Dónde ver en televisión y online el partido de Alcaraz hoy del US Open y a qué hora juega contra Lehecka

Empieza a soltarse Carlos Alcaraz en este US Open. Se había deshecho de Reilly Opelka, Mattia Bellucci y Luciano Darderi casi sin despeinarse, ante Arthur Rinderknech tuvo que activar alguna solución de más cuando su tneis no parecía tan fluido. Y ya hasta soltó algún chispazo de genialidad como ese golpe por detrás de la espalda que levantó a la grada de la Arthur Ashe.

En cuartos de final, el español necesitará mucho más, sobre todo ritmo, que es la palabra que más se le ha escuchado en estos días, porque Jiri Lehecka obliga a subir el nivel y hasta el momento todo ha sido demasiado rápido, demasiado a su modo. Pero el checo, después de una lesión en la espalda que lo castigó durante varios meses, se prodiga en la pista rápida gracias a la dureza de sus golpes, enérgico en sus desplazamientos y con un cañón en la mano para castigar desde el fondo.

Lehecka, 23 años, batió a Borna Coric (3-6, 6-4, 7-6 (5) y 6-1), a Tomás Etcheverry (3-6, 6-0, 6-2 y 6-4), a Raphael Collignon (6-4, 6-4 y 6-4) y a Adrian mannarino (7-6 (4), 6-4, 2-6 y 6-2) y reta al español desde el puesto 21 del mundo (aunque será 15 desde el lunes), desde ese asomarse a las grandes rondas desde hace un tiempo ya, desde esa final contra el murciano en Queen's este verano, desde ese título en Brisbane a principio de curso. «La mejor arma de Alcaraz es que sabe reaccionar cuando el rival está jugando bien y está jugando más de una forma o de otra», es consciente el checo.

También Alcaraz conoce bien a Lehecka, pues este será el cuarto enfrentamiento y con un 2-1 en el cara a cara. Las victorias del español llegaron en Queens, tanto de forma asequible en los octavos de 2023 (6-2 y 6-3), como en la peleada final de este año (7-5, 6-7 (5) y 6-2). Pero el de Mlada Boleslav venció en los cuartos de final de Doha a principios de curso (6-3, 3-6 y 6-4).

Pero avisa este Alcaraz de corte recluta y paseo militar en cada actuación. «Físicamente me encuentro muy bien, con cero problemas. Cuidando pequeñas cositas, pero en general cero problemas y eso es lo que me da mucha confianza y tranquilidad. Obviamente los resultados están acompañando, estoy sintiendo la bola muy bien y llegamos a unos cuartos de final sintiendo la bola espectacular. Es mi mejor momento mentalmente».

¿A qué hora juega Carlos Alcaraz el partido de cuartos del US Open?

El partido entre Carlos Alcaraz y Jiri Lehecka está programado para este martes 2 de septiembre. En el segundo turno de la jornada matinal, después del choque entre Pegula y Krejcikova, por lo que el español empezaría sobre las 19.00 horas.

¿Dónde ver en televisión y online el partido de Carlos Alcaraz hoy en el US Open?

El partido entre Alcaraz y Lehecka se emite por Movistar+, plataforma que tiene los derechos del Grand Slam de Nueva York.

Y podrá seguir el minuto a minuto y toda la información sobre el torneo en ABC.es