Ray Davies, entrenador del Team New Zealand: «Cada nuevo diseño aporta intriga a la Copa»

El anuncio oficial realizado por cuatro de los seis equipos que competirán en la 37ª Copa América en Barcelona, que el 5 de abril próximo botarán sus AC75 de última generación para la competición, ha abierto una gran expectación, ya que finalizarán dos años de gran secreto sobre sus diseños y avances tecnológicos.

El primero que lo anunció fue el Emirates Team New Zealand y todo apunta que será el primero en botar su AC75 en Auckland (Nueva Zelanda). Esto será muy importante para los cinco rivales que van a tener en Barcelona.

Con esa botadura se desvelará el diseño y las modificaciones tecnológicas que los 'kiwis' han implementado para lograr que su monocasco con 'foils' AC75 sea tan radical, rápido y avanzado como lo fue el 'Te Rehutai' (Brisa Marina) ganador de la 36ª edición de 2021 en Auckland.

Además del anuncio del Emirates Team New Zealand, defensor del título, también lo hicieron el INEOS Britannia, el Alinghi Red Bull Racing suizo y el Luna Rossa Prada Pirelli italiano. El American Magic estadounidense y el Orient Express Racing francés, realizaran dicho anuncio (comunicación que los equipos deben realizar dos meses antes de la botadura de sus AC75) en breve.

El equipo neozelandés entrenó con el 'Te Rehutai' en Barcelona, desde la llegada del monocasco, en julio de 2023, a su base, hasta el pasado mes de octubre, sometiéndolo a pruebas de 'foils', timones, sistemas electrónicos, etc. que se han trasladado al nuevo AC75.

No hay que olvidar que el Protocolo de la 37ª Copa América, que contempla las reglas de diseño de los AC75 lo han elaborado el Emirates Team New Zealand como defensor del titulo y el INEOS Britannia como 'Challenge of Record' o primer desafiante.

El entrenador del equipo neozelandés, Ray Davies, un veterano de seis Copas América, dijo que «cada nuevo diseño es lo que aporta intriga a la Copa América. Todos han estado trabajando en secreto durante un par de años, ahora pueden mostrar en qué han estado trabajando y el mundo lo observará detenidamente».

«Es un momento muy estresante, esperas que no te hayas perdido nada y si puedes tener alguna ventaja. Empiezas a aprender de inmediato y puedes decidir qué adaptar. Empiezas a tener una idea de dónde vas a intentar despistar a tus rivales», añadió.

Aún así, reconoció que, «lo cierto es que cuando vean el barco del rival, ya no habrá mucho que puedan hacer para cambiar el suyo porque será demasiado tarde; No hay tiempo suficiente para hacer cambios grandes y completos».

«Habrá algunos cambios de configuración que puedan modificar, pero cualquier cambio significativo será ya muy difícil y les quitaría tiempo de entrenamiento en el agua, lo cual es muy importante», ratificó Davies.

El equipo de Nueva Zelanda sigue entrenando con su AC40-LEQ12 (barco de pruebas) en el puerto de Waitemata (Auckland) y está a punto de tomar las decisiones finales sobre los programas de apéndices para piezas como los 'foils' y el timón.

También planea reanudar los entrenamientos con sus equipos de la Copa del América Joven y Femenina y realizarlos con dos barcos cuando su otro AC40, que ganó la segunda regata preliminar en el pasado diciembre, llegue desde Jeddah (Arabia Saudí) y que se ha retrasado por el bloqueo del mar Rojo.

«De esta manera podemos concentrarnos en competir barco contra barco en lugar de entrenar solo. Estamos tratando de optimizar el rendimiento de las tripulaciones, ganar una salida previa, qué lado del campo podemos defender, cómo mantenemos al rival detrás de nosotros o cómo encontramos una oportunidad para pasarle», concluyó el veterano técnico neozelandés.

Por otra parte, Grant Dalton, director general del ETNZL, avanzó hace unos días que, «seguiremos en nuestra base en Auckland y no iremos a España hasta junio, después de probar nuestro nuevo AC75 aquí«.

