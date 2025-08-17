Sinner impone su poder sobre Atmane y se medirá con Alcaraz en la final de Cincinnati

El italiano Jannik Sinner, número uno del tenis masculino, acabó este sábado con el recorrido de ensueño del francés Térence Atmane y se clasificó a la final del Masters 1000 de Cincinnati.

Sinner sudó más de lo esperado para doblegar a Atmane, número 136 de la ATP, en la primera semifinal en Cincinnati por 7-6 (7/4) y 6-2. El italiano perseguirá el lunes su segunda corona seguida en Cincinnati frente a Carlos Alcaraz

El día en que cumplió 24 años, Sinner se regaló un sufrido triunfo frente al peligroso Atmane, la gran revelación de este torneo en el que disputó la fase de clasificación y sacó del camino a dos integrantes del top-10, Taylor Fritz y Holger Rune.

Noticia Relacionada Terence Atmane, un genio prestidigitador que viaja de la previa a la semifinal para desafiar a Sinner Laura Marta El francés, 23 años, 136 del mundo y coleccionista de cartas Pokémon, revoluciona Cincinnati tras despachar a Fritz, Fonseca y Rune

El francés comenzó a sorprender a Sinner desde su encuentro en el túnel de acceso a la pista, donde le entregó una carta de Pokémon como regalo de cumpleaños, que el italiano recibió con una sonrisa y un abrazo.

Atmane, coleccionista desde que tenía cinco años, puso después a prueba los nervios del número uno mundial en un primer set de alta calidad en el que ninguno cedió un solo quiebre y que Sinner tuvo que embolsarse en el tiebreak.

La segunda manga fue menos estresante para el italiano después de que lograra su primer break del partido en el cuarto juego.

Con esta dosis de realidad, Atmane se despidió del torneo en el que se dio a conocer al mundo del tenis. A sus 23 años, apenas había ganado anteriormente cinco partidos en el circuito pero su explosión en Cincinnati le permitirá entrar por primera vez en el top-100, escalando hasta el lugar 69.

Sinner, de su lado, encadenó su victoria 26 consecutiva en partidos jugados en pistas rápidas y llegó a un total de 200 en su carrera en esa superficie, con 49 derrotas.

Alcaraz supera a un indispuesto Zverev

El tenista español Carlos Alcaraz venció (6-4, 6-3) al alemán Alexander Zverev este sábado en semifinales del torneo de Cincinnati, séptimo ATP Masters 1000 de la temporada, y buscará el título el lunes contra el número uno, el italiano Jannik Sinner.

El murciano cuajó su mejor partido en la cita de Ohio, sin caer en altibajos más allá de un 'break' en contra en el inicio del segundo set, cuando ya había roto a su rival. Alcaraz, que alcanzó su octava final de 2025 (53 victorias) en busca del sexto título, dejó tenis de calidad, una decena de 'aces' y no tuvo piedad de un Zverev que acusó el calor o cierto malestar y terminó doblado.

El alemán se resistió a hincar la rodilla y abandonar un partido que se hizo pesado, con retraso por la lluvia y después un parón por emergencia en la grada, pero en el segundo parcial se arrastró por la pista como un fantasma. De inicio, el partido fue igualado, con algún error de ambos; un par de más de Alcaraz que le llevaron a un 0-40, justo cuando el duelo se paró pendiente de la grada.

El campeón de cinco 'grandes' salvó el momento y, en el séptimo juego, firmó el 'break' con un par de voleas en la red. Alcaraz conectó entonces saques directos a discreción y se apuntó la primera manga sin discusión. El español se esmeró para romper a Zverev en un largo inicio de segundo set, pero se enredó después, con lo inexplicable de los genios, fallando un saque tras otro (1-1).

Sin embargo, pese a abrir cierta opción a la remontada, el alemán notó entonces el tremendo bajón que le llevó con la lengua fuera hasta el final. Zverev se sentó en el suelo, puso el 1-2 como pudo y, después, se tiró en su silla pidiendo al médico por un fuerte mareo. Alcaraz tuvo que gestionar un raro desenlace, con su rival lanzando golpes a discreción y esperando un milagro físico.

El de El Palmar se quedó los últimos cuatro juegos y, «con pena por Sasha» como escribió en la cámara tras ganar, culminó su pase a su séptima final consecutiva, la cuarta casi seguida que jugará contra Sinner tras Roma, Roland Garros y Wimbledon. El italiano rompió el sueño de la sorpresa, el francés procedente de la previa Terence Atmane, con un 7-6(4), 6-2 en la anterior semifinal.

El número uno y el número dos, la rivalidad que domina el circuito ATP, tendrá este lunes (21.00 hora peninsular) el 14º capítulo (8-5 para Alcaraz), un mes después del anterior cruce, la final de Wimbledon que ganó Sinner. El italiano, vigente campeón de Cincinnati, cortó en la hierba inglesa la racha en finales de 'Grand Slam' del español y las cinco victorias seguidas que llevaba un Alcaraz que tratará de recuperar la voz cantante en Ohio.