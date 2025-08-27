Alcaraz - Bellucci: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido del US Open hoy

Tras su victoria contundente en primera ronda contra Reilly Opelka en el US Open 2025, Carlos Alcaraz continuará su camino en el último Grand Slam del año la madrugada de este jueves ante el italiano Mattia Bellucci, con el objetivo de conquistar un título que ya levantó en 2022 y que supondría el sexto 'grande' de su carrera.

Pero en Nueva York el murciano persigue también otro reto: recuperar el número 1 del mundo. Lo conseguiría si se proclama campeón, aunque el cuadro no se presenta nada sencillo para el de El Palmar. Tras superar a Opelka en su debut, se medirá ahora con Bellucci (24 años), número 65 del ranking ATP, un zurdo con revés a dos manos muy plano y derecha cargada de efecto que se caracteriza por un estilo agresivo y una mentalidad libre y desinhibida en la pista. Un perfil de jugador capaz de incomodar los planes del español.

Alcaraz, de 22 años, levantó en 2022 su primer título de Grand Slam precisamente en Flushing Meadows, triunfo que además le otorgó entonces el liderato del circuito. Ahora, en esta edición, depende únicamente de sí mismo para regresar a la cima del tenis masculino: lo lograría alzando el trofeo o avanzando una ronda más que Jannik Sinner.

En la previa del torneo, el propio Alcaraz mostró su confianza: «Este año siento que voy mucho mejor, y no porque haya ganado Cincinnati, sino porque mentalmente me siento con capacidad de aguantar partidos difíciles, de sobreponerme a momentos complicados cuando estoy en pista, y el año pasado no sentía eso. No sentía que tenía la capacidad o la fuerza mental para afrontar las dificultades que pueda tener», aseguró el murciano en rueda de prensa.

En tercera ronda, Alcaraz se enfretará supuestamente a Darderi. El camino del español comenzaría a empinarse a partir de octavos de final, donde podría cruzarse con el también español Alejandro Davidovich. En cuartos apunta la figura de Shelton y en semifinales a Djokovic o Taylor Fritz. Ante Sinner solo podría jugar en una posible final.

A qué hora juega Alcaraz en el US Open contra Bellucci hoy

El partido de segunda ronda de Carlos Alcaraz en el Abierto de Estados Unidos 2025 contra el italiano Bellucci será en la pista central Arthur Ashe, no antes de la 01.00 de la madrugada del jueves en horario peninsular español.

Dónde ver en televisión y online el partido de Alcaraz y Bellucci hoy en el US Open

El partido entre Alcaraz y Bellucci se podrá ver en directo por Movistar+, plataforma que tiene los derechos de los partidos del US Open 2025. También se podrá seguir el minuto a minuto y toda la información sobre el torneo en ABC.es. El encuentro entre el español y el italiano confirmará quién pasará de segunda ronda en el Abierto de Estados Unidos.