El otro torneo de Alcaraz

Sonríe Carlos Alcaraz porque cientos de cámaras y aficionados reclaman su simpatía y su predisposición para una foto y un autógrafo. Por el momento, desde su aterrizaje en Madrid, se lo ha visto más de americana y de calle que de corto y raqueta ... en mano, toda vez que ha tenido que atender a un buen puñado de compromisos publicitarios mientras mantiene la duda de su participación en el Mutua Madrid Open.

Comenzó la temporada de tierra con dudas anímicas. Había perdido en el estreno en Miami y le costó superar el trago. Pero recuperó la esencia, jugar por jugar y divertirse, sin pensar en victorias y derrotas, y acabó triunfando en Montecarlo. De la buena dinámica llegó a Barcelona, donde alcanzó la final. Allí, las dudas, pero esta vez físicas, que siguen sin desvelarse.

Un problema en el muslo derecho lo dejó clavado en el segundo set de la final del Godó ante Holger Rune. Alcaraz quiso restar algo de importancia al percance después, asegurando que se haría pruebas, pero que había días por delante hasta su primer partido en la Caja Mágica, previsto para este sábado. «Hubo dos carreras en las que saltaron las alarmas y a partir de ahí fue difícil mantener el foco porque te preocupas por cómo va a estar tu físico. Descansaré dos días y hablaré con mi equipo médico, pero confío en que esto no me perjudique de cara a Madrid». Desde ahí, puente aéreo para aterrizar en la capital donde lo esperaban el mismo lunes para asistir a la gala de los Laureus, donde estaba nominado como mejor deportista masculino (fue para Mondo Duplantis) y donde regaló complicidad y más sonrisas en la alfombra roja, además de instantáneas para el recuerdo como ese caminar junto a Rafael Nadal.

Para el martes tenía una doble cita, por la mañana y por la tarde. A primera hora pasó por el Ayuntamiento de Madrid para la presentación del estadio que se construirá en la Caja Mágica a partir de 2026 y que acogerá 8.600 butacas. Por la tarde, uno de esos momentos que marcarán su propia historia, pues presentaba en Torre Picasso el documental que lleva su nombre: 'Carlos Alcaraz: A mi manera'. Un recorrido por el Alcaraz tenista y por el Carlos chico de El Palmar y que Netflix ha llevado a las pantallas de 190 países desde este 23 de abril. Allí, de nuevo, polo y americana, otra vez decir sin decir, a la espera de que todo se solucione. «Físicamente me encuentro bien. He tenido antes molestias y he podido jugar con ellas. Veremos qué sale en las pruebas, hay que hablar con los médicos, con los radiólogos, y hay que escuchar al cuerpo. Esperemos que no sea nada grave y podamos disfrutar de Madrid», admitía en la pregunta obligada para el líder del cartel del torneo.

Para el miércoles se esperaba su llegada a la Caja Mágica, pues se auguraba que pisaría la tierra batida para su primer entrenamiento. Pero no hubo ni pistas reservadas ni aparición pública por el recinto, aunque en todo sus rincones se hablara de él. Sin embargo, sí apareció en la plaza de Callao, donde acudió a un acto de la marca de embutidos de la que es imagen.

Compartió juegos y peloteos con algunos aficionados, pero no hubo declaraciones en la céntrica plaza madrileña, pues no atendió a los medios de comunicación, lo que aumenta las dudas sobre su participación en el torneo que ha ganado en dos ocasiones, en 2022 y en 2023. No hay que olvidar que el murciano se perdió Montecarlo, Barcelona y Roma por una lesión en el antebrazo, pero sí jugó en Madrid, donde cayó en cuartos de final con Rublev.

Para la noche, el murciano sí se puso frente a los micrófonos, pues tenía reservada la butaca de invitados en 'El Hormiguero'.

El tenista y el equipo mantienen el silencio mientras la organización también mantiene agendada su comparecencia ante la prensa para este jueves 24 de abril sobre las 12.30 horas.