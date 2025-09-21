Dónde ver online y en televisión a Carlos Alcaraz en la Laver Cup y a qué hora juega hoy con Casper Ruud contra Alex Michelsen y Reilly Opelka

Dónde ver online y en televisión a Carlos Alcaraz hoy en la Laver Cup y a qué hora juega hoy

Mediados de septiembre (entre el día 19 y 21), dos semanas después del US Open, la Laver Cup, ya una costumbre en el calendario tenístico. El torneo, que mide al combinado de Europa contra tenistas que representan al resto del mundo, fue instaurado en 2017 y camina ya por su octava edición. Tan solo la pandemia de la Covid-19 obligó a su cancelación en 2020.

Carlos Alcaraz capitanea por segundo año consecutivo al conjunto europeo ante la ausencia de otros grandes nombres como Jannik Sinner o Novak Djokovic. El murciano, en su debut en la Laver en 2024, fue determinante para el triunfo final europeo, al ser partícipe de ocho de los 13 puntos conquistados y al ganar el duelo decisivo ante Fritz.

13 es, precisamente, la cifra que se necesita para ganar la Laver Cup, al estar en juego 24 puntos, que van en línea ascendente a lo largo de todo el fin de semana: cuatro el viernes, ocho el sábado y doce el domingo. Aquí puedes encontrar información más detallada sobre el formato y todo lo que rodea a la Laver Cup.

A qué hora juega Carlos Alcaraz en la Laver Cup hoy

Carlos Alcaraz afronta el último día con la obligación de multiplicarse. Europa llega al domingo 21 de septiembre contra las cuerdas, con un desfase en el marcador de 3-9 que deja todo en manos de un milagro: los europeos necesitan cuatro victorias seguidas, mientras que al Team World le bastan dos puntos más para proclamarse campeón.

Hasta ahora, el balance del murciano ha sido dispar. En su estreno se estrenó en dobles con Jakub Menšík, logrando un triunfo trabajado frente a Michelsen y Fritz. Sin embargo, al día siguiente cedió con claridad ante Taylor Fritz en su primer choque individual.

Horario del partido de dobles de Carlos Alcaraz

El primer turno de hoy será en la modalidad de dobles. Alcaraz hará pareja con Casper Ruud para medirse a la dupla formada por Reilly Opelka y Alex Michelsen. El encuentro está fijado para las 21:00 horas del domingo 21 de septiembre (20:00 en Canarias) en el Chase Center de San Francisco.

El cruce posterior contra Cerúndolo

Después de ese compromiso, y con apenas tiempo para recuperar, el tenista de El Palmar volverá a saltar a la pista. Será para disputar su partido individual frente a Francisco Cerúndolo, programado no antes de las 23:20 horas (horario peninsular). Un choque que puede resultar determinante en el desenlace de esta edición de la Laver Cup.

Dónde se ve el partido de Carlos Alcaraz en la Laver Cup 2025 en televisión y online en España

Este partido de Carlos Alcaraz y todos los del murciano en la Laver Cup, así como la competición al completo, se puede ver en España en Eurosport 2. Además, Eurosport emite el torneo a través de HBO Max, su plataforma de streaming online.

No existe ninguna posibilidad de ver la Laver Cup en España en abierto, pero en abc.es te contaremos la información del torneo.