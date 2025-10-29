Suscribete a
38 copa américa

American Magic tampoco estará en Nápoles

El equipo estadounidense renuncia a participar en la próxima edición de la Copa América

American Magic en la pasada edición de la Copa América de Barcelona
American Magic en la pasada edición de la Copa América de Barcelona ian roman

JAUME SOLER

El equipo estadounidense American Magic ha anunciado oficialmente que no participará en la 38ª edición de la Copa América, tras realizar una revisión exhaustiva del Protocolo actual del evento y del Acuerdo de Colaboración, y concluir que estos no se alinean con los objetivos deportivos ... y estratégicos a largo plazo de la organización.

Descarga la app