New Zealand no tiene ningún rival de entidad en el Acto Preliminar de Jeddah

La primera regata no decepcionó, ya que el joven equipo italiano tomó la delantera tras una primera ceñida muy reñida, y a partir de allí fue ganando terreno para ganar con un buen margen. El Emirates Team New Zealand mantuvo el ritmo para cruzar en segundo lugar en esa prueba, y en la siguiente sacó todas sus armas para imponerse sobre el equipo italiano por apenas unos segundos. Estos dos desafíos, contendientes del America's Cup Match de la edición de 2021 en Auckland, no dieron cuartel hoy y los jóvenes italianos se mostraron osados y descarados ante los experimentados defensores de la Copa América.

Los italianos y los kiwis parecieron hoy de una clase superior respecto al resto tras esas dos primeras mangas, así que ambos salieron a por todas en la última regata del día, pero una penalización en la línea de salida por una infracción sobre el Alinghi Red Bull Racing dejó a los italianos casi fuera de juego, mientras el Emirates Team New Zealand ofrecía una clase magistral de navegación de alto riesgo, con cruces muy apretados junto al NYYC American Magic y al Alinghi Red Bull Racing en el recorrido de tres vueltas de 1,35 millas náuticas.

Se produjeron múltiples cambios de liderazgo entre estos tres barcos, pero al final fueron Peter Burling y Nathan Outteridge quienes fueron más acertados, para acabar el día con dos victorias y un segundo puesto, lo que les garantiza un puesto en la Gran Final. Matemáticamente, ahora es una batalla a tres bandas entre el Luna Rossa Prada Pirelli, el Alinghi Red Bull Racing y el INEOS Britannia para hacerse con el otro lugar en la final. Los italianos son los mejores posicionados para asegurar esa codiciada plaza, pero el juego está abierto.

Tras las regatas, Blair Tuke se refirió a la intensidad de las regatas: «Fue muy divertido, sabíamos que estos barcos pueden hacer eso y tener esa acción de proa contra proa, esos cruces tan apretados, esas viradas al role buscando el mejor ángulo y la máxima velocidad, como si fueran regatas de flota tradicionales pero todo mucho más rápido. Fue realmente fantástico ver hoy finalmente lo que estos barcos pueden hacer. A bordo, hay momentos en los que tienes que ser muy clínico en tu comunicación y posicionamiento del barco, y hay otros momentos en los que se convierte en un discurrir un poco más abierto. Es importante ir adaptándote a medida que vas avanzando».

Sir Ben Ainslie se hizo eco de las palabras de Blair y mostró su satisfacción ante los avances que el INEOS Britannia está haciendo: «Fueron unas regatas increíbles y unas condiciones perfectas para estos barcos. Creo que el Mar Rojo y Yeda dieron lo mejor de sí y supusieron un gran desafío para todos los equipos. A medida que las olas se hicieron más grandes en las últimas dos regatas, se volvió cada vez más difícil, con algunos bamboleos más de algunos de los barcos, así que sí, un gran desafío y una competición realmente fantástica».

Michael Menninger, del NYYC American Magic, se mostró claramente impresionado: «Hoy las condiciones han sido fantásticas y creo que hemos ido mejorando a medida que avanzaba el día. Hemos aprendido algunas cosas de los otros equipos e intentado navegar un poco más rápido en general, y creo que en las dos últimas regatas hemos tenido un buen ritmo y hemos adelantado a otros barcos en ceñida. En las empopadas seguimos pensando que podemos mejorar un poco, pero parece que Luna Rossa y los kiwis van un poco más rápido, así que estamos intentando asimilarlo. En general, un día mucho mejor que el de ayer».

La sensación de la regata, Marco Gradoni, de sólo 19 años y que competía por primera vez en la America's Cup para el equipo italiano Luna Rossa Prada Pirelli, describió el día desde su perspectiva: «El viento hoy era bueno, así que nos hemos divertido. Diría que las dos primeras regatas fueron 'caldeadas' porque se trataba de un match-race con el Emirates Team New Zealand. La primera la ganamos por mucho, la segunda estuvimos apretados hasta el final, y ellos la ganaron, pero eso nos dio más hambre. Y en la última, por desgracia, tuvimos un problema con las comunicaciones, así que fue más difícil hacer una buena regata. Tampoco hicimos una buena salida, así que fue duro... Nos quedan dos regatas y tenemos que asegurarnos de estar entre los dos primeros, así que tenemos que mantener la calma, hacer dos buenas regatas y luego ya veremos... Sólo tenemos que navegar bien, no tenemos presión y no tenemos que pensar en la final, sólo en las dos regatas y luego ya veremos».

Maxime Bachelin, el implacable timonel de Alinghi Red Bull Racing, sintió que el equipo se había dejado algo en el campo de regatas: «Estamos un poco enfadados con las salidas que hemos hecho, no íbamos muy bien. Ese ha sido el error del día y nos ha costado mucho, pero teníamos buena velocidad y estábamos a la altura de los barcos de cabeza de la flota, así que ha sido muy positivo... Hemos aprendido mucho, el estado del mar era bastante complicado y cuando estábamos luchando por el primer puesto (Regata 6) nos hemos saltado un layline que nos ha costado mucho. En estos barcos tan rápidos no puedes cometer ni un pequeño error... Sentimos la presión, pero era una buena presión, la presión de mantenernos en cabeza y anticipar cada maniobra, cada role e intentar mantenernos en posición y ganar la regata».

La calidad de las regatas y lo reñido de la acción han sido las grandes conclusiones de la jornada, y el escenario está preparado para la conclusión más emocionante de esta extraordinaria regata de categoría mundial en el Reino de Arabia Saudí. Yeda ha dado lo mejor de sí de principio a fin y los mejores regatistas del mundo han ofrecido un espectáculo inolvidable que perdurará en la memoria de la America's Cup. Los mejores regatistas han navegado a toda vela en un lugar de ensueño que cumple todos los requisitos.