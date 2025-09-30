Dónde ver online y en televisión a Carlos Alcaraz hoy en la final del Torneo de Tokio y a qué hora juega el partido contra Taylor Fritz

Dónde ver online y en televisión a Carlos Alcaraz en la final del Torneo de Tokio y a qué hora juega el partido contra Taylor Fritz

Carlos Alcaraz, número 1 mundial, se clasificó para la final del torneo ATP 500 de Tokio tras vencer al noruego Casper Ruud y disputará el título este martes contra el estadounidense Taylor Fritz (número 5). Alcaraz jugará su décima final en 2025. Ningún tenista había logrado disputar diez finales en una misma temporada desde Rafael Nadal en 2017.

«Seguir sus pasos al lograr 10 finales en una temporada es algo grande», señaló Alcaraz tras firmar su 66ª victoria del curso, su récord. «Ojalá que esto no termine aquí, todavía quedan torneos por delante y espero llegar a las finales también. Estoy realmente feliz con mi nivel», añadió.

De las nueve finales disputadas hasta el momento, sólo perdió dos (Wimbledon y Barcelona), ganando las de Roland Garros, US Open, Róterdam, Montecarlo, Roma, Queen's y Cincinnati.

Su rival en la final de este martes será Fritz, quien antes había derrotado a su compatriota Jenson Brooksby (N.86) por 6-4 y 6-3. Ambos tenistas se han enfrentado ya en cuatro ocasiones, con ventaja para el español (tres victorias), aunque fue el norteamericano el que se impuso en su último duelo, el pasado 20 de septiembre en la Laver Cup (6-3 y 6-2).

A qué hora juega Carlos Alcaraz la final ante Fritz

La final del Torneo ATP 500 de Tokio entre Carlos Alcaraz y el estadounidense Taylor Fritz se jugará este martes 30 de septiembre a partir de las 11:00 horas (en España).

Dónde ver en televisión y online la final de Carlos Alcaraz en Tokio

El choque entre Alcaraz y Fritz se emite por Movistar+. Asimismo, podrá seguirse en vivo el partido y toda la información del torneo asiático en ABC.es, donde los lectores podrán encontrar la crónica más completa una vez finalizado el encuentro.