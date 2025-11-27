Suscribete a
El síntoma de una Copa América agotada

Sigue siendo el trofeo más difícil de ganar, pero también el más difícil en el que mantener la participación

Alinghi y American Magic, durante la última Copa América de Barcelona, no estarán en Nápoles
Alinghi y American Magic, durante la última Copa América de Barcelona, no estarán en Nápoles

ELOY HERRERO

La retirada de los equipos estadounidense y suizo evidencian un problema estructural: la Copa América sigue siendo el trofeo más difícil de ganar, pero también el más difícil en el que mantener la participación. En una competición donde los equipos generan mucho valor, pero que ... apenas lo recuperan. Por tanto, su sostenibilidad deportiva y económica se tambalea a pesar de su capacidad inicial y el apoyo de dueños billonarios.

