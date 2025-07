Usyk destroza a Dubois y demuestra que no tiene rival en los pesados

Oleksandr Usyk ha vuelto a demostrar que es el mejor peso completo de los últimos años, y lo ha hecho derrotando al joven llamado a sucederlo, Daniel Dubois, al que no ha dado opción alguna. El invicto ucraniano recupera el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) que tuvo que dejar vacante y vuelve a ser campeón indiscutido de la categoría reina del boxeo, manteniendo las fajas del Consejo (CMB), la Organización (OMB y la Asociación (AMB).

Wembley se vistió de gala para el combate más esperado de los últimos meses, casi parejo al Canelo-Crawford de septiembre, con ganas de revancha por parte del boxeador local, que en el primer combate habría noqueado a Usyk de no ser porque el golpe fue considerado bajo. Despúes Usyk lo tumbó con solvencia, como repitió ayer en un combate en el que la valentía, la juventud (26 años frente a 38) y el mayor tamaño (1,96 frente a 1,91 y siete kilos de diferencia) de Dubois no le sirvieron de nada.

El ucraniano desplegó un boxeo excelso desde el primer asalto. Se movió más y mejor, conectó el jab como un martillo -en su caso con la derecha, al ser zurdo- e hizo gala de su enorme veteranía. Se llevó con margen los dos primeros asaltos, sobre todo el segundo, en el que avisó al rival con una terrible izquierda cuando intentaba entrar en su distancia. Mejoró el británico en el tercero, y poco se le pudo reprochar, pues salió a pelear, a ganar, pero ni en su mejor asalto pudo con el titán del Este, pues el gran campeón le conectó otra atronadora izquierda.

Siguió controlando Usyk la pelea, cediéndole al rival el centro del cuadrilátero, porque no lo necesitaba, y colocándole golpes para llevarse el asalto. Se le nota su amplísima experiencia en el boxeo amateur, todo un experto en ganar a los puntos en un mundo donde gusta más el ko. Y nos lo iba a dar, porque Dubois iba a por todas y asumía riesgos. Fue en el quinto, en un lance para enseñar en las escuelas de boxeo. El británico apretaba, se llevó a Usyk contra las cuerdas y éste, con una defensa magistral, contragolpeó con una izquierda y una derecha a la sien que llevaron a la lona a Dubois. Se levantó y quedaba mucho tiempo, la mitad del asalto, pero no hizo falta. En el siguiente lance tras superar Dubois la cuenta, el ucraniano le conectó una izquierda volada perfecta en el mentón que le sacó el bucal y lo mandó a la lona sin posibilidad de continuar. El púgil local, que había llegado en su mejor momento, después de arrasar a Joshua, Hrgovic y Miller, no pudo más que esperar a oír «ten» al referí, para incorporarse cuando estaba seguro de que no le iban a volver a pegar.

Usyk se ha ganado con creces el reinado de los pesos completos de los últimos años. Ha noqueado dos veces a Dubois, quien más en forma estaba, como dos veces venció a los dos anteriores dominadores de la división, los también británicos Anthony Joshua y Tyson Fury. No le queda nadie a su altura, y con 38 años bien podría incluso retirarse como un mito, pero parece que tiene ganas de más y de dar alegrías a su castigado pueblo por los ataques de la Rusia de Putin.

