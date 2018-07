Presidente del Náutico de Valencia Alejandro Fliquete: «Pondremos al Náutico de Valencia en el sitio que se merece» «Estamos trabajando para coordinar grandes eventos en el arco mediterráneo, como crear un circuito puntuable que comprenda el Conde de Godó de Barcelona, nuestro Trofeo de la Reina y la Copa del Rey de Palma

Pedro Sardina

Valencia Actualizado: 04/07/2018 18:44h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Alejandro Fliquete es el nuevo presidente del Real Club Náutico de Valencia, al que llega con muchas ganas de modernizarlo y de dotarlo de todos los adelantos que los socios se merecen. También quiere devolver el Trofeo de la Reina a lo más alto.

¿Cómo ha encontrado el club?

Con necesidades de cambio y optimización de instalaciones y de recursos humanos. En ello trabajamos todo el equipo directivo; transcurridos algo más de tres meses hemos hecho en este periodo el trabajo de años. Da gusto rodearse de gente honrada, inteligente y trabajadora.

¿Van a cerrar un poco el club al público en general o por el contrario lo van a abrir más de lo que está?

Somos un club abierto a la sociedad, no obstante el socio debe sentirse distinguido y cómodo; se le debe reservar lo mejor del club ya que con sus cuotas sufraga el mantenimiento del mismo. Ser socio del club resulta muy rentable para las familias, ya que en él van a gozar de un ambiente familiar y practicar muchos deportes sin salir del club. No obstante, cualquiera puede visitarnos y conocer nuestras grandes instalaciones; los valencianos no se pueden perder darse el gustazo de navegar en el magnifico campo de regatas que nos ha regalado Dios.

¿Cuál es su principal objetivo?

Optimizar los recursos del club buscando la excelencia.

¿Qué cree usted que le falta al RCNV?

El impulso que le vamos a dar para doblar el número de socios.

¿Qué cree que le sobra?

Aquellos que quieran beneficiarse del club a costa de su perjuicio. Así como los pequeños conflictos del día a día que no nos dejan trabajar al ritmo que queremos para cumplir nuestros objetivos.

Deportivamente hablando, ¿dónde quiere colocar el club?

En lo más alto de todas las categorías de la vela, potenciando a nuestros campeones y mejorando a los que aún no lo son.

Estamos viviendo una recuperación de nuestro deporte, ¿qué medidas hay que tomar para que en las regatas no haya siempre la misma flota?

Aumentar las clases en la categoría crucero y cuidar al regatista y al armador así como concentrar a la flota participante; que no se acabe todo al finalizar la regata.

El Trofeo de la Reina merece mucho más, ¿no cree que está un poco abandonado?

Sin duda, creo que los últimos años no han sido los mejores para el trofeo, aunque debemos aclarar que deportivamente hablando sí hemos tenido un nivel muy alto en cuanto a barcos y tripulaciones. La junta directiva está trabajando para que este evento sea la regata de referencia del Mediterráneo. En esta ocasión vamos a mejorarlo con buenos profesionales al frente; debe haber un antes y un después de 2018. Hemos aumentado las clases ya que aparte de la ORC 1, 2, 3, 4 y Open, se introduce la clase 40.7 e irán destinados dos trofeos para los Swan.

¿Cómo van a colocar al Trofeo de la Reina como regata más importante del Mediterráneo?

Con mucho trabajo, no tenemos que olvidar que de todos los clubes de la península en la vertiente mediterránea el RCNV tiene el potencial para conseguirlo. Vamos a aumentar aún más las clases participantes, debemos hacer atractivo el trofeo para sponsors y patrocinadores. Estamos trabajando para coordinar grandes eventos en el arco mediterráneo, como crear un circuito puntuable que comprenda el Conde de Godó de Barcelona , nuestro Trofeo de la Reina y la Copa del Rey de Palma.

La Armada Española se vuelca siempre con el Náutico, ¿está previsto volver a retomar las buenas relaciones con la Casa Real?

Nunca las hemos perdido, todos los miembros de la Casa Real han tenido al RCN Valencia como su club, nos han visitado en numerosas ocasiones y espero que lo sigan haciendo. Agradecemos a la Reina Sofía el cariño que siempre nos ha mostrado; todavía no hemos tenido el gusto de recibir a doña Letizia como Reina, esperamos hacerlo pronto. Respecto a la Armada, siempre hemos contado con su inestimable ayuda, que ha aumentado en esta edición ya que el nuevo Comodoro de la Regata es el Almirante de la Armada, don Jaime Rodríguez-Toubes, instructor –en su día- en vela de nuestro Rey; la Casa Real sabe que es muy querida en nuestro Club.

