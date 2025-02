Trofeo Wimbledon: cómo se llama, de qué esta hecho y cuánto pesa

Además de su su enorme interés competitivo, Wimbledon tiene un peso histórico que convierten el torneo como uno de los más importantes del año. El torneo británico que acoge el All England Lawn Tennis Club, que este domingo vive su esperada final tras dos semanas de campeonato, tiene un gran calado y prestigio.

Y es que la competición es la más antigua del mundo desde que en julio de 1877 y desde entonces sus pistas de hierba no han hecho más que vivir recitales y espectáculos de raqueta y pelota. Junto con el deporte en sí la cita es un perfecto escaparate de lujo y estilo y es que los asistentes a los partidos tienen la obligación de vestir de blanco.

Wimbledon, en efecto, está lleno de tradición y curiosidades y otro de los grandes protagonistas que tiene es el curioso trofeo que se entrega a los flamantes vencedores junto con el premio monetario. La vencedora femenina recibe una bandeja de plata, conocida como el plato de Venus, mientras que ellos son obsequiados con un trofeo de plata que tiene mucha historia.

La 'Challenge Cup'

El trofeo que levanta el ganador es conocido como 'Challenge Cup', aunque en los primeros años del campeonato la copa era distinta. La actual, deseada por todos los tenistas, tiene un diseño muy clásico: mide 45 centímetros de alto y 19 centímetros de diámetro y que está bañada en plata dorada. A los futboleros les recordará un poco a la 'orejona' de la Champions League por sus dos asas.

El trofeo está adornado con flores en los bordes y en su cuerpo lleva grabada la inscripción 'The All England Lawn Tennis Club Single Handed Championship of the World'. Del trofeo destaca, sin duda, la piña que tiene en lo más alto del trofeo. Se cree que se colocó en un lugar tan prestigioso porque históricamente los navegantes británicos adornaban sus casas con piñas para anunciar que regresaban. Además, esta fruta tropical está asociada a la hospitalidad, bienvenida y también al privilegio de los poderosos.

El otro gran secreto de este premio es que los ganadores no reciben la copa original, sino una réplica de menor tamaño, también de plata dorada y que incluye el nombre de los otros vencedores. Inicialmente se grababa directamente en la copa pero ésta se quedó sin espacio: el último que aparece en el interior es Rafa Nadal por su título de 2009. Desde entonces, se cuenta con una peana negra.

El plato de Venus, por su parte, es otra historia. Se trata de una bandeja circular de unos 47 centímetros de diámetro cargada de mitología. Así, el plato incluye símbolos que representan la templanza además de figuras mitológicas como Venus, Júpiter, Mercurio o Minerva además de reconocimientos a las artes liberales.