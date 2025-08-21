Cuadro del US Open 2025 y camino de Carlos Alcaraz hasta la final: cruces, partidos y rivales de Carlos Alcaraz

Sigue en directo la última hora del sorteo del US Open con el cuadro completo y rivales de Carlos Alcaraz hasta una posible final.

18:30 Alcaraz y Djokovic frente a frente en una hipotética semifinal Carlos Alcaraz y Novak Djokovic han quedado ubicados en la misma parte del cuadro, lo que abre la puerta a un enfrentamiento de alto voltaje en semifinales. El murciano, número dos del mundo, y el serbio, leyenda viva del tenis con 24 Grand Slams en su haber, solo podrían verse las caras en esa instancia previa a la gran final. Un posible duelo generacional que ya empieza a calentar el ambiente del último grande de la temporada.

18:26 ¿A quién se enfrentará Jannik Sinner en su primer partido del US Open 2025? El sorteo del cuadro masculino del US Open 2025 ha colocado al italiano, actual número 1 del mundo, frente a Vit Kopriva en su partido inaugural. A pesar de que Kopriva no suele figurar entre los favoritos —posicionado en el puesto 79 del ranking ATP—, será el primero en enfrentarse al campeón defensor en lo que promete ser un arranque exigente para el checo.

18:23 El debut de Djokovic en el US Open 2025 El sorteo del cuadro masculino del US Open 2025 ha emparejado a Novak Djokovic con el joven estadounidense Learner Tien para su partido inicial. Tien, de apenas 19 años, ha sido una de las revelaciones del circuito en lo que va de temporada, logrando remontadas sorprendentes como su victoria ante Daniil Medvedev en el Open de Australia y contra Alexander Zverev en Acapulco, lo que demuestra que no se dejará intimidar fácilmente.

18:12 El primer rival de Alcaraz en el US Open 2025 El sorteo del cuadro masculino del US Open 2025 ha deparado un estreno de altura para Carlos Alcaraz. El murciano, actual número dos del mundo, debutará en la primera ronda contra el estadounidense Reilly Opelka, un rival siempre incómodo por su envergadura (2,11 metros) y su potente servicio, que puede poner en aprietos a cualquier jugador del circuito.

18:06 Día del debut de Alcaraz en el US Open 2025 El US Open 2025 arrancará el domingo 24 de agosto, y será en esa primera jornada del torneo cuando comiencen los partidos de primera ronda de individuales masculinos, incluyendo el de Carlos Alcaraz. Por tanto, salvo cambios inesperados o ajustes en el orden de partidos, se espera que Alcaraz debute ese mismo 24 de agosto.

18:00 Alcaraz y Sinner no se enfrentarán hasta una hipotética final Como sucede siempre cuando el número 1 y el número 2 del mundo coinciden en un Grand Slam, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz han quedado distribuidos en mitades opuestas del cuadro del US Open 2025. La razón es clara: siendo el italiano el campeón defensor y cabeza de serie número 1, y el español el número 2, el reglamento garantiza que no puedan enfrentarse antes de una potencial final. Esto hace que, si ambos mantienen el nivel esperado, el gran duelo quede reservado para el último partido del torneo.

17:56 El papel de Djokovic en el US Open 2024 Novak Djokovic, campeón defensor en Flushing Meadows, salió temprano del torneo tras caer en la tercera ronda contra el australiano Alexei Popyrin. El marcador final fue 6-4, 6-4, 2-6, 6-4. Fue una derrota sorprendente, ya que significó su salida más temprana en el US Open desde 2006 y también marcó el primer año desde 2017 en que Djokovic no ganó al menos un Grand Slam. Tras el partido, Djokovic se autocriticó duramente, calificándolo como «uno de los peores partidos que he jugado jamás», especialmente en lo que respecta al servicio. Además, reconoció que el esfuerzo físico y mental de su medalla de oro olímpica en París influyó negativamente en su rendimiento en Nueva York.

17:45 Carlos Alcaraz y Jannik Sinner lucharán por el número 1 del ranking ATP en el US Open 2025 Carlos Alcaraz se encuentra muy cerca de Jannik Sinner en la clasificación mundial: la diferencia entre ambos es de 1.890 puntos, con el italiano liderando con 11.480 frente a los 9.590 del murciano. Sin embargo, al descontarse los resultados del US Open del año pasado (donde Sinner sumó 2.000 puntos tras proclamarse campeón y Alcaraz apenas 50 al caer en segunda ronda frente a Botic van de Zandschulp), la situación se invierte y el español aparece con una ligera ventaja de 60 puntos (9.540 frente a 9.480). En la práctica, eso significa que Sinner está obligado a firmar un mejor resultado que Alcaraz en este US Open para conservar el liderato del ranking ATP. Como mínimo, deberá alcanzar la tercera ronda si quiere mantener opciones de seguir en lo más alto. El escenario más emocionante se daría en una hipotética final entre ambos: en ese caso, el vencedor no solo levantaría el trofeo en Nueva York, sino que también se aseguraría el número uno del mundo.

17:36 Sinner parte como favorito Aunque Jannik Sinner se planta como favorito según las casas de apuestas, Alcaraz llega al US Open tras su sexto título de la temporada en el Masters 1.000 de Cincinnati, donde el italiano tuvo que retirarse por molestias físicas cuando caía por 5-0 en el primer set.

17:10 ¿A qué hora se celebra el sorteo del cuadro de US Open 2025? Este jueves 21 de agosto tendrá lugar el sorteo del cuadro principal de la nueva edición del US Open 2025. Se espera que esta ceremonia, que se celebrará a puerta cerrada, comience sobre las 18.00 horas (hora pensinsular).