Parece que estamos en la era Swan, ¿qué atractivos van a generar para que los armadores de estos barcos se animen a competir en Valencia?

Los astilleros finlandeses de la marca del cisne tienen previsto utilizar Valencia y al RCN Valencia como base, actualmente ya somos base de los primeros cinco Swan 50, que se expusieron en la Valencia Boat Show de 2017 y estamos seguros de que nuestro club reúne las condiciones para que Nautor´s Swan recale aquí y estos barcos sean el estandarte en la edición de 2019. No tenemos que olvidar que la Armada Española asiste en esta ocasión con un Swan 50.

¿Cómo ve la disponibilidad del socio del Náutico para volver a montar una flota competitiva?

Magnífica. Mi junta directiva va a hacer todo lo posible para lograrlo, está en nuestro proyecto deportivo, muchos de nosotros somos regatistas y queremos desarrollar una flota que esté presente en todos los hitos internacionales, ya tenemos algunas unidades consiguiendo podiums internacionales.

¿Es usted partidario de acoger equipos extranjeros para que invernen?

Por supuesto, el club tiene vocación internacional y como valencianos somos abiertos y hospitalarios, se van a sentir en casa ya que el que viene de fuera se convierte en uno de los nuestros. Sin olvidar que por nuestras condiciones somos la envidia del Mediterráneo; tenemos el club más grande de España y el mejor campo de regatas del mundo y a escasos metros de la bocana. Como digo en muchas ocasiones, somos un diamante en bruto y cuando lo pulamos tendrán preferencia aquellos que ya han confiado con nosotros.

¿Qué regata internacional le gustaría organizar?

Sinceramente, todas. Pero sin lugar a dudas una equivalente a la Sidney-Hobart Race. No hay que olvidar que nuestro club fue el germen de que Valencia se situara en mapa mundial gracias a la Copa América, y demostramos que somos capaces de organizar con éxito cualquier evento. Estamos en mejores condiciones que nadie para organizar cualquier regata existente o que se cree en el futuro. El RCN Valencia debe ser uno de los grandes centros de la vela en el mundo, estamos convencidos de que tenemos potencial y capacidad para poder optar a ello. De momento nuestro club va a organizar el Europeo Máster de Snipe para 2019 y vamos a solicitar más regatas de carácter internacional, no solo en vela ligera sino también en la distintas clases de crucero.

¿Qué filosofía va a imponer en cuanto a la vela de base?

Que los niños no abandonen la vela después de navegar en Optimist. Debemos fomentar la vela juvenil y que sigan evolucionando en las distintas clases de vela ligera y de crucero. Lo vamos a facilitar con unas buenas instalaciones deportivas y de ocio y con buenos monitores; para ello tenemos a nuestros campeones. Nuestro objetivo es crear una escuela de alto rendimiento de vela; tenemos las mejores condiciones para ello. Este deporte, además de servirles de vía de escape, les dará fortaleza, concentración y espíritu de sacrificio.

Probablemente tengan la mejor base de regatas de España, sin embargo se utiliza poco fuera de lo que es la escuela de vela, ¿a qué es debido?

A que necesita una inversión, estamos desarrollando un programa muy ambicioso, de hecho la Asamblea General celebrada el pasado sábado 23 de junio ha aprobado una modificación a los presupuestos del 2018 propuesta por nuestra Junta Directiva encaminada a ello. Por tanto se va a poder ofrecer la base de regatas, no solamente a los actuales usuarios sino también a equipos extranjeros, para que vengan al club a entrenar en invierno. Esto unido al gran número de regatas que vamos a organizar, nos dará una mayor proyección a nivel nacional e internacional.

¿Cómo son sus relaciones con la Federación Española?

Buenas. Como no podría ser de otra manera, el club está perfectamente representado en su junta directiva y en el Comité de Cruceros; pero hay que mejorar dichas relaciones por el bien de la vela en España.

¿Qué regata tienen previsto pedirle a la Federación?

Para 2019 se han solicitado entre otras la organización del Europeo Máster de la clase Snipe, el Campeonato de España de Optimist, la Olimpic Week, en la que participaran los Finn y que se nos incluya en el circuito nacional de la Clase-A. También tenemos recogido en nuestro programa traer campeonatos europeos y mundiales de vela.