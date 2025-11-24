Suscribete a
Mundial de Fútbol Sala

Vane Sotelo y el zurdazo que entró por la escuadra en la historia del fútbol sala español

Mundial femenino Filipinas 2025

La pívot orensana estrenó el casillero de goles de la selección española en el primer Mundial femenino oficial: «Sólo yo sé todo lo que he sufrido y peleado para estar aquí»

España cierra sus heridas y solventa con nota el debut más complicado

Así celebró Vane Sotelo el primer gol de España en un Mundial
Miguel Zarza

Miguel Zarza

Imaginando quién podría ser la primera goleadora de España en un Mundial femenino de fútbol sala, más allá de los sueños particulares de cada una de las protagonistas surgía un nombre por encima del resto: Vanesa Sotelo Quintana. La jugadora gallega (Ourense, 21 de ... agosto de 1995), en la actualidad en el Arriva AD Alcorcón, era una apuesta segura. Sus 92 goles en 93 partidos con la selección despejaban cualquier duda sobre la posibilidad de que también marcase en la esperada cita de Filipinas. Y los pronósticos se cumplieron. La pívot no solo marcó, sino que se convirtió en la primera española en hacerlo en un Mundial oficial.

