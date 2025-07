Sinner - Djokovic: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de semifinales de Wimbledon hoy

De nuevo, Jannik Sinner y Novak Djokovic vuelven a cruzar sus caminos en Wimbledon, como en 2022 y 2023. Este viernes, el italiano y el serbio se miden una vez más por un billete en la final del torneo más prestigioso del circuito, ese que ha consagrado a Alcaraz en las dos últimas ediciones. El murciano y Fritz se encuentran en el otro lado del cuadro.

Nole ya no es el de otros años. De hecho, afrontaba el tercer Grand Slam del calendario como cabeza de serie número 6, lo cual le podía emparejar en cuartos contra cualquiera de las cuatro raquetas principales del circuito: Sinner, Alcaraz, Zverev o Draper. Y en semifinales contra Sinner o Carlitos. Aunque Djokovic suma 100 títulos en su carrera, su último Grand Slam data de septiembre de 2023, con el US Open. En Wimbledon no triunfa desde 2022.

En cualquier caso, nadie se quería topar con Djokovic. O, en caso de cruzárselo, cuanto más lejos, mejor. Quien tuvo esa mayor fortuna fue Carlos Alcaraz al quedar encuadrado el serbio en la parte alta del cuadro, el lado de Sinner y Draper, con Carlitos y Zverev en la zona baja. Pero el británico y el alemán cayeron muy pronto en el torneo y abrieron el espacio a una cierta sorpresa, que, finalmente, no ha sido tal. Fritz y Djokovic, números 5 y 6 del mundo, han cumplido los pronósticos y han superado escollos hasta plantarse a las puertas de la final.

Con Sinner todo el mundo contaba. Es más, con Sinner de un lado de la pista en la final y con Alcaraz en el otro. Ese partido este domingo, según las casas de apuestas, es el más probable, con más favoritismo para el de El Palmar en su semifinal que para el italiano nacido en los Alpes. Porque Nole no deja de ser Nole, pero, también, por la trayectoria de los jugadores durante el torneo.

Jannik Sinner está de regreso a las semifinales de Wimbledon —en 2024 cedió en cuartos ante Medvedev—, pero lo cierto es que necesitó poco menos que un milagro para superar los octavos. Con Dimitrov dominando ante el italiano por dos sets a cero y sin dar sensación de debilidad, de repente, el búlgaro sintió que algo no iba bien en el pectoral. Intentó seguir, pero no hubo manera. Lo tenía todo de cara y parecía ante la gran oportunidad de su vida, sin embargo, una lesión (desgarro parcial en su músculo pectoral) le volvió a frenar. Y de ello se benefició, claro, un Sinner que no se lo quería anotar como una victoria.

Era consciente de que se había librado por los pelos de otra eliminación prematura en la hierba de Londres. Por eso, quizá, en cuartos no dio opción a Shelton, aunque hubo sus momentos de duda, sobre todo, en el primer set. Cabe señalar que Sinner lleva lidiando con unas molestias en el codo derecho desde el partido contra Dimitrov y luce una protección tanto en los entrenamientos como en el encuentro contra Shelton. Se especuló con una posible retirada al cancelar una de sus prácticas, pero, finalmente, el italiano estará peleando este viernes por un pase a la final, la que sería su primera en el All England Club.

El cara a cara es favorable a Sinner, que ha ganado cinco de los nueve enfrentamientos, si bien los dos precedentes en Wimbledon se han saldado con triunfo de Djokovic. En 2022 se impuso en los cuartos de final al levantar dos sets en contra. En 2023, en semifinales, el serbio venció en tres mangas.

A qué hora juegan Jannik Sinner y Novak Djokovic el partido de semifinales de Wimbledon

La organización del torneo ha fijado la semifinal entre Jannik Sinner y Novak Djokovic para este viernes, 11 de julio, en la pista Central de Wimbledon.

El primer turno, el de las 14:30 horas (horario peninsular español) ha quedado reservado para el partido entre Fritz y Alcaraz, de modo que el duelo entre el italiano y el serbio comenzará a continuación. El horario, por lo tanto, está sujeto a la duración del encuentro anterior.

Dónde ver en televisión y online el partido entre Sinner y Djokovic hoy en Wimbledon

El partido entre Jannik Sinner y Novak Djokovic se emite por Movistar Plus+, plataforma que tiene los derechos del Grand Slam londinense. Concretamente, la segunda semifinal de Wimbledon se televisa en M+ Deportes 2 (dial 64). También en M+ Wimbledon UHD, disponible en el dial 444 del desco UHD.

Además, se podrá seguir el minuto a minuto y toda la información sobre el partido y el torneo en ABC.es.