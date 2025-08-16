Sinner - Atmane | Sigue en directo el partido de semifinales de Cincinnati

¡Sinner se lleva un primer juego de 12 minutos!
1 - 0[ SET 2 ]Impresionante passing shot de Jannik Sinner desde el fondo de la pista supera a Terence Atmane y le sirve para ganar el punto AD - 40Segundo servicio liftado de Jannik Sinner, Terence Atmane no puede precisar el resto y la bola se va fuera 40 - 40El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera AD - 40Saque plano de Jannik Sinner, el resto de Terence Atmane se va fuera 40 - 40El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera AD - 40El golpe de derecha de Terence Atmane se va fuera 40 - 40El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera AD - 40Segundo servicio liftado de Jannik Sinner, Terence Atmane no puede precisar el resto y la bola se va fuera 40 - 40Jannik Sinner estrella su golpe de derecha en la red 40 - 30El revés de Jannik Sinner se va fuera 40 - 15El golpe de derecha de Terence Atmane se va fuera 30 - 15Saque plano de Jannik Sinner, el resto de Terence Atmane se va fuera 15 - 15Saque plano de Jannik Sinner, el resto de Terence Atmane se va fuera 0 - 15Jannik Sinner estrella su golpe de derecha en la red¡Jannik Sinner se lleva el primer set tras el tie-break! Atmane ha llevado al límite al italiano en este primer set, con un servicio extraordinario. El italiano, aún así, se acaba imponiendo sobre el francés en un primer parcial de gran nivel.
¡¡SET PARA JANNIK SINNER!!
7 - 6[ SET 1 ]Saque plano de Jannik Sinner, el resto de Terence Atmane se va fuera 6 - 4Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Terence Atmane que supera a Jannik Sinner y consigue el punto 6 - 3Terence Atmane estrella su golpe de revés en la red 5 - 3Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Terence Atmane que supera a Jannik Sinner y consigue el punto 5 - 2Gran volea desde media pista de Jannik Sinner que supera a Terence Atmane y consigue el punto 4 - 2Terence Atmane estrella su golpe de derecha en la red 3 - 2Saque plano de Terence Atmane, el resto de Jannik Sinner se va fuera 3 - 1El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera 3 - 0El golpe de derecha de Terence Atmane se va fuera 2 - 0Segundo servicio liftado de Jannik Sinner, Terence Atmane no puede precisar el resto y la bola se va fuera 1 - 0Terence Atmane falla su segundo servicio, doble falta
¡¡Nos vamos al tie-break!! Vaya manera de comenzar esta semifinal, con un tie-break en el primer set.
6 - 6[ SET 1 ]Ace de Jannik Sinner con un saque plano que no puede devolver Terence Atmane 40 - 0El golpe de derecha de Terence Atmane se va fuera 30 - 0Ace de Jannik Sinner con un saque plano que no puede devolver Terence Atmane 15 - 0El revés de Terence Atmane se va fuera¡Se pone 6-5 Atmane! Sinner buscará forzar el tie-break. 5 - 6[ SET 1 ]Saque plano de Terence Atmane, el resto de Jannik Sinner se va fuera 15 - 40Jannik Sinner estrella su golpe de derecha en la red 15 - 30Terence Atmane estrella su golpe de derecha en la red 0 - 30El remate de Jannik Sinner se va fuera 0 - 15Saque plano de Terence Atmane, el resto de Jannik Sinner se va fueraNuevo juego en blanco para Sinner. 5-5 en media hora de encuentro. 5 - 5[ SET 1 ]Saque plano de Jannik Sinner, el resto de Terence Atmane se va fuera 40 - 0Segundo servicio liftado de Jannik Sinner, Terence Atmane no puede precisar el resto y la bola se va fuera 30 - 0Ace de Jannik Sinner con un saque plano que no puede devolver Terence Atmane 15 - 0Ace de Jannik Sinner con un saque plano que no puede devolver Terence Atmane
Vuelve al ataque Atmane con su primer servicio. 5-4 manda el francés, que está a un break de llevarse el set.
4 - 5[ SET 1 ]Saque plano de Terence Atmane, el resto de Jannik Sinner se va fuera 15 - 40Saque plano de Terence Atmane, el resto de Jannik Sinner se va fuera 15 - 30Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Jannik Sinner supera a Terence Atmane y gana el tanto 0 - 30Gran volea desde media pista de Terence Atmane que supera a Jannik Sinner y consigue el punto 0 - 15Jannik Sinner estrella su golpe de derecha en la redJuego en blanco ahora para Sinner, que vuelve a igualar el set. 4 - 4[ SET 1 ]Saque plano de Jannik Sinner, el resto de Terence Atmane se va fuera 40 - 0Segundo servicio liftado de Jannik Sinner, Terence Atmane no puede precisar el resto y la bola se va fuera 30 - 0Terence Atmane estrella su golpe de revés en la red 15 - 0Ace de Jannik Sinner con un saque plano que no puede devolver Terence Atmane¡Potentísimo Atmane en el servicio! Tres aces seguidos y un error en el resto de Sinner le dan al francés su cuarto juego en el primer set. 3 - 4[ SET 1 ]Saque plano de Terence Atmane, el resto de Jannik Sinner se va fuera 15 - 40Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Jannik Sinner supera a Terence Atmane y gana el tanto 0 - 40Ace de Terence Atmane con un saque plano que no puede devolver Jannik Sinner 0 - 30Ace de Terence Atmane con un saque plano que no puede devolver Jannik Sinner 0 - 15Ace de Terence Atmane con un saque plano que no puede devolver Jannik SinnerVuelve a igualar las acciones Sinner. 3 - 3[ SET 1 ]Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Jannik Sinner que supera a Terence Atmane y consigue el punto 40 - 15Jannik Sinner no consigue superar la red con su volea 40 - 0Gran volea desde media pista de Jannik Sinner que supera a Terence Atmane y consigue el punto 30 - 0Saque plano de Jannik Sinner, el resto de Terence Atmane se va fuera 15 - 0Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Jannik Sinner que supera a Terence Atmane y consigue el puntoTremendo Atmane en este arranque de partido. El francés suma ya tres aces. 2 - 3[ SET 1 ]Ace de Terence Atmane con un saque plano que no puede devolver Jannik Sinner 15 - 40Terence Atmane con una volea cercana a la red consigue el punto 15 - 30Terence Atmane estrella su golpe de derecha en la red 0 - 30El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera 0 - 15Ace de Terence Atmane con un saque plano que no puede devolver Jannik Sinner 2 - 2[ SET 1 ]Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Jannik Sinner que supera a Terence Atmane y consigue el punto 40 - 15El golpe de derecha de Terence Atmane se va fuera 30 - 15El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera 30 - 0Jannik Sinner con una volea cercana a la red consigue el punto 15 - 0Ace de Jannik Sinner con un saque plano que no puede devolver Terence AtmaneLe está costando el resto a Sinner en estos primeros juegos. 2-1 arriba Atmane. 1 - 2[ SET 1 ]Saque plano de Terence Atmane, el resto de Jannik Sinner se va fuera 15 - 40La contradejada de Jannik Sinner se va fuera 15 - 30Saque plano de Terence Atmane, el resto de Jannik Sinner se va fuera 15 - 15El golpe de derecha de Terence Atmane se va fuera 0 - 15Saque plano de Terence Atmane, el resto de Jannik Sinner se va fuera
Iguala rápidamente Jannik.
1 - 1[ SET 1 ]El golpe de derecha de Terence Atmane se va fuera 40 - 15Saque plano de Jannik Sinner, el resto de Terence Atmane se va fuera 30 - 15Saque plano de Jannik Sinner, el resto de Terence Atmane se va fuera 15 - 15El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera 15 - 0Segundo servicio liftado de Jannik Sinner, Terence Atmane no puede precisar el resto y la bola se va fueraAtmane se lleva el primer juego del partido. 0 - 1[ SET 1 ]Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Terence Atmane que supera a Jannik Sinner y consigue el punto 30 - 40Segundo servicio liftado de Terence Atmane, Jannik Sinner no puede precisar el resto y la bola se va fuera 30 - 30Terence Atmane no consigue superar la red con su volea 15 - 30El golpe de derecha de Terence Atmane se va fuera 0 - 30Ace de Terence Atmane con un saque plano que no puede devolver Jannik Sinner 0 - 15Saque plano de Terence Atmane, el resto de Jannik Sinner se va fuera¡Ya están sobre la pista central los jugadores! En segundos comenzarán con el calentamiento.El ganador se enfrentará en la final ante el ganador del duelo siguiente, entre Alexander Zverev y Carlos Alcaraz.Será un duelo inédito, el de esta primera semifinal, ya que nunca se habían enfrentado previamente Sinner y Atmane.
Frente a él estará el francés Térence Atmane, la gran sensación del torneo con 23 años, que previo a Cincinnati nunca había superado la tercera ronda en un torneo ATP Tour. Y es que el francés viene de dejar en el camino a jugadores como Taylor Fritz y Holger Rune en las dos rondas anteriores. Veremos si su irrupción puede con el número 1 hoy.Sinner no ha cedido ni un solo set en los cuatro partidos que ha disputado en Cincinnati, dejando en el camino en la ronda anterior a Felix Auger-Aliassime con un resultado aplastante (60, 6-2). El italiano va con pisada fuerte en busca del título.Llega el primer duelo masculino por un cupo en la final, y será entre el actual número uno y el jugador sensación del torneo. Jannik Sinner, tras conquistar Wimbledon, busca su primer ATP Masters 1000 de la temporada, tras solo haber disputado el de Italia (finalista).¡Buenas noches y bienvenidos a la primera semifinal del Masters 1000 de Cincinnati! Se enfrentan Jannik Sinner y Térence Atmane.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete