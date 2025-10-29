American Magic tampoco estará en Nápoles

El equipo estadounidense American Magic ha anunciado oficialmente que no participará en la 38ª edición de la Copa América, tras realizar una revisión exhaustiva del Protocolo actual del evento y del Acuerdo de Colaboración, y concluir que estos no se alinean con los objetivos deportivos ... y estratégicos a largo plazo de la organización.

«Tras un amplio diálogo con el Defender, el Challenger of Record y los equipos participantes, hemos llegado a la conclusión de que la estructura actual no ofrece el marco necesario para desarrollar una campaña altamente competitiva y financieramente sostenible», explicó Doug DeVos, propietario de American Magic. «Amamos profundamente la Copa América y lo que representa, pero creemos que ahora mismo no existen las condiciones adecuadas para que American Magic pueda presentar un desafío viable».

A pesar de su retirada del próximo ciclo de la Copa América, el equipo reafirmó su compromiso con su misión fundacional: construir una plataforma estadounidense de alto rendimiento capaz de competir y ganar en el escenario internacional.

«Nuestro enfoque se centra ahora en el futuro», señaló Mike Cazer, director ejecutivo. «Eso significa seguir desarrollando deportistas y tecnología, competir en el ámbito internacional y continuar impulsando la innovación en diseño y fabricación avanzada desde nuestra base en Pensacola».

Fundado en 2017, American Magic ha representado al New York Yacht Club en dos campañas de la Copa América, además de apoyar a regatistas estadounidenses de élite en categorías sénior, juvenil y femenina. El equipo continuará invirtiendo en el deporte desde su centro de alto rendimiento en Pensacola y mediante sus programas de regatas internacionales, incluyendo apoyo directo al equipo olímpico de Estados Unidos.

Terry Hutchinson, presidente de Operaciones de Vela, quiso agradecer el respaldo recibido: «A nuestros compañeros, patrocinadores, donantes y seguidores: gracias por estar siempre con nosotros. Nada de lo que hemos logrado habría sido posible sin vuestro apoyo. Sois una parte vital de lo que somos».

Con esta decisión, American Magic se aparta temporalmente del trofeo más antiguo del deporte y también de las 52 Super Series, circuito que ha ganado en reiteradas ocasiones.