El sueño de Munar en Nueva York acaba en octavos: cae ante Musetti con problemas físicos

Tras la derrota del mallorquín, Alcaraz pasa a ser el único español para lo que queda de torneo

Alcaraz: «Mentalmente, estoy en el mejor momento de mi carrera»

Jaume Munar, durante el encuentro con Lorenzo Musetti en el Abierto de EE.UU.
Jaume Munar, durante el encuentro con Lorenzo Musetti en el Abierto de EE.UU. AFP
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

El único español no apellidado Alcaraz que quedaba vivo en el Abierto de EE.UU. este lunes era Jaume Munar, que ha alcanzado en esta temporada su mejor nivel en los 'grand slam'. El mallorquín compareció en octavos en el cemento azul neoyorquino, la ... primera vez que se colaba en esta ronda en uno de los 'grandes', pero no pudo con el italiano Lorenzo Musetti (6-3, 6-0, 6-1).

