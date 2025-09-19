Dónde ver online y en televisión a Carlos Alcaraz hoy en la Laver Cup y a qué hora juega el partido de dobles con Mensik

Dónde ver online y en televisión a Carlos Alcaraz hoy en la Laver Cup y a qué hora juega hoy

Mediados de septiembre (entre el día 19 y 21), dos semanas después del US Open, la Laver Cup, ya una costumbre en el calendario tenístico. El torneo, que mide al combinado de Europa contra tenistas que representan al resto del mundo, fue instaurado en 2017 y camina ya por su octava edición. Tan solo la pandemia de la Covid-19 obligó a su cancelación en 2020.

Carlos Alcaraz capitanea por segundo año consecutivo al conjunto europeo ante la ausencia de otros grandes nombres como Jannik Sinner o Novak Djokovic. El murciano, en su debut en la Laver en 2024, fue determinante para el triunfo final europeo, al ser partícipe de ocho de los 13 puntos conquistados y al ganar el duelo decisivo ante Fritz.

13 es, precisamente, la cifra que se necesita para ganar la Laver Cup, al estar en juego 24 puntos, que van en línea ascendente a lo largo de todo el fin de semana: cuatro el viernes, ocho el sábado y doce el domingo. Aquí puedes encontrar información más detallada sobre el formato y todo lo que rodea a la Laver Cup.

A qué hora juega Carlos Alcaraz en la Laver Cup hoy

Carlos Alcaraz debuta en la Laver Cup este viernes, pero no en individuales. El hecho de que los partidos de la primera jornada valgan un punto, unido a las normas del torneo (si Alcaraz juega individuales hoy, no puede hacerlo mañana), hace que Yannick Noah, capitán del equipo europeo, se guarde al de El Palmar para el sábado, cuando los partidos suponen dos puntos (en caso de ganarlo, claro).

De este modo, Alcaraz se estrena en la Laver Cup 2025 este viernes en el único partido de dobles, el que cierra la jornada, previsiblemente no antes de las 5:30 hora peninsular española de la madrugada del viernes al sábado. Hará pareja con el checo Jakub Menšík y se enfrentará a los estadounidenses Taylor Fritz y Alex Michelsen.

Comenzará a continuación del encuentro de individuales que abre la sesión de noche (Cobolli - Fonseca), que comienza no antes de las 4:00. Hay que señalar que en el Chase Center (San Francisco), sede del torneo, son nueve horas menos que en la Península.

Lineup for Day 1 of Laver Cup San Francisco 2025 is set 🤝#LaverCup #shareUBS pic.twitter.com/3OXld9y5sN — Laver Cup (@LaverCup) September 18, 2025

Dónde se ve el partido de Carlos Alcaraz en la Laver Cup 2025 en televisión y online en España

Este partido de Carlos Alcaraz y todos los del murciano en la Laver Cup, así como la competición al completo, se puede ver en España en Eurosport 2. Además, Eurosport emite el torneo a través de HBO Max, su plataforma de streaming online.

No existe ninguna posibilidad de ver la Laver Cup en España en abierto, pero en abc.es te contaremos la información del torneo.