«Luna Rossa» e «INEOS», con tres victorias, encabezan la Louis Vuitton Cup

Fue un día duro en el agua para los mejores regatistas del mundo que compitieron en la Louis Vuitton Cup en Barcelona, con vientos suaves que provocaron esos extremos deportivos de euforia y frustración. Fue un día en el que la más mínima pérdida de concentración o caída de la presión del viento podría significar un desastre, pero fue el equipo italiano Luna Rossa Prada Pirelli el que demostró una habilidad sobresaliente, ganando dos puntos en dos pruebas, el que encabeza la clasificación entre los equipos Challenger esta noche.

Se podrían sacar muchas cosas positivas de los otros ganadores de una sola regata del día, incluidos NYYC American Magic, INEOS Britannia y Emirates Team New Zealand, pero para Alinghi Red Bull Racing y Orient Express Racing Team, ambos miran hacia arriba en la clasificación, sabiendo que están en una lucha por la supervivencia.

Fue especialmente duro para los suizos, que sufrieron su tercera derrota consecutiva en la Louis Vuitton Cup, al caerse de sus foils en una neblina de viento arrojada sin piedad al comienzo de su carrera contra el INEOS Britannia, que a su vez sobrevivió a una caída tardía de los foils en el último tramo de ceñida, pero logró recuperarse para llevarse la victoria. Los británicos sucumbieron a una derrota en condiciones de vientos suaves contra el Luna Rossa Prada Pirelli, donde una caída de foil les salió más cara.

Los suizos se encuentran frustrados en la parte baja de la clasificación de la Louis Vuitton Cup y el equipo espera pasar tiempo en el simulador para mejorar. Maxime Bachelin, timonel de babor, llegó a tierra con una actitud positiva pero realista: «Hoy ha sido un día muy duro. Una vez más, no hemos conseguido tomar la salida y no hemos previsto la magnitud del mal aire entre los barcos, así que ha sido muy difícil, pero no ha terminado. Seguiremos presionando y trabajaremos más en los mini-patrones en el simulador».

La regata del día, en teoría, fue la primera entre Luna Rossa Prada Pirelli y NYYC American Magic, dos equipos muy parejos que se enfrentaron cara a cara y que solo se separaron por una mala maniobra de los estadounidenses en la primera etapa de ceñida. Una vez en cabeza, Luna Rossa nunca miró atrás a pesar de que la diferencia de distancia no aumentó en las cinco etapas restantes y de que los estadounidenses se mantuvieron notablemente igualados.

Los timoneles del Luna Rossa Prada Pirelli, Jimmy Spithill y Francesco Bruni, navegaron de forma brillante hoy y están demostrando ser una auténtica fuerza en la Louis Vuitton Cup, pero su equipo de Flight Control, formado por Umberto Molineris y Andrea Tesei, está recibiendo muchos elogios por su control. Spithill fue especialmente elogioso al decir: «Creo que hoy han estado a un nivel realmente alto y no han cometido ningún error. Necesitamos que sean así de buenos porque hemos forzado claramente nuestros foils y los timones, por lo que la técnica es muy importante y hoy esos chicos realmente han estado por encima de todo».

Spithill continuó comentando sobre el potencial que aún le queda al Luna Rossa AC75 diciendo: «Hay un largo camino por recorrer. Sabemos que hay un montón de cosas que aún no estamos haciendo correctamente en cuanto a la técnica, simplemente en cómo estamos navegando el barco. El hecho es que a medida que avanzas en esta serie de carreras, donde realmente importa, es cuando generalmente obtienes el mayor salto en el desarrollo. Así que estamos entusiasmados con el potencial que aún tenemos, porque aún estamos muy lejos de donde necesitamos estar».

Paul Goodison, timonel de babor del 'Patriot', habló sobre los estrechos márgenes en el nivel más alto de las regatas de la America's Cup diciendo: «Creo que navegamos bastante bien hoy. Hicimos muy buenas salidas y ganamos las dos primeras regatas. En el pasado, cuando ganamos la primera regata, terminamos ganando, así que obviamente estamos frustrados porque los italianos nos superaron en una regata muy reñida. Hemos aprendido que cuanto más consistentes seamos, mejores seremos. Así que solo tenemos que seguir puliendo y puliendo los bordes. Los italianos navegaron una buena regata, pero no creo que haya demasiado en juego».

El NYYC American Magic consiguió un punto contra el Orient Express Racing después de una regata con muy poco viento en popa en la que ambos equipos lucharon por mantenerse en los foils y en algunas curvas y escaleras en un circuito complicado. Los estadounidenses simplemente se desempeñaron mejor y, a pesar de que la carrera estuvo demasiado reñida en algunos momentos, los franceses demostraron una vez más que tienen un diseño rápido. Al final, una mala decisión de layline y una trasluchada acabaron con las esperanzas francesas, y la victoria fue para el NYYC American Magic por un margen halagador.

Para Quentin Delapierre, la regata se está poniendo seria, como ha dicho: «Estoy satisfecho con el rendimiento del barco, pero no estoy contento. Quiero decir, estaban justo delante de nosotros, creo que a 50 o 60 metros, y hemos tenido una gran remontada. Este es el tipo de match-race que quieres ganar, así que es realmente decepcionante, sinceramente, pero hay muchas vibraciones positivas en el barco y en su manejo, y también en la tripulación de tierra. Estamos en un buen ritmo, pero necesitamos puntuar».

El único otro barco que ha marcado un gol hoy ha sido el Emirates Team New Zealand, que ha vuelto al campo de regatas con su impresionantemente reparado 'Taihoro'. Una regata sin oposición contra los franceses, que se retiraron antes de la salida por problemas con la vela mayor, ha permitido a los kiwis poner a prueba su AC75 a pleno ritmo de regata. Lo ha superado con gran éxito, pero seguro que le esperan pruebas más duras a partir de mañana.Blair Tuke, controlador de vuelo a bordo del 'Taihoro', elogió el esfuerzo de todos los miembros del equipo y habló sobre cómo se sentía el barco reparado en el agua: «A todo el equipo, simplemente un gran trabajo. Sin duda, nos puso a prueba como equipo en los últimos días, pero la respuesta de todos fue increíble. Fue un momento muy aterrador y tenso, una situación delicada y realmente desafortunada para empezar, pero afortunada por lo mínimo que fue el daño en comparación con lo que podría haber sido. Volvimos a competir dos días después, no tuvimos tanta acción, pero el barco se sintió muy bien y estamos de nuevo en él, esforzándonos como siempre lo haríamos. Es simplemente un mérito para todos los miembros del equipo».

Las regatas continúan el domingo con la conclusión del Round Robin inaugural de la Louis Vuitton Cup, con cuatro pruebas programadas. La primera del día será la de recuperación de la última carrera suspendida hoy entre Alinghi Red Bull Racing y Emirates Team New Zealand, antes de las tres últimas carreras programadas del Round Robin.