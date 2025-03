Los tres intentos de engaño de Katir desmontados por la Unidad de Integridad

Cambio de guion inesperado. Rápida resolución a un asunto que prometía convertirse en un farragoso proceso judicial y que ha acabado casi con un apretón de manos. Mohamed Katir es oficialmente un atleta suspendido por dopaje. Apenas diez días después de anunciar su suspensión provisional, la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) le ha impuesto una inhabilitación de dos años por saltarse tres controles fuera de competición. Del 7 de febrero de 2024 al 6 de febrero de 2026. Katir, tras su reacción inicial anunciando recursos y cargando contra todos, ha decidido aceptar sus errores y acatar la sanción. Se perderá los Juegos Olímpicos de París. También el Europeo de Roma de este año y el Mundial de Tokio de 2025. Analizó sus opciones y vio que tenía pocas escapatorias. Sus tres fallos de localización están bien documentados y reflejan las trampas que intentó hacer para salir indemne. Este viernes pidió perdón, achacó su sanción a su carácter despistado e hizo propósito de enmienda. Volverá dentro de dos años, dice, con la lección aprendida.

El asunto quedó cerrado el pasado martes, cuando Katir firmó y envió a la AIU un formulario en el que admitía haber cometido una infracción de las reglas antidopaje y aceptaba las consecuencias de ese hecho. Al subcampeón del mundo de 5.000 metros le habían remitido con anterioridad un escrito donde quedaban documentadas y argumentadas, negro sobre blanco, sus tres infracciones. Estas se referían a tres días distintos de 2023: 28 de febrero, 3 de abril y 10 de octubre. En las tres se le imputaba a Katir un fallo en el registro de los datos en el sistema ADAMS. Y en dos de ellas, además, un control fallido antidopaje.

El camino hacia esta sanción comenzó para Katir hace ahora casi un año. Los oficiales de la AIU acudieron al domicilio del atleta en Murcia a la hora indicada por él en el programa informático. Pero quien les recibió fue su padre, que informó a los agentes que su hijo había viajado a Lisboa. Primera cruz en el casillero.

Katir argumentó que tuvo que salir corriendo ese día de casa tras recibir una llamada de su novia pidiéndole que fuera a verla al encontrarse enferma. Pero cuando la AIU le reclamó el recibo del billete de avión a Portugal, descubrieron que había reservado el 26 de febrero. Es decir, Katir sabía con antelación que el 28 no estaría en Murcia, y aún así no actualizó sus datos de forma correcta. Cuando la AIU le dio un plazo para alegaciones, el atleta ya no respondió.

El sistema no va

El fallo del 3 de abril es en el que Katir había puesto sus esperanzas para impedir ser sancionado. Ese día los agentes volvieron a la casa del atleta en Murcia a las 19.50, y de nuevo fue el padre quien los atendió. Katir tampoco estaba allí, sino en el centro de alto rendimiento de Font Romeu, entrenando en altitud en el Pirineo francés. Los miembros de la AIU llamaron al atleta, quien les confirmó su ubicación. Aun así, esperaron en la puerta hasta el tope de la hora prevista, las 20.50, antes de poner la segunda cruz.

En sus explicaciones, Katir aseguró que había intentado actualizar la información de su paradero en varias ocasiones desde el 28 de marzo, es decir, una semana antes de la visita de los 'vampiros', pero que ni la aplicación ni el sistema funcionaban. Luego, envió un correo electrónico especificando su nueva ubicación, pero lo hizo a una dirección equivocada. Recibió una respuesta automática en el que le informaban de la dirección de correo correcta, pero no lo hizo.

Por último, el 10 de octubre se produjo una tercera visita de los inspectores de la AIU a Murcia. Llegaron a las 19.20. Esta vez, el padre aseguró que Katir estaba entrenando por la zona, pero cuando intentaron contactar con él por teléfono no obtuvieron respuesta. De nuevo aguantaron durante la franja horaria prevista antes de marcharse.

Esta vez Katir alegó un nuevo fallo del sistema. Se mostró sorprendido de haber puesto que estaría disponible entre las siete y las ocho de la tarde porque es su hora habitual de entrenar. En cambio, aseguró que lo que de verdad puso en el sistema es que podía someterse a un control entre las siete y las ocho de la mañana. Para demostrarlo, adjuntó dos pantallazos de la aplicación 'Athlete Central' y de ADAMS. Sin embargo, cuando la AIU pidió explicaciones a la Agencia Mundial Antidopaje, está le demostró que Katir había cambiado la hora ese mismo 10 de octubre a las 20.47, poco después de que los agentes abandonasen su domicilio sin encontrarlo.

En diciembre, una vez supo que había cometido tres infracciones y se exponía a una dura sanción, Katir intentó nuevas alegaciones sobre el segundo de los casos. Sin embargo, se encontró con un nuevo portazo de la AIU, que demostró que el corredor no intentó acceder al sistema ADAMS entre los días 29 de marzo y 3 de abril, como aseguraba. Tampoco detectó fallos en el acceso. No hubo negligencia por su parte, y sí por la del atleta.

Comunicado de perdón y reconocimiento

Mientras la temporada invernal del atletismo español cogía vuelo en Orense con el inicio del campeonato de España en pista corta, Mohamed Katir y su entorno más cercano terminaban de perfilar el comunicado con el que el atleta recibía su suspensión por dopaje. El doble medallista mundial (bronce en 1.500 en Oregon y plata en 5.000 en Budapest) ha dado por perdida la batalla por su inocencia antes siquiera de empezar las hostilidades. Tenía una difícil defensa y ha preferido admitir su culpa. Alega desconocimiento en los procedimientos. Y ya se sabe que eso nunca es un eximente.

«En primer lugar quisiera pedir perdón a todas aquellas personas que me han apoyado a lo largo de mi vida», comenzaba su nota el corredor afincado en Mula. Familia, patrocinadores, entidades, representante... A todos ellos siente que los ha fallado. «Estos fallos de localización se han debido al desconocimiento por mi parte del correcto funcionamiento del sistema. Pero, sobre todo, este problema ha venido motivado porque soy una persona muy despistada. Asumo que estos despistes o errores acaban por convertirse en una falta de diligencia».

Cuando el atleta y sus asesores legales vieron, uno tras otro, todos sus fallos, supieron que no tenían una escapatoria fácil. «Analizando fríamente los largos procesos que los diferentes recursos que podría presentar y los cuales podrían llevar a esperas demasiado prolongadas (incluso hasta mucho después de los Juegos), me veo abocado a asumir la sanción y así poder empezar a cumplirla cuanto antes».

Katir insiste en su comunicado que su sanción no se debe a haber utilizado sustancias o métodos prohibidos, y que todos sus logros deportivos «han sido realizados sin recurrir en ningún momento a ningún tipo de dopaje. «Incluso pocas horas después de la comisión de algunos de estos fallos, he sido sometido a controles fuera de competición, habiendo dado un resultado negativo siempre».

Además, espera que su caso sirva para concienciar a otros atletas de la importancia de cumplir con los requerimientos de localización. «Como estoy viendo y viviendo en mis propias carnes, los despistes se pagan a un altísimo precio». La AIU aprovechó la sanción a Katir para anunciar, a través de su director Brett Clothier, un completo programa de pruebas fuera de competición a atletas de élite de todo el mundo. «No hay excusa para cometer tres fallos de localización en un período de doce meses».

Katir se enfrenta a un largo retiro obligatorio del que espera salir más fuerte: «Cumplido el periodo de sanción, regresaré a las competiciones para seguir demostrando mi nivel deportivo; eso sí, siendo absolutamente cuidadoso con estos temas».