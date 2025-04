Zverev deja Madrid sin españoles tras quebrar a un bravísimo Davidovich

Alexander Zverev sigue su camino en el Mutua Madrid Open 2025 a pesar de un Alejandro Davidovich que mostró consistencia, perseverancia y potencia. Pero no aguantó a este Zverev que empezó muy gris, con muchísimos fallos, pero que fue entonándose hasta mostrar ... el nivel de quien quiere ser el mejor del mundo. Por el momento, en Madrid, donde ha sido muy feliz, campeón en 2018 y 2021, y finalista en 2022, sigue la táctica y la fórmula funciona, ya en octavos tras vencer a Roberto Bautista en su estreno (6-2 y 6-2) y doblegar a un magnífico Davidovich en el Estadio Manolo Santana en la jornada matutina del domingo tras una remontada de ánimo y tenis de dos horas y 44 minutos.

Mutua Madrid Open Tercera ronda Alexander Zverev 2 7 7 Alejandro Davidovich 6 6 6

Se presagiaba un partido eléctrico, porque los dos no escatiman energía para ir al ataque. Y saltaba un Davidovich, 25 años y 29 del mundo, sin presión y con ganas de hacerlo bien, mantener el orgullo nacional en Madrid. Así que empezó con fuego en la mano, manejando al alemán y sacándole diez errores consecutivos para un 2-0 y 0-30 que celebró la grada con entusiasmo.

«Vamos, Foki» se convirtió en este MMO en el nuevo «Vamos, Rafa», ante la ausencia del balear, las bajas de Alcaraz y Badosa, baluartes del tenis nacional hoy, y las derrotas de Bouzas, Bautista, Munar, Bucsa en las primeras rondas. Más todavía cuando el alemán, dueño de un supersónico saque cometió dos dobles faltas para poner un 3-0 a favor de Davidovich que presagiaba un salto a los octavos con demasiada facilidad.

Todo lo que había sido un paseo ante Bautista, fue una batalla contra el malagueño, que sin hacer demasiado, pero bien, sobre todo el saque y abrir el parabrisas con su derecha, se encontró dominando a placer la pista y al rival.

Reaccionó Zverev con el 0-4, y el encuentro por fin tuvo mordiente e intercambios de nivel. El revés del alemán encontró premios, pero a este Davidovich, concentrado, seguro, ordenado, era difícil moverlo de su estado. A puntos de nivel del alemán, resolvía los suyos con la misma calidad con esa derecha que sale como un obús.

No tuvo el español opción de atrapar el set al resto, que Zverev ya estaba entonado con cañonazos a 226 kilómetros por hora, pero fue paciente y logró el 6-2 en 34 minutos con su propio servicio, menos espectacular quizá, pero igual de efectivo.

Paciencia y aguante

No había aparecido el alemán, 28 años y 2 del mundo, que persigue la cima de la ATP y no escatima esfuerzos para ello. Desde mitad del curso pasado, pide pista después de los partidos para seguir entrenándose, pierda o gane, incluso el título. La costumbre se ha extendido a este 2025 donde llegó a la final de Australia, pero no digirió bien la derrota ante Jannik Sinner y arrastró el pesar en la gira suramericana de tierra batida. Aun así, Zverev perseveró con su táctica para acercarse lo más posible a sus objetivos entre los que destaca el tenis que despliegan el italiano y el de Carlos Alcaraz. «Esto es hábito que he adquirido en los últimos meses, trabajar inmediatamente en las cosas que quizá no funcionen tan bien... Lo hago para enfocarme en las cosas que tengo que mejorar. Sigo queriendo mejorar siempre. Los partidos a veces me los tomo como un test, para medir lo que está funcionando bien y lo que no en mi juego. Y cuando termina el partido, siempre es el momento perfecto para ir a trabajar en las cosas que no funcionan bien», explicaba en el torneo de Buenos Aires el pasado mes de febrero.

Y surgió ese trabajador que no había aparecido en el primer set. Más entonado, más consciente de sus golpes, más confiado. Sin arriesgar demasiado, con derechas más colocadas que potentes, fue aguantando sus saques y persiguiendo el 'break'. No cejó sin embargo Davidovich, que encendió el modo palomitero del partido para alegría de un Estadio Manolo Santana lleno. De igual a igual, el duelo hasta estuvo equilibrado en encontronazos con el juez de silla.

Primero fue Davidovich, que se quejó de que un saque del alemán que había visto fuera no lo cantó la tecnología electrónica. Al punto siguiente, fue Zverev el que peleó porque un revés paralelo que Davidovich había visto tres dedos en el pasillo, el VAR del tenis lo dio por válida. El alemán hasta sacó el móvil para hacer una foto de la marca de la pelota. Y en esta balanza, solo la experiencia decantó hacia un lado el segundo set. En el 'tie break', arriesgó de más el español y apretó de más el alemán. En el medio, los errores cayeron del lado del malagueño.

Zverev por fin encontró su servicio, que apenas había pasado del 50 % de efectividad en el primer set, y subió a más del 70 % en el segundo. Siguió firme en el tercero, como también plantó cara todo lo que pudo Davidovich, que hasta levantó un 0-40 en el primer juego del tercer set con ese saque abierto que hizo mucho daño al rival, pero se le fue cansando la mano ante la seguridad que ofrecía el alemán: sin riesgo pero sin error.

Apretó Zverev al resto en el séptimo juego, un aviso. Sin prisa. Porque al saque se mostró intratable a pesar de esporádicas dobles faltas. Al noveno, el hachazo. Dos reveses cruzados, otro paralelo para ganarse la opción de la rotura. Davidovich levantó la primera, pero no pudo con la segunda. Y sin embargo, lejos de amilanarse ante el saque del alemán, aguantó firme.

Este Zverev templado que se encarama a las alturas con cierta humildad y mucho trabajo notó la presión de las alturas, lo que se le ha achacado en las tres finales de Grand Slam que ha protagonizado. Y se juntó con este Davidovich que se entiende con ese juego de resto en el que, a todas luces, parecía abocado a la derrota. No se vino abajo, al contrario, permaneció en pie a pesar de todo. Y aprovechó el temblor del alemán con garra, confianza y una derecha que lo ha llevado a dos finales en este 2025: Delray Beach y Acapulco. Le falta muy poco al malagueño para atrapar su primer título. Porque está todo: talento, saque, derechas, reveses, arrojo. Solo falta ponerlo todo en orden, como en este partido. Olvidado el capítulo de locura transitoria que protagonizó en Montecarlo, este es el camino para seguir creciendo en esta dirección porque, en realidad, solo otro chispazo de lucidez de Zverev decantó el triunfo hacia Hamburgo y no hacía Málaga.

En el 'tie break', de nuevo el mejor Zverev y los nervios del español, que cometió errores donde llevaba dos horas de excelencia: el revés, una derecha, otra derecha, y un 6-0 de parcial para el alemán que fue la sentencia a pesar del empuje de la grada.

Levantó los brazos el 2 del mundo, favorito en esta Caja Mágica con sus dos títulos y su estabilidad de un tiempo a esta parte. Pero quien se llevó la ovación cerrada fue este Alejandro Davidovich que exhibió todo lo que hay que tener para ser un campeón. El camino es el correcto, aunque sea Zverev el que juegue los octavos de final del Mutua Madrid Open.

«Una victoria muy dura, Alex ha jugado un partido fantástico. Juega muy rápido de revés y de derecha. Yo he jugado un muy mal primer set, pero el tenis puede cambiar muy rápido. He seguido peleando, tienes que esperar tu oportunidad, confiar en lograr sus oportunidades y estoy contento de haber podido lograr la victoria», explicó Zverev, que firmó con «Madrid Style» en la cámara haciendo suya esta pista central donde ganó en 2018 y 2021.