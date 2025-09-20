Dónde ver online y en televisión a Carlos Alcaraz hoy en la Laver Cup y a qué hora juega contra Taylor Fritz

El tenis vuelve a vestirse de equipo en plena gira norteamericana. Del 19 al 21 de septiembre se disputa en San Francisco la Laver Cup 2025, un torneo que rompe con el esquema habitual del circuito ATP. Durante tres días, Europa y el resto del mundo se enfrentan en una serie de partidos de individuales y dobles que reparten puntos crecientes: uno el viernes, dos el sábado y tres el domingo. El primer equipo que llega a 13 puntos se lleva el título.

En esta edición, Carlos Alcaraz es el encargado de liderar al bloque europeo tras la baja de Novak Djokovic o Jannik Sinner. El murciano ya sabe lo que significa la presión de esta competición: en 2024 debutó con nota sobresaliente, participó en la mayoría de victorias de su equipo y selló la final ante Taylor Fritz con un triunfo decisivo.

Cómo empezó la Laver Cup 2025 y clasificación tras el primer día

La jornada inaugural, disputada ayer 19 de septiembre, dejó un arranque sólido para Europa. Casper Ruud y Jakub Menšík sumaron los dos primeros triunfos ante Opelka y Michelsen, respectivamente. El equipo del resto del mundo reaccionó con el joven brasileño João Fonseca, que superó a Flavio Cobolli, pero el cierre de la jornada fue azul: Alcaraz, acompañado de Menšík, se impuso en dobles a Fritz y Michelsen. Así, el marcador refleja un 3-1 para Europa tras el primer día de competición.

A qué hora y contra quién juega hoy Carlos Alcaraz

Este sábado 20 de septiembre, Alcaraz afronta su primer duelo individual en San Francisco. El murciano se medirá al estadounidense Taylor Fritz la madrugada del 21 (horario de España) a partir de las 4.00 horas (CEST) en el Chase Center.

Antes del partido de Alcaraz, la jornada ofrece otros duelos de enorme nivel. A las 22:00 horas Alexander Zverev se enfrenta a Alex de Minaur, seguido del cruce entre Holger Rune y Francisco Cerúndolo a las 23:30. Ya en sesión nocturna, tras el encuentro de Alcaraz con Fritz, cerrarán el día el doble entre Casper Ruud y Holger Rune frente a la pareja formada por Alex de Minaur y Alex Michelsen, previsto no antes de las 5:30.

Dónde ver por televisión la Laver Cup

Este partido de Carlos Alcaraz y todos los del murciano en la Laver Cup, así como la competición al completo, se puede ver en España en Eurosport 2. Además, Eurosport emite el torneo a través de HBO Max, su plataforma de streaming online.

No existe ninguna posibilidad de ver la Laver Cup en España en abierto, pero en abc.es te contaremos la información del torneo al detalle.