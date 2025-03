«Macht point» para británicos e italianos en las semifinales de la Louis Vuitton Cup

Así de brutal es la naturaleza de una competición en la que, como es bien sabido, «no hay segundo». El hecho es que tanto Alinghi Red Bull Racing como NYYC American Magic quedarán eliminados de la competición si pierden una sola regata mañana por la tarde. Una cruda realidad, sin duda, pero no podemos quejarnos del nivel de habilidad, técnica y tecnología que están demostrando británicos e italianos en las cristalinas aguas de Barcelona.

Con vientos de más de 18 nudos y velocidades superiores a los 50 (92,6 km/h), el espectáculo ha sido realmente emocionante y las mejores regatas han enfrentado a italianos y estadounidenses. Luna Rossa Prada Pirelli se ha puesto en marcha desde el principio y ha eclipsado a los estadounidenses nada más salir de la línea, aprovechando los pequeños errores de manejo de los norteamericanos y asegurándose una posición vital gracias a una excelente gestión de la regata. Ha ganado por 26 segundos.

En su segunda regata del día, y con el NYYC American Magic luchando por su vida, la batalla por la victoria se ha prolongado a lo largo de los seis tramos del recorrido. Al final, todo se ha decidido en una genial maniobra del timonel italiano Francesco Bruni en los últimos 100 metros de la última manga, que le ha dado la victoria por 2 segundos y ha relegado al NYYC American Magic a la última oportunidad.

En declaraciones posteriores, Jimmy Spithill, patrón del Luna Rossa y personificación de la competitividad, ha elogiado a su equipo y se ha regocijado en la naturaleza deportiva de la competición: «Los chicos han hecho un buen trabajo hoy; muy, muy, consistente y sabíamos que teníamos que intentar dar algunos pasos adelante después de lo de ayer. Había un montón de cosas con las que no estábamos contentos, así que ha estado bien volver hoy y encajar todas las piezas».

«Vamos prueba a prueba, estemos cuatro arriba o cuatro abajo. Es realmente el mismo proceso, la misma preparación, somos equipos muy igualados. Eso se ve en el campo, donde hay pequeños detalles que marcan la diferencia. Dos buenas hoy, pero hemos estado al límite en la última».

Tom Slingsby, timonel del NYYC American Magic, es consciente de la magnitud de la tarea que tiene por delante el equipo para mantenerse en la competición, y ha lamentado los pequeños errores del día: «Prefiero ganar y que sea una regata terrible para los espectadores que perder y que a todo el mundo le encante. Somos competidores y atletas, y es muy duro perder por los pelos, porque hay muchos 'y si'. Hemos hecho un par de malas viradas, y un mal pase de baliza en la puerta inferior. Y yo simplemente me quedo ahí sentado reflexionando sobre nuestros errores, y eso es lo que estoy haciendo ahora mismo».

A la pregunta de qué puede hacer el equipo para mejorar durante la noche de cara al encuentro decisivo de mañana, Slingsby lo tiene claro: «Es bastante obvio que nuestro punto débil es el sistema de control de vuelo. Podemos ir un poco altos, podemos ir un poco bajos, a veces nos cuesta hacer maniobras, podemos resbalar un poco de lado, y podemos derrapar... Esas decisiones sobre el sistema de control de vuelo se tomaron hace un año y medio, así que no tiene fácil solución. Podemos mejorar. Podemos hacer un mejor trabajo. Podemos cometer menos errores, pero no es fácil».

«Me acabo de reunir con los chicos y les he dicho mirad chicos estamos perdiendo por un par de segundos cada regata y estamos cometiendo errores. Si no estuviéramos cometiendo errores, diría que ya está hecho. Pero la realidad es que hemos cometido errores en todas las regatas y tenemos que poner orden porque ya no hay lugar para los errores, estamos a un punto, pero personalmente he visto lo rápido que pueden cambiar las cosas, así que confío en nuestro equipo».

Tras una actuación dominante en la jornada de ayer, INEOS Britannia estaba decidido a mantener un impulso que parece imparable en estos momentos. Dos regatas y dos actuaciones sobresalientes de los británicos les sitúan también en un 4-0, pero han sobrevivido a lo que sólo puede describirse como un «casi desastre» en la primera regata del día contra el Alinghi Red Bull Racing.

Después de algunos intentos iniciales de dar vueltas en la zona de presalida, los suizos se han caído de sus foils, se han recuperado, pero han perdido el control en la trasluchada a babor, mientras Britannia les perseguía a toda velocidad en la trasluchada a estribor. La hábil maniobra de Sir Ben Ainslie ha evitado una colisión y ha permitido a los británicos navegar sin oposición hasta una victoria de 2 minutos y 20 segundos.

En la segunda regata del día se ha producido una lucha algo más reñida, pero el resultado ha sido el mismo. INEOS Britannia ha demostrado su potencia en cada tramo del recorrido y ha logrado una victoria de 48 segundos. Los británicos están ahora a una sola regata de llegar a la final de la Louis Vuitton Cup.

Dylan Fletcher, medallista de oro y timonel del INEOS Britannia, ha hablado sobre el incidente de la presalida en el que los dos barcos han estado a punto de colisionar: «¡No quiero estar nunca tan cerca! No creo que los márgenes de separación (de los barcos) se hayan traspasado del todo, pero ha sido interesante. Es todo un reto con tanto viento y con el tamaño de la presalida. Hemos hecho un círculo y ellos, obviamente, nos han seguido. Parecía que intentaban alcanzarnos después de virar, pero se han caído del foil, así que era una oportunidad para ir a por todas. Nos ha sorprendido bastante que decidieran volver hacia abajo y creo que han perdido el timón. Por suerte, nosotros aún teníamos el nuestro».

«Nos estamos centrando en cada día y, desde luego, sólo intentamos que el barco vaya más rápido. Tenemos que seguir mejorando y sabemos que en la historia de la America's Cup gana el barco que progresa y es más rápido. No tienes que ser el más rápido al principio, sólo tienes que ser el más rápido al final. Así que sólo nos centramos en nosotros mismos y en trabajar duro».

Para Maxime Bachelin, el joven timonel suizo de Alinghi Red Bull Racing, la realidad de lo que está ocurriendo, ya que están a un punto de una posible eliminación mañana por la tarde, está empezando a vislumbrarse, pero sigue mostrando un fuerte espíritu de lucha, como ha dicho en nombre del equipo: «En resumen, diría que ya no podemos cometer errores. Lo que sentimos es que el único camino es hacia delante, así que vamos a luchar mañana. Sólo queda un punto, así que no podemos perder. Vamos a por ello».