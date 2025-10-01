Futsal
Y tras recuperar la icónica pista azul, el fútbol sala anuncia los «supersábados»
La RFEF cumple una vieja aspiración de los aficionados a este deporte: fijar en un día y una franja horaria los mejores partidos masculino y femenino de cada jornada
Una vez recuperada para la causa la icónica pista azul, superficie que hizo célebre al fútbol sala español dentro y fuera de nuestras fronteras, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha anunciado este miércoles su plan para volver a potenciar la imagen y la visibilidad de este deporte que tanto se ha alejado de su público -por lo menos a través de las pantallas- en los últimos años.
Más allá del debate entre los partidos retransmitidos en abierto o a través de diferentes canales y plataformas de pago, la Federación pretende recuperar el sábado como día del fútbol sala, como en la época en la que comenzó su explosión televisiva en España allá por los años 90, con las retransmisiones de La2 de Televisión Española.
Con este objetivo, a partir de este mismo fin de semana este deporte contará con un hueco fijo en la parrilla matinal de los sábados en abierto en Teledeporte con una atractiva oferta para todos sus aficionados: un partido femenino de la Primera FS Iberdrola a las 11:00 horas y, seguidamente, un encuentro de la Primera División masculina a las 13:00.
La RFEF tiene en cuenta con esta iniciativa una vieja reivindicación de los aficionados al fútbol sala, que desde hace años piden que este deporte tenga un día fijo a la semana y un horario más o menos estable. Un lugar y un día fijo al que los fieles puedan acudir, independientemente de los partidos ofrecidos en la plataforma federativa o en las autonómicas, sabiendo que podrán disfrutar de acción en el 40x20.
Sábado 4 de octubre
-
11.00h | Nueces de Ronda Atlético torcal - STV Roldán
-
13:00h | ElPozo Murcia Costa Cálida - Movistar Inter
Sábado 11 de octubre
-
11:00h | Guadalcacín FSF - Futsi Atlético Navalcarnero
-
13:00h | Barcelona - Jaén Paraíso Interior
Sábado 18 de octubre
-
11:00h | Les Corts UBAE - FSF Castro Bloques Cando
-
13:00h | NO HAY PARTIDO EN PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA POR VENTANA DE SELECCIONES
Sábado 25 de octubre
-
11:00h | STV Roldán - Poio Pescamar
-
13:00h | Jimbee Cartagena Costa Cálida - Barcelona
La primera cita con horario fijo tendrá lugar este sábado 4 de octubre con doble ración de encuentros. A partir de las 11:00 horas, fútbol sala femenino con el partido Nueces de Ronda Atlético Torcal-STV Roldán; y a partir de las 13:00 horas nada menos que el clásico entre ElPozo Murcia Costa Cálida y Movistar Inter.
