Suscribete a
ABC Premium

Tenis / Torneo Seis reyes

Un Sinner inclemente revalida el trono en Riad y el botín de los seis millones de dólares

El italiano bate con un juego soberbio a Alcaraz en 71 minutos (6-2 y 6-4) y le manda un recado para lo que llega: París, Copa de Maestros y Copa Davis

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, con sus trofeos del torneo de los Seis Reyes
Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, con sus trofeos del torneo de los Seis Reyes Reuters
Laura Marta

Laura Marta

Esta funcionalidad es sólo para registrados

No lo esconde Jannik Sinner, el mayor premio en metálico del tenis ahora mismo es una motivación más que suficiente para aterrizar en Arabia Saudí apenas unos días después de abandonar en Shanghái por calambres y mareos. Tampoco esconde el italiano que cualquier duelo ... con Carlos Alcaraz lo llena de una energía distinta. Es la final del torneo de los Seis Reyes, es el premio de los seis millones de dólares, es ganar al español, es mandarle un recado, es un triunfo apabullante por 6-2 y 6-4 que lo mantiene en el trono de Riad por segundo año consecutivo. El podio lo completa Taylor Fritz que ganó a Novak Djokovic por 7-6 y retirada del serbio, acosado por los problemas físicos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app