Suscribete a
ABC Premium

Tenis

Sinner se corona en París y arrebata el número 1 a Alcaraz

El italiano sufre ante Aliassime (6-4 y 7-6 (4)), pero suma su quinto título de la temporada, que lo sienta de golpe en el trono de la ATP antes de la Copa de Maestros

Jannik Sinner, campeón del Masters 1.000 de París
Jannik Sinner, campeón del Masters 1.000 de París AFP
Laura Marta

Laura Marta

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Jannik Sinner vuelve a ejercer de líder, aunque con sufrimiento, en la final del Masters 1.000 de París. Es un título que se gana ante la brava resistencia de Felix Auger-Aliassime (6-4 y 7-6 (4) en una hora y ... 52 minutos), y que lo sienta en el trono de la ATP, recuperado el número 1 que le había arrebatado Carlos Alcaraz en el US Open.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app