En juegoS1S2S3

Jannik Sinner

071-

Terence Atmane

060-

Cincinnati. Semifinal. Sábado 16/08 21:21h. Canal Movistar Deportes

Tenis

Sinner - Atmane | Sigue en directo el partido de semifinales de Cincinnati

El italiano se mide con la sorpresa del torneo, el francés Atmane, que se cuela en la penúltima ronda desde la previa

Sinner
Sinner AFP

Icono
¡Sinner se lleva un primer juego de 12 minutos!
1 - 0Icono
[ SET 2 ]Impresionante passing shot de Jannik Sinner desde el fondo de la pista supera a Terence Atmane y le sirve para ganar el punto
AD - 40Icono
Segundo servicio liftado de Jannik Sinner, Terence Atmane no puede precisar el resto y la bola se va fuera
40 - 40Icono
El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera

AD - 40Icono
Saque plano de Jannik Sinner, el resto de Terence Atmane se va fuera
40 - 40Icono
El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera
AD - 40Icono
El golpe de derecha de Terence Atmane se va fuera
40 - 40Icono
El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera

AD - 40Icono
Segundo servicio liftado de Jannik Sinner, Terence Atmane no puede precisar el resto y la bola se va fuera
40 - 40Icono
Jannik Sinner estrella su golpe de derecha en la red
40 - 30Icono
El revés de Jannik Sinner se va fuera
40 - 15Icono
El golpe de derecha de Terence Atmane se va fuera

30 - 15Icono
Saque plano de Jannik Sinner, el resto de Terence Atmane se va fuera
15 - 15Icono
Saque plano de Jannik Sinner, el resto de Terence Atmane se va fuera
0 - 15Icono
Jannik Sinner estrella su golpe de derecha en la red
Icono
¡Jannik Sinner se lleva el primer set tras el tie-break! Atmane ha llevado al límite al italiano en este primer set, con un servicio extraordinario. El italiano, aún así, se acaba imponiendo sobre el francés en un primer parcial de gran nivel.

Icono
¡¡SET PARA JANNIK SINNER!!
7 - 6Icono
[ SET 1 ]Saque plano de Jannik Sinner, el resto de Terence Atmane se va fuera
6 - 4Icono
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Terence Atmane que supera a Jannik Sinner y consigue el punto
6 - 3Icono
Terence Atmane estrella su golpe de revés en la red

5 - 3Icono
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Terence Atmane que supera a Jannik Sinner y consigue el punto
5 - 2Icono
Gran volea desde media pista de Jannik Sinner que supera a Terence Atmane y consigue el punto
4 - 2Icono
Terence Atmane estrella su golpe de derecha en la red
3 - 2Icono
Saque plano de Terence Atmane, el resto de Jannik Sinner se va fuera

3 - 1Icono
El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera
3 - 0Icono
El golpe de derecha de Terence Atmane se va fuera
2 - 0Icono
Segundo servicio liftado de Jannik Sinner, Terence Atmane no puede precisar el resto y la bola se va fuera
1 - 0Icono
Terence Atmane falla su segundo servicio, doble falta

Icono
¡¡Nos vamos al tie-break!! Vaya manera de comenzar esta semifinal, con un tie-break en el primer set.
6 - 6Icono
[ SET 1 ]Ace de Jannik Sinner con un saque plano que no puede devolver Terence Atmane
40 - 0Icono
El golpe de derecha de Terence Atmane se va fuera
30 - 0Icono
Ace de Jannik Sinner con un saque plano que no puede devolver Terence Atmane

15 - 0Icono
El revés de Terence Atmane se va fuera
Icono
¡Se pone 6-5 Atmane! Sinner buscará forzar el tie-break.
5 - 6Icono
[ SET 1 ]Saque plano de Terence Atmane, el resto de Jannik Sinner se va fuera
15 - 40Icono
Jannik Sinner estrella su golpe de derecha en la red

15 - 30Icono
Terence Atmane estrella su golpe de derecha en la red
0 - 30Icono
El remate de Jannik Sinner se va fuera
0 - 15Icono
Saque plano de Terence Atmane, el resto de Jannik Sinner se va fuera
Icono
Nuevo juego en blanco para Sinner. 5-5 en media hora de encuentro.

5 - 5Icono
[ SET 1 ]Saque plano de Jannik Sinner, el resto de Terence Atmane se va fuera
40 - 0Icono
Segundo servicio liftado de Jannik Sinner, Terence Atmane no puede precisar el resto y la bola se va fuera
30 - 0Icono
Ace de Jannik Sinner con un saque plano que no puede devolver Terence Atmane
15 - 0Icono
Ace de Jannik Sinner con un saque plano que no puede devolver Terence Atmane

Icono
Vuelve al ataque Atmane con su primer servicio. 5-4 manda el francés, que está a un break de llevarse el set.
4 - 5Icono
[ SET 1 ]Saque plano de Terence Atmane, el resto de Jannik Sinner se va fuera
15 - 40Icono
Saque plano de Terence Atmane, el resto de Jannik Sinner se va fuera
15 - 30Icono
Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Jannik Sinner supera a Terence Atmane y gana el tanto

0 - 30Icono
Gran volea desde media pista de Terence Atmane que supera a Jannik Sinner y consigue el punto
0 - 15Icono
Jannik Sinner estrella su golpe de derecha en la red
Icono
Juego en blanco ahora para Sinner, que vuelve a igualar el set.
4 - 4Icono
[ SET 1 ]Saque plano de Jannik Sinner, el resto de Terence Atmane se va fuera

40 - 0Icono
Segundo servicio liftado de Jannik Sinner, Terence Atmane no puede precisar el resto y la bola se va fuera
30 - 0Icono
Terence Atmane estrella su golpe de revés en la red
15 - 0Icono
Ace de Jannik Sinner con un saque plano que no puede devolver Terence Atmane
Icono
¡Potentísimo Atmane en el servicio! Tres aces seguidos y un error en el resto de Sinner le dan al francés su cuarto juego en el primer set.

3 - 4Icono
[ SET 1 ]Saque plano de Terence Atmane, el resto de Jannik Sinner se va fuera
15 - 40Icono
Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Jannik Sinner supera a Terence Atmane y gana el tanto
0 - 40Icono
Ace de Terence Atmane con un saque plano que no puede devolver Jannik Sinner
0 - 30Icono
Ace de Terence Atmane con un saque plano que no puede devolver Jannik Sinner

0 - 15Icono
Ace de Terence Atmane con un saque plano que no puede devolver Jannik Sinner
Icono
Vuelve a igualar las acciones Sinner.
3 - 3Icono
[ SET 1 ]Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Jannik Sinner que supera a Terence Atmane y consigue el punto
40 - 15Icono
Jannik Sinner no consigue superar la red con su volea

40 - 0Icono
Gran volea desde media pista de Jannik Sinner que supera a Terence Atmane y consigue el punto
30 - 0Icono
Saque plano de Jannik Sinner, el resto de Terence Atmane se va fuera
15 - 0Icono
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Jannik Sinner que supera a Terence Atmane y consigue el punto
Icono
Tremendo Atmane en este arranque de partido. El francés suma ya tres aces.

2 - 3Icono
[ SET 1 ]Ace de Terence Atmane con un saque plano que no puede devolver Jannik Sinner
15 - 40Icono
Terence Atmane con una volea cercana a la red consigue el punto
15 - 30Icono
Terence Atmane estrella su golpe de derecha en la red
0 - 30Icono
El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera

0 - 15Icono
Ace de Terence Atmane con un saque plano que no puede devolver Jannik Sinner
2 - 2Icono
[ SET 1 ]Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Jannik Sinner que supera a Terence Atmane y consigue el punto
40 - 15Icono
El golpe de derecha de Terence Atmane se va fuera
30 - 15Icono
El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera

30 - 0Icono
Jannik Sinner con una volea cercana a la red consigue el punto
15 - 0Icono
Ace de Jannik Sinner con un saque plano que no puede devolver Terence Atmane
Icono
Le está costando el resto a Sinner en estos primeros juegos. 2-1 arriba Atmane.
1 - 2Icono
[ SET 1 ]Saque plano de Terence Atmane, el resto de Jannik Sinner se va fuera

15 - 40Icono
La contradejada de Jannik Sinner se va fuera
15 - 30Icono
Saque plano de Terence Atmane, el resto de Jannik Sinner se va fuera
15 - 15Icono
El golpe de derecha de Terence Atmane se va fuera
0 - 15Icono
Saque plano de Terence Atmane, el resto de Jannik Sinner se va fuera

Icono
Iguala rápidamente Jannik.
1 - 1Icono
[ SET 1 ]El golpe de derecha de Terence Atmane se va fuera
40 - 15Icono
Saque plano de Jannik Sinner, el resto de Terence Atmane se va fuera
30 - 15Icono
Saque plano de Jannik Sinner, el resto de Terence Atmane se va fuera

15 - 15Icono
El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera
15 - 0Icono
Segundo servicio liftado de Jannik Sinner, Terence Atmane no puede precisar el resto y la bola se va fuera
Icono
Atmane se lleva el primer juego del partido.
0 - 1Icono
[ SET 1 ]Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Terence Atmane que supera a Jannik Sinner y consigue el punto

30 - 40Icono
Segundo servicio liftado de Terence Atmane, Jannik Sinner no puede precisar el resto y la bola se va fuera
30 - 30Icono
Terence Atmane no consigue superar la red con su volea
15 - 30Icono
El golpe de derecha de Terence Atmane se va fuera
0 - 30Icono
Ace de Terence Atmane con un saque plano que no puede devolver Jannik Sinner

0 - 15Icono
Saque plano de Terence Atmane, el resto de Jannik Sinner se va fuera
Icono
¡Ya están sobre la pista central los jugadores! En segundos comenzarán con el calentamiento.
Icono
El ganador se enfrentará en la final ante el ganador del duelo siguiente, entre Alexander Zverev y Carlos Alcaraz.
Icono
Será un duelo inédito, el de esta primera semifinal, ya que nunca se habían enfrentado previamente Sinner y Atmane.

Icono
Frente a él estará el francés Térence Atmane, la gran sensación del torneo con 23 años, que previo a Cincinnati nunca había superado la tercera ronda en un torneo ATP Tour. Y es que el francés viene de dejar en el camino a jugadores como Taylor Fritz y Holger Rune en las dos rondas anteriores. Veremos si su irrupción puede con el número 1 hoy.
Icono
Sinner no ha cedido ni un solo set en los cuatro partidos que ha disputado en Cincinnati, dejando en el camino en la ronda anterior a Felix Auger-Aliassime con un resultado aplastante (60, 6-2). El italiano va con pisada fuerte en busca del título.
Icono
Llega el primer duelo masculino por un cupo en la final, y será entre el actual número uno y el jugador sensación del torneo. Jannik Sinner, tras conquistar Wimbledon, busca su primer ATP Masters 1000 de la temporada, tras solo haber disputado el de Italia (finalista).
Icono
¡Buenas noches y bienvenidos a la primera semifinal del Masters 1000 de Cincinnati! Se enfrentan Jannik Sinner y Térence Atmane.

