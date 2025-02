Swiatek, Nadal y una reivindicación: «¿Quién va a decir ahora que el tenis femenino es aburrido?»

«Lo siento, he recibido algunos mensajes», bromea Iga Swiatek cuando llega a la sala de prensa, trofeo junto a ella, feliz tras ese triunfo ante Aryna Sabalenka con el que consigue conquistar Madrid por primera vez.

Alabó a la rival, y confesó que las dos se merecían ganar el título por la final que habían protagonizado. «Han sido muchas emociones. Estoy muy orgullosa y feliz porque, cuando tienes partidos así, cuando tienes que pelear y superar dificultades, todavía sabe mejor. Ha sido una locura, pero no tienes tiempo ni de procesarlo. Solo te centras en el siguiente punto. No quería pensar en el pasado, en los partidos que habíamos tenido, sino centrarme solo en el momento que estaba viviendo», comentó la ganadora en la Caja Mágica, veinte títulos con este.

Analizó por encima un partido que todavía lo estaba digiriendo, y que, cuando repose, tendrá mucho tiempo en la cabeza por toda la tensión y emoción que vivió en él. «No estaba restando los segundos servicios suyos igual de bien que los partidos previos, pero no puedo asegurar que sea mi resto o lo buenos que han sido los saques de Sabalenka. Pero desde luego estaba sacando muy bien. La mejor sacadora del torneo. No ha sido fácil manejar cuando ella conseguía puntos relativamente fáciles con ese golpe. Y Aryna es una jugadora que imprime mucha intensidad; tienes que jugar muchos intercambios defensivos. Ha sido un reto, sin duda».

La clave estuvo en quién lidiaba mejor con la presión: «Quién jugaba con menos estrés y más libertad. Muchas decisiones suyas han sido valientes y yo estaba un poco más hacia atrás. Y al final no quería hacer eso y sí dar un paso adelante también. Intenté relajarme porque sabía que podía jugar mejor, había hecho partidos mejores. Tenía que hacer eso, pero también intentar hacer daño a Aryna. Muchas cosas en la cabeza a la vez».

Salvó tres pelotas de partido y ella dispuso de una antes de sentenciar en el tie break. «Quería ser valiente en ese momento que ella tenía la opción de ganar. Iba pensando que no era la primera vez que me ocurría y que tenía que ir a por ello. Cuando llega el tie break fue como 'bueno, estoy viva', y ahí solo me centré en el punto a punto». En ese tercer set es cuando, dijo, se sentía más fuerte. «Sabía que podía aguantar físicamente, pero me ha sorprendida que estaba mentalmente muy fuerte en ese tercer parcial. Sentía que necesitaba seguir ahí porque en las dos horas y media anteriores no había funcionado».

Y entonces, se acordó de Rafa Nadal: «Me han pasado por la cabeza algunos de los partidos de Rafa, que ellos tienen tres sets en los Grand Slams, así que tienen tiempo para recuperar. Y he recordado exactamente cuando jugó la final de Australia contra Medvedev, que le llegó un clic. Él también sufrió durante bastantes puntos del partido, estaba tenso y con mucho estrés. Bueno, no estoy segura porque no lo he hablado con él, pero lo sentí así. Eso me ha dado esperanzas de que también pudiera aparecer un clic para mí».

Reivindicación

Nada más ganar el partido, en la entrevista a pie de pista, Swiatek preguntó entre la broma y la reivindicación: «¿Quién va a decir ahora que el tenis femenino es aburrido?». Y así se explayó en rueda de prensa: «Sabemos que si tuviéramos que jugar contra un hombre, perderíamos, pero no se trata de eso. Se trata de cómo dos jugadores se enfrentan entre sí, y ahí claro que podemos hacer grandes partidos. Todas las jugadoras del top ten podemos tener intensos duelos. Creo que se trata de qué emociones provoca en la gente. No es comparar el nivel de tenis, sino comparar lo que te da cuando lo miras. La gente puede aprender mucho viéndonos jugar a nosotras, y puede ser interesante y lleno de emoción».