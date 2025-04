Peter Burling dice adiós al Team New Zealand

Emirates Team New Zealand y el que ha sido su patrón en las últimas tres ediciones de la Copa América, Peter Burling, han confirmado en un comunicado que han llegado a un acuerdo de separar sus caminos en la próxima edición.

Grant Dalton, Director Ejecutivo de Emirates Team New Zealand y Burling han estado mantenido conversaciones desde que finalizara la edición de Barcelona, pero finalmente no han llegado a un acuerdo.

Dalton explicó que «Pete ha sido una figura central que ha crecido increíblemente dentro de Emirates Team New Zealand desde que se incorporó hace 10 años. Todos podemos mirar atrás con gran orgullo por lo que se ha conseguido, habiendo disfrutado de un éxito sin precedentes como equipo con Pete al timón».

«Ganar la America's Cup tres veces seguidas era territorio desconocido, pero lo que ha permitido ganar en el pasado no siempre equivale a ganar en el futuro, especialmente en ciclos de la America's Cup mucho más ajustados que requieren un enfoque dedicado y nuevo para el éxito continuado», continuó Dalton.

Peter Burling por su parte anunció que: «Aunque no seguiré con Emirates Team New Zealand en la 38ª America's Cup, quiero tomarme un tiempo para reflexionar sobre un viaje increíble. Durante la última década, he tenido el privilegio de formar parte de algo realmente especial, desde intensas batallas a victorias inolvidables, y amistades que se extienden mucho más allá de la vela. Estoy inmensamente orgulloso de todo lo que hemos conseguido juntos y agradecido a todos los que han formado parte de este capítulo».

Más temas:

Vela