén Vitoria han surfeado espectaculares y la victoria me ha dado mucha fuerza. Ha sido muy satisfactorio en lo personal tanto para mí como para mi entorno. Vengo de una lesión importante y todos hemos aportado nuestro granito de arena. Esta victoria ha llegado en un momento perfecto y de alguna manera ha hecho que vuelva a surfear a mi mejor nivel.

Una final en la que tus rivales te lo pusieron muy, muy complicado, ¿cómo fue esa progresión hasta la victoria?

Todo partió en la semifinal. Llevaba un par de mangas en las que estaba reajustando mi surf e iba poco a poco adaptándome a la ola. Esta es una ola excepcionalmente buena pero que tiene lo suyo. En la semifinal noté un cambio a mejor, empecé a llegar mejor a las secciones y me sentí diferente; noté como me hubiera gustado verme en vídeo.

Parece que todo eso dio sus frutos…

Sí, poco a poco me fui soltando. De hecho, en las mangas me caí muchas veces, pero estaba muy seguro de mí mismo y sabía que cuando llegase iba a ser muy top. En las semifinales logré un nueve y pico y a partir de ahí supe que esa era la línea que quería seguir. En la final me propuse hacer dos olas así y la verdad que… ¡objetivo cumplido! En la final estaba disfrutando tanto del surf que quería hacer, estaba tan centrado que cuando me di cuenta ya tenía 18 puntos. A partir de aquí Vicente empezó a remontar pero en esta ocasión yo tuve todo de mi lado y logré esta victoria que viene de lejos.

Esta es la segunda edición del circuito nacional con este formato de Liga, ¿qué te parece?

¡Me parece una iniciativa increíble! Nos beneficia a todos, a los deportistas, a las federaciones, a la cantera… Así es cómo se fomenta que haya un crecimiento en el surf nacional. Desde la cantera hasta nosotros que nos mantiene a un gran nivel y nos hace que tengamos un ojo en el de al lado y no dormirnos en los laureles. Además, esta primera prueba fue una competición en la que nos hemos juntado un montón de gente en una ola excepcional.

Y en el ámbito personal, ¿cómo vas a afrontar esta competición?

Este año la liga es uno de mis objetivos. Competir aquí me posiciona y me hace estar en la mirada de los seleccionadores para un posible campeonato del mundo. Este año el mundial ya es clasificatorio para las olimpiadas, así que, el objetivo es ir viendo el calendario para las siguientes pruebas e ir definiéndolo.

Como dices, este año es preolímpico, ¿cómo se presenta para ti?

Voy a hacer todo lo que esté en mis manos. Las pruebas de carácter nacional va a haber que estar y dar el callo, en la liga privada de la WSL (World Surfing League) intentaré destacar y bueno, cruzar los dedos para que se alineen los astros y el viento sea favorable. Este año hay mucho nivel en el agua y en España ser parte de la selección va a estar muy caro. Vamos a tener que apretar los dientes, rodearse bien, currar duro y sobre todo… creer.

Vienes de una lesión que te ha supuesto un revés en algún momento del año pasado, ¿cómo fue todo el proceso?

La verdad que han sido tiempos difíciles. Como deportista he sentido impotencia, cuando me recuperé de la lesión y volví a surfear no me sentía del todo libre, no sentía que hubiese salido del todo de la lesión. Sentía impotencia al no poder dar todo lo que quería dentro del agua, dar mi mejor nivel. Gracias a Diego Martínez llegué a Álex Gómez. Con él, que está en una clínica en Santa Cruz, estuve trabajando tanto métodos de la fisioterapia tradicional como de la medicina tradicional china. Antes de este campeonato me adelanté a Tenerife una semana. Allí estuvimos trabajando todo esto que resultó un mix súper completo, no solo nos centramos en la lesión, sino que hemos logrado desbloquear un montón de cosas que se han visto en el campeonato con mi mejor nivel y con esta victoria.

Entonces, ¿qué has aprendido en este tiempo?

Las lesiones son parte del día a día de los deportistas y he aprendido cómo encajar una lesión si tengo la mala suerte de volver a tener una. Además, he visto que las lesiones vienen cuando tú quieres ir más rápido de lo que tu cuerpo puede soportar. Este año va a ser una temporada larga en la que habrá muchos eventos y muchas oportunidades en donde a las citas que escoja quiero ir al cien por cien. No se puede hacer todo, así que a las que vaya quiero ir a darlo todo.