Y tras recuperar la icónica pista azul, el fútbol sala anuncia los «supersábados»

Una vez recuperada para la causa la icónica pista azul, superficie que hizo célebre al fútbol sala español dentro y fuera de nuestras fronteras, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha anunciado este miércoles su plan para volver a potenciar la imagen y la visibilidad de este deporte que tanto se ha alejado de su público -por lo menos a través de las pantallas- en los últimos años.

📆 A partir de este sábado 4 de octubre los encuentros televisados por @teledeporte se jugarán 𝐚 𝐥𝐚𝐬 𝟏𝟏:𝟎𝟎𝐡 𝐞𝐧 𝐥𝐚 #𝐏𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫𝐚𝐈𝐛𝐞𝐫𝐝𝐫𝐨𝐥𝐚𝐅𝐒 𝐲 𝐚 𝐥𝐚𝐬 𝟏𝟑:𝟎𝟎𝐡 𝐞𝐧 𝐥𝐚… — Futsal RFEF (@FutSalRFEF) October 1, 2025

Más allá del debate entre los partidos retransmitidos en abierto o a través de diferentes canales y plataformas de pago, la Federación pretende recuperar el sábado como día del fútbol sala, como en la época en la que comenzó su explosión televisiva en España allá por los años 90, con las retransmisiones de La2 de Televisión Española.

Con este objetivo, a partir de este mismo fin de semana este deporte contará con un hueco fijo en la parrilla matinal de los sábados en abierto en Teledeporte con una atractiva oferta para todos sus aficionados: un partido femenino de la Primera FS Iberdrola a las 11:00 horas y, seguidamente, un encuentro de la Primera División masculina a las 13:00.

La RFEF tiene en cuenta con esta iniciativa una vieja reivindicación de los aficionados al fútbol sala, que desde hace años piden que este deporte tenga un día fijo a la semana y un horario más o menos estable. Un lugar y un día fijo al que los fieles puedan acudir, independientemente de los partidos ofrecidos en la plataforma federativa o en las autonómicas, sabiendo que podrán disfrutar de acción en el 40x20.

Sábado 4 de octubre 11.00h | Nueces de Ronda Atlético torcal - STV Roldán 13:00h | ElPozo Murcia Costa Cálida - Movistar Inter

Sábado 11 de octubre 11:00h | Guadalcacín FSF - Futsi Atlético Navalcarnero 13:00h | Barcelona - Jaén Paraíso Interior

Sábado 18 de octubre 11:00h | Les Corts UBAE - FSF Castro Bloques Cando 13:00h | NO HAY PARTIDO EN PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA POR VENTANA DE SELECCIONES

Sábado 25 de octubre 11:00h | STV Roldán - Poio Pescamar 13:00h | Jimbee Cartagena Costa Cálida - Barcelona

La primera cita con horario fijo tendrá lugar este sábado 4 de octubre con doble ración de encuentros. A partir de las 11:00 horas, fútbol sala femenino con el partido Nueces de Ronda Atlético Torcal-STV Roldán; y a partir de las 13:00 horas nada menos que el clásico entre ElPozo Murcia Costa Cálida y Movistar Inter